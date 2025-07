Il lato oscuro della moda – Panorama in edicola

Lusso da sfruttamento; Caldo killer? Non proprio, Casa: il grande inganno, Il dottore è un algoritmo. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 23 luglio

«C’è un mistero di cui non riesco a trovare la spiegazione. Più calano i consensi di Matteo Renzi, più aumentano gli articoli a lui dedicati sui giornali. Interviste, dichiarazioni, anticipazioni: ogni giorno ha la sua pena, con la faccia e il nome dell’ex presidente del Consiglio in bella vista. Pier Silvio Berlusconi dice che lo considera «simpatico, intelligente e bravo, ma ha perso credibilità elettorale e peso politico». Il fondatore di Italia viva prende la palla al balzo e annuncia di lasciare la Mondadori, con cui ha pubblicato l’ultima sua fatica letteraria, a causa dell’attacco alla sua persona da parte dell’editore. Ovviamente nessuno gli fa notare che dire di qualcuno che è bravo e intelligente non pare proprio un colpo basso…»

I signori del lusso ci prendono in giro

Sono le case di moda più blasonate, con prodotti venduti a prezzi esorbitanti, eppure utilizzano mano d’opera a bassissimo costo, con operai cinesi che lavorano – in Italia – in condizioni di semi-schiavitù. Il caso Loro Piana, dello sfarzoso gigante francese Lvmh, è stato l’ultimo. Ma ora a prendere le misure di questo sistema ci pensano Carabinieri e Procure.

A qualcuno piace dire caldo

Si vorrebbe far passare l’idea che le alte temperature hanno causato moltissimi morti, e che questo è conseguenza dell’antropizzazione, ovvero dell’impatto delle attività umane sul clima. Ma a ben vedere, né la prima affermazione, né la seconda, sono scientificamente acclarate.

Fame di case

Dopo la sbornia del Superbonus, in Italia il settore delle costruzioni sta frenando, anche se nei prossimi cinque anni serviranno oltre 600 mila alloggi. Ma con l’ingresso degli investitori istituzionali e della speculazione, i prezzi sono schizzati alle stelle e le famiglie faticano a comprare.

Il medico del futuro è un robot

I camici bianchi nei prossimi anni useranno sempre di più tecnologie all’avanguardia come l’Intelligenza artificiale, lastre in 3D e modelli in scala di organi. Coniugando sapere a innovazione.