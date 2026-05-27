In vacanza senza schermo, la proposta di Airbnb per il detox dallo smartphone

È arrivato il momento delle vacanze estive, il tanto atteso periodo dell’anno in cui staccare dal lavoro e ricaricare le pile dopo mesi di grigia routine. Un fenomeno che sta assumendo i contorni del “sacro” per milioni di italiani.

Le nuove “ferie” degli italiani

I dati emersi da un sondaggio svolto da Community – Research & Analysis parlano chiaro, il 37% degli italiani dichiara esplicitamente di aver modificato le proprie priorità, mettendo il tempo libero, il benessere personale e le vacanze sullo stesso identico piano del lavoro.

Di più, perché per il 40% dei rispondenti la vacanza rappresenta proprio il momento ideale per “staccare dalla routine”, “condividere esperienze con amici e compagni” (28%) e “scoprire luoghi e tradizioni locali” (28%).

Un nuovo modo di concepire la vacanza che trova conferma dai dati sulle prenotazioni emersi da Airbnb, dove negli ultimi 6 anni ben 6 prenotazioni su 10 hanno riguardato soggiorni di gruppo.

Particolarmente interessante risulta poi essere la dicotomia tra vacanza e smartphone, perché dal sondaggio emerge che ben il 47% dei rispondenti afferma che “portare il telefono in vacanza fa sentire meno liberi mentalmente”.

Un’affermazione che sembra andare di pari passo con la qualità della conversazione con i compagni di viaggio, con il 62% dei rispondenti che lamenta una riduzione della qualità della conversazione in presenza di un eccessivo uso dello smartphone.

In vacanza, per davvero

Che la tecnologia sia spesso e volentieri d’intralcio alle relazioni inter-umane non è certo una novità. Anche per questo, Airbnb ha ideato un’iniziativa unica, anzi, una vacanza “alternativa: un soggiorno di una settimana in un’incantevole dimora seicentesca nel cuore del Salento, in Puglia.

L’unica regola? Vietati tutti i dispositivi elettronici. Una vacanza alla vecchia maniera, insomma. Questa opportunità è stata riservata ad una famiglia multi-generazionale (o allargata) e ad un gruppo di amici, entrambi per un numero massimo di 10 persone.

La famiglia potrà usufruire di questa opportunità dal 23 al 29 agosto, il gruppo di amici, invece, dall’1 al 7 settembre. Sarà possibile inviare la propria candidatura fino al 14 giugno, raccontando il legame con i compagni di vacanza e il motivo per cui si desidera concedersi un’esperienza di vera disconnessione.

Staccare dalla tecnologia

Quanto sia fondamentale staccare dalla tecnologia, d’altra parte, lo conferma anche Luca Bernardelli, psicologo e divulgatore che studia l’impatto di Intelligenze Artificiali, Realtà Virtuali e iperconnessione sul benessere umano.

“Oggi la ricerca dimostra che ridurre l’accesso a internet da smartphone favorisce attenzione, salute mentale e benessere”, afferma lo psicologo.

La pervasività dello smartphone è testimoniata anche da un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Health, Psychology and Behavioral Medicine, secondo cui ogni notifica dello smartphone può alterare la variabilità della frequenza cardiaca e compromettere le prestazioni cognitive.

In altre parole, come confermato da Bernardelli, “una vacanza senza smartphone è un’esperienza terapeutica con effetti neurochimici tangibili”. Se poi la si fa nel Salento, in una masseria seicentesca, c’è da scommettere che gli effetti saranno ancora migliori.