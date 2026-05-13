Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato Olimpico

Visita di cortesia di Kimi Antonelli nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, accolto dal presidente Christian Forcellini. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale e nuovo idolo dei tifosi di tutto il mondo, dal 2024 è ufficialmente residente di San Marino dove ha anche preso la patente. In questi giorni senza gara ne ha approfittato per una visita.

Il pilota Mercedes di F1 Kimi Antonelli con Christian Forcellini, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese