Il grande bluff del riarmo – Panorama in edicola

I punti deboli della difesa dell’Europa, i possedimenti dei ricchi russi in Italia, evitare i nuovi controlli dell’acoltest. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 2 aprile

L’editoriale del direttore

‭«Non contenta di aver fatto collassare con la transizione energetica interi settori produttivi, a cominciare da quello dell’automobile (è recente la notizia che Audi licenzierà 7.500 dipendenti), Ursula von der Leyen e la sua combriccola di funzionari vuole prendersi i soldi delle famiglie. Va da sé che quelle che hanno motivo di preoccuparsi sono italiane, perché a differenza di tedeschi e francesi, ma anche di spagnoli e svedesi, noi siamo previdenti e abituati a mettere da parte i soldi per il futuro. Mentre altri si indebitano, noi risparmiamo…»

https://www.panorama.it/magazine

L’ipoteca del riarmo

La corsa alla difesa dell’Europa, più che puntare su un piano comune, vuol ristabilire le gerarchie del potere nell’Unione e affermare gli interessi di alcuni Stati. A cominciare dalla Germania. E la «strategia militare» di Ursula von der Leyen ha un punto debole fondamentale: la disponibilità di risorse.

I paradisi italiani degli oligarchi

Sembrava che i ricchi russi innamorati della Penisola fossero sottoposti a «embargo» anche per i possedimenti nel Belpaese. Invece poco è cambiato.

Salvarsi dall’alcoltest (evitando le «bufale»)

Con l’entrata in vigore della nuova normativa sul consumo di alcol, è bene conoscere le limitazioni prima di mettersi alla guida. E, soprattutto, evitare le leggende metropolitane per aggirarle.

Tutti i colori della fantasia

È lo spazio espositivo Kunstraum di Potsdam (Germania), un’ex scuderia degli ussari ristrutturata, a ospitare fino al 21 aprile Pictures, una personale del ritrattista e fotografo di moda Kristian Schuller. Affascinato dai colori potenti e dalla luce, ma anche dagli intensi bianchi e neri, questa mostra è un viaggio affascinante nel suo mondo onirico e senza tempo, dove la realtà si fonde con la fantasia. E viceversa.

Yoga-Mania

Da quello tradizionale, che si fa anche su un tappetino a casa propria, a quello in alta montagna su rocce a strapiombo, passando per una infinità di varianti come lo Yogilates (che abbina le «asana» con i movimenti del Pilates), il Woga, che sfrutta il sostegno dell’acqua, il Doga, da svolgere in compagnia del proprio cane. Viaggio in questa disciplina e nei resort

dove praticarlo in Italia, con panorami mozzafiato.