La nuova questione morale – Panorama in edicola

«Ogni tanto, di fronte ai problemi nazionali, mi chiedo: ma all’estero come fanno? È la domanda che mi sono rivolto la scorsa settimana, quando ho letto che un gruppo di ambientalisti ha praticamente sequestrato il sindaco di Taranto, costringendolo alle dimissioni, poi rientrate. Piero Bitetti è stato eletto due mesi fa, con il Partito democratico. Secondo le notizie pubblicate dalla stampa locale, a indurlo a gettare la spugna sono state le minacce, anche personali, durante una riunione in cui si discuteva del piano per la decarbonizzazione dell’Ilva…»

Le ombre del Pd(a)

Su molte città amministrate dai dem piovono inchieste. Questioni di business e voti. ma la segretaria Elly Schlein anziché condannare giustifica, o si dilegua. sempre meglio nicchiare che riconoscere l’esistenza di una questione morale grande così. Chissà cosa direbbe oggi Berlinguer…

Piccoli motori fuorilegge

Ci sono i ragazzini che di nascosto recuperano un po’ di sprint sul loro scooter 50 cc, magari ordinando il kit per l’elaborazione su Internet. Ci sono quelli che «truccano» mezzi più grossi per arrivare a gareggiare nelle strade di paese. Ci sono i rider delle consegne che trasformano le bici elettriche in motorini e sfrecciano senza pedalare. Una giungla, contro cui la gente protesta. E le forze dell’ordine aumentano i controlli.

Attenzione agli pseudo Bancomat

Spuntano come funghi in tutta Italia, prendendo il posto degli Atm bancari, ormai da anni in ritirata lungo la Penisola. Si tratta di sportelli di aziende private che, a prima vista, sembrano uguali agli altri, ma in realtà applicano commissioni stellari. E per questo Bankitalia lancia l’allarme.

Elisabetta II regina di stile

A 100 anni dalla nascita, Buckingham Palace celebra la sovrana con una straordinaria mostra sul suo guardaroba. Ne sveliamo alcune immagini in anteprima.