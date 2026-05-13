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Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato Olimpico

Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato Olimpico
Giovanni Capuano
Giovanni Capuano
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Pausa dalle corse per Kimi Antonelli: il campione della Mercedes, residente a San Marino, ha incontrato il presidente del CONS Christian Forcellini.

Visita di cortesia di Kimi Antonelli nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, accolto dal presidente Christian Forcellini. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale e nuovo idolo dei tifosi di tutto il mondo, dal 2024 è ufficialmente residente di San Marino dove ha anche preso la patente. In questi giorni senza gara ne ha approfittato per una visita.

Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato Olimpico
Il pilota Mercedes di F1 Kimi Antonelli con Christian Forcellini, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

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