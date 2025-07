Juventus, rivoluzione bloccata: i casi irrisolti che frenano il calciomercato

Il mercato dei bianconeri procede tra mille difficoltà: Vlahovic flirta on il Milan ma non c’è ancora un’offerta ufficiale da parte dei rossoneri. E intanto Douglas Luiz non si è presentato al raduno, vuole la Premier: in arrivo multa da 100mila euro

La Juventus ricomincia ad allenarsi ma della squadra che ha in testa Igor Tudor per la prossima stagione c’è poco. Il club bianconero ha portato a termine le operazioni in entrata di Jonathan David (a parametro zero dal Lilla), Francisco Conceicao (riscattato dal Porto) e Joao Mario (sempre dal club portoghese, ma non può muoversi liberamente se non risolve alcuni casi molto intricati. Prima di tutto quello che riguarda Dusan Vlahovic.

Il peso di Vlahovic

L’attaccante serbo è schiavo del suo contratto spropositato che per la prossima stagione peserebbe per 24 milioni lordi sul bilancio della società di Elkann. A un anno dalla scadenza del contratto sembra evidente che la Juve voglia cederlo anche perchè finora tutti i tentativi per discutere il rinnovo del contratto sono stati inutili. L’arrivo a Torino dell’agente Darko Ristic potrebbe chiarire l’orizzonte anche se alla base c’è il fatto che alla Juventus fino a questo momento non sono arrivate richieste per il centravanti che è stato pagato 80 milioni alla Fiorentina. Scartata l’ipotesi di una risoluzione del contratto che porterebbe a una minusvalenza per la Juventus, l’unica possibilità sembra l’interessamento del Milan. Fu Allegri a caldeggiare l’acquisto di Vlahovic alla Juve e il nuovo allenatore del Milan lo accoglierebbe volentieri a Milanello anche perchè non è molto convinto che il messicano Gimenez garantisca un numero di gol adeguato.

L’attesa del Milan

E’ una partita a scacchi che potrebbe durare anche fino alla fine del mercato tra Juve e Milan con il club rossonero che punterebbe ad un’offerta al ribasso nelle ultime ore di mercato, sempre che nel frattempo su Vlahovic non spunti qualche altra squadra, anche se il giocatore ha sempre dichiarato che lascerebbe l’Italia solo per giocare in Premier o in un grande club. Dalla Spagna rimbalzano voci di un interessamento del Barcellona come erede di Lewandowski, ma il club catalano ha appena acquistato Rushford e la situazione finanziaria del club di Laporta non consentirebbe di mettere a bilancio un altro ingaggio pesante. Quindi resta solo il Milan, che sta alla finestra. Una variabile potrebbe essere l’inserimento di un giocatore di gradimento della Juventus da inserire nella trattativa, visti anche i buoni rapporti tra i due club (l’anno scorso il Milan concesse Kalulu alla Juve). Potrebbe essere Malik Thiaw il giocatore giusto.

La ribellione di Douglas Luiz

Come se già non bastasse il caso Vlahovic ecco la grana che riguarda Douglas Luiz. Il brasiliano pagato lo scorso anno oltre 50 milioni all’Aston Villa non si è presentato al raduno a Vinovo dove era stato convocato e non ha dato nessuna giustificazione. Per lui è in arrivo una multa centomila euro e quasi sicuramente l’addio alla Juve. Vorrebbe tornare in Premier dopo la deludente stagione con la Juve con l’interesse di West Ham ed Everton che però non si è ancora palesato.