La rivoluzione phygital nei centri commerciali: PTA Group ed Emplate insieme per ridefinire l’esperienza d’acquisto

Il futuro dello shopping nei centri commerciali passa attraverso l’integrazione intelligente tra mondo fisico e digitale (phigital). Lo hanno ben compreso PTA Group ed Emplate, due realtà leader nei rispettivi settori che hanno deciso di unire le forze per trasformare radicalmente il modo in cui i consumatori vivono l’esperienza all’interno dei centri commerciali.

Una visione comune

PTA Group, colosso europeo con oltre trent’anni di esperienza nelle soluzioni phygital per brand, retailer e shopping center, incontra Emplate, innovativa società danese specializzata in piattaforme software SaaS (Software as a Service) per la fidelizzazione e la customer experience. Il risultato? Un ecosistema integrato che promette di rivoluzionare le strategie di marketing e fidelizzazione dei centri commerciali a livello globale.

La collaborazione nasce da un’intuizione tanto semplice quanto potente: integrare le gift card digitali con i programmi di loyalty, creando un percorso cliente fluido e coinvolgente che attraversa tutti i touchpoint dell’esperienza d’acquisto. Non più strumenti isolati, quindi, ma componenti di un’unica strategia capace di generare valore per tutti gli attori della filiera: dai retailer ai proprietari immobiliari, dalle società di gestione fino ai consumatori finali.

L’ecosistema phygital di PTA Group

Con una presenza capillare in oltre 650 centri commerciali e 3.000 punti vendita distribuiti tra Europa e Medio Oriente, PTA Group si è affermata come punto di riferimento nell’innovazione retail. La sua forza risiede nella capacità di combinare progettazione di nuovi format di negozio, strategie drive-to-store e dispositivi digitali di vendita interattiva, offrendo soluzioni di marketing su misura per ogni realtà.

La leadership nel settore delle gift card rappresenta solo uno dei tasselli di un’offerta molto più ampia, che spazia dalla creazione di reti di retail media ai servizi di fidelizzazione, passando per l’implementazione di tecnologie avanzate per migliorare la customer experience.

Con sede centrale in Italia e una rete di filiali che abbraccia Francia, Spagna, Polonia, Portogallo e numerosi altri mercati europei e mediorientali, PTA Group ha costruito negli anni un ecosistema phygital completo, in grado di rispondere alle esigenze più diverse del settore retail.

La rivoluzione digitale di Emplate

Dall’altra parte dell’accordo troviamo Emplate, azienda danese riconosciuta come uno dei migliori provider mondiali di soluzioni di loyalty per centri commerciali. La piattaforma white-label sviluppata da Emplate consente ai centri commerciali di gestire campagne complesse, introdurre elementi di gamification e costruire relazioni durature con i visitatori attraverso l’analisi dei dati.

L’approccio di Emplate si distingue per la capacità di trasformare ogni visita in un’opportunità di engagement, sfruttando app mobili, meccaniche ludiche e comunicazioni personalizzate basate sul comportamento reale dei consumatori.

L’integrazione che cambia le regole del gioco

L’elemento distintivo della partnership risiede nell’integrazione tra l’infrastruttura digitale di gift card di PTA e la piattaforma di loyalty di Emplate. Questa sinergia tecnologica permette ai centri commerciali di disporre, per la prima volta, di un set di strumenti phygital completamente integrato, capace di coinvolgere i clienti lungo tutto il percorso d’acquisto.

In pratica, le gift card cessano di essere semplici prodotti transazionali per trasformarsi in veri e propri driver strategici delle campagne di fidelizzazione e del retail media. I consumatori potranno accumulare punti fedeltà attraverso i propri acquisti, riscattare premi sotto forma di gift card e ricevere offerte personalizzate, il tutto all’interno di un’unica esperienza digitale fluida e coinvolgente.

Una nuova era per il marketing dei centri commerciali

L’accordo tra PTA Group ed Emplate segna l’inizio di una nuova fase per l’industria dei centri commerciali, sempre più chiamata a competere con l’e-commerce attraverso esperienze fisiche arricchite dalla tecnologia digitale. La possibilità di tracciare i comportamenti d’acquisto, premiare la fedeltà, personalizzare le comunicazioni e creare momenti di engagement coinvolgenti rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale in un mercato in continua evoluzione.

I benefici attesi sono molteplici: incremento del traffico nei punti vendita, aumento della frequenza di visita, crescita dello scontrino medio, rafforzamento della brand loyalty e apertura di nuove opportunità di monetizzazione attraverso il retail media. Una proposta di valore che promette di trasformare i centri commerciali da semplici contenitori di negozi a vere e proprie luoghi di intrattenimento e shopping esperienziale.