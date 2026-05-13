Kimi Antonelli e il legame con San Marino: visita ufficiale al Comitato Olimpico

Visita di cortesia di Kimi Antonelli nella sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, accolto dal presidente Christian Forcellini. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale e nuovo idolo dei tifosi di tutto il mondo, dal 2024 è ufficialmente residente di San Marino dove ha anche preso la patente. In questi giorni senza gara ne ha approfittato per una visita.
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Pausa dalle corse per Kimi Antonelli: il campione della Mercedes, residente a San Marino, ha incontrato il presidente del CONS Christian Forcellini.