Ecco Etna Tonic, l’aperitivo perfetto per le calde notti d’estate

Nero come il terreno vulcanico, arancione come il magma che scende dall’Etna e la sua energia. Sono i colori che Gruppo Montenegro ha scelto per la bottiglia di Edgar Sopper Premium Dry Gin. Al centro della bottiglia Edgar Sopper, l’irriverente corvo imperiale della torre di Londra. Un’idea nata due anni fa e sviluppata da Roberta D’Auria, global marketing manager new business Gruppo Montenegro e Antonio Zattoni, master blender dell’azienda bolognese. La priorità assoluta dell’azienda è la qualità del liquido, per questo è stato scelto l’Etna. “Tutto quello che nasce qui – ha spiegato Roberta D’Auria – ha una potenza sensoriale incredibile. Anche nel packaging volevamo ricreare il contrato con la lava. Il gin ha una n ota agrumata si sentono le arance rosse della Sicilia e il tappo arancione ce le ricorda anche nel momento in cui chiudiamo la bottiglia”.

Il ginepro dell’Etna

Per chi non lo sapesse il ginepro dell’Etna non si può raccogliere, ma tutto quello che nasce nel territorio sottostante è invece accessibile. E’ per questo che Gruppo Montenegro ha raggiunto un accordo con un’azienda agricola ai piedi dell’Etna che fornisce il prezioso materiale. Lo ha spiegato Antonio Zattoni sottolineando: “Non sveliamo il nome del nostro partner, ma è tutto di assoluta qualità”. Il ginepro, ma non solo. Nel Premium Dry Gin Edgar Sopper ci sono anche bucce di arancia, zagare, ginestre, origano, salvia e rosmarino. Le bucce d’arance congelate vengono macerate in maniera separata dalle erbe e poi c’è una distillazione unica che porta a un prodotto che ha una gradazione di 43,5 gradi. Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel maggio 2025, la singola bottiglia è in vendita a 39,90 euro.

Come nasce

Tutto nasce dagli incredibili profumi che gli ingredienti raccolti sull’Etna sprigionano. Salendo sulle pendici del vulcano tra tratti completamente neri che ricordano le eruzioni laviche più o meno recenti, ti imbatti in una zona completamente gialla. Basta aprire il finestrino per essere inebriati dall‘odore dolce e potente delle ginestre. La spina dorsale di questo gin è il ginepro dell’Etna, che esprime un profilo resinoso, fresco e leggermente balsamico. Il ginepro dà struttura, verticalità e persistenza al prodotto, mentre la nota aromatica è assicurata dall’arancia rossa. Quella floreale dalla ginestra, raccolta a mano in primavera, nel periodo di piena fioritura. La salvia rinforza il gin, il rosmarino crea la connessione tra testa e fondo, l’origano aumenta il carattere.

La degustazione

L’aperitivo perfetto per le sere d’estate? Etna Tonic. Abbondante ghiaccio, 5 cl di Edgar Sopper Premium Dry Gin e acqua tonica. Qui c’è un passaggio importante, per gustare al meglio tutte le fragranze del gin va usata un’acqua tonica il più possibile neutra. Come guarnizione è consigliata una scorza di arancia rossa oppure zest di arancia e un piccolo rametto di rosmarino. L’arancia rossa richiama la componente agrumata distintiva, il rosmarino enfatizza la dimensione balsamica mediterranea.

L’Etna

Tutto nasce sull’Etna, un vulcano di dimensioni enormi dove la cenere, depositandosi costantemente, agisce come un concime naturale eccezionale per la biodiversità e le coltivazioni. Sull’Etna non ci sono fiumi, eppure è considerato una sorta di “gigantesca spugna” naturale. Le sue rocce laviche highly permeabili poggiano su basamenti sedimentari impermeabili, formando la più grande riserva idrica della Sicilia orientale (acquifero dell’Etna). Questo permette alle piante di ricrescere nonostante le colate laviche che nei secoli si sono succedute e che hanno reso l’Etna un’incredibile dimostrazione della forza della natura.