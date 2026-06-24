Il menswear vola a Parigi

Neanche il tempo di metabolizzare quanto visto tra Firenze e Milano, che la moda sbarca in una Parigi rovente. Per il caldo anomalo, infatti, diverse maison, tra cui anche Rick Owens, si sono viste obbligate a spostare le sfilate in orari meno torridi per non mettere a repentaglio show e pubblico. Ma non è solo il clima, a scaldare la temperatura ci ha pensato 424, creatura stilistica di Guillermo Andrade, che ha diviso l’audience, facendo aprire il suo show da Clavicular, alias Branded Peters, ossia lo streamer teorico della filosofia Looksmaxxing dalle opinioni Incel. Per calmare gli animi, c’è voluto, prima, il parterre ultra glam di Saint Laurent, tra gli ospiti Madonna, Kate Moss e Charlie XCX, e poi la maxi-installazione immersiva di Louis Vuitton: la maison disegnata da Pharrel Williams ha ricreato una spiaggia con onda gigante alla Citè Internationale Universitarie. Nel dettaglio, lo show del marchio ammiraglio di LVMH, ha ribadito la sua leadership, portando in scena una visione ad alta desiderabilità, i dandy di Williams sono surfisti veri, tra cui anche anche gli atleti Mikey February e Julian Wilson, che escono dall’iconografia classica e parlano il linguaggio dell’oggi, tra lusso e wavewear con un occhio alla sostenibilità: la maison francese sostiene Regeneration 2030, il progetto dei Coral Gardeners per ripopolare la flora marina in Polinesia, supportando il trapianto di 1.000 coralli nel sito di Tiaia e contribuendo al ripristino di 250 metri quadrati di habitat corallino entro il 2026. Con 33 sfilate e una quarantina di presentazioni, tra queste anche i big Givenchy ed Hermès, la ville lumière oggi sfodera un palinsesto de roi, che include Dior, ma anche Meryll Rogge e Ami Paris, cui seguiranno, fino al 28 giugno, i nomi più significativi del menswear, da Rick Owens ad Amiri; da Willy Chavarria a Vetements e Sacai.