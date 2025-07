La Capitale amorale – Panorama in edicola

Cosa rimane di Milano, edilizia: affari per pochi, turisti nel mirino, il ritorno della montagna. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 30 luglio

L’editoriale del direttore

«Credevo di aver visto tutto, ma pur facendo il cronista da mezzo secolo ancora non mi era capitato di dover assistere al processo ad alcuni servitori dello Stato per aver fatto il proprio dovere. Non voglio dire che i pm sbaglino e neppure che si tratti di magistrati comunisti che detestano le forze dell’ordine. Ma se siamo arrivati al punto che i militari devono rendere conto di qualsiasi evento, anche di quelli che non dipendono dalla loro volontà, allora vuol dire che c’è una legge da cambiare in fretta…»

Sfoglia il numero in edicola e abbonati

Cosa rimane di Milano

La Palazzopoli che si è abbattuta sulla città è frutto di anni di interessi privati, di cementificazione selvaggia e di turboliberismo. E mentre si accertano le responsabilità giudiziarie, Il sindaco “di sinistra” Giuseppe Sala non lascia. Ma la sua eredità morale e politica, nella metropoli che arranca, è scritta.

Ricchi affari, ma per pochi

Le operazioni edili autorizzate dal Comune nel pubblico interesse, non lo erano. Una storia che va avanti da un po’… Mascherata da slogan.

Caccia al turista

Gli stranieri in visita nel nostro Paese sono sempre più spesso vittime di scippi, rapine, violenze anche sessuali. E all’estero è partito l’allarme.

La montagna ripopolata

Negli ultimi anni il numero di residenti nelle comunità al di sopra dei 600 metri di altitudine è cresciuto di 100 mila unità. Merito della maggiore tranquillità, di prezzi più contenuti e del lavoro decentrato. Ma anche dei finanziamenti del Pnrr.