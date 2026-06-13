Garlasco: anatomia di un processo indiziario. Come si condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” senza la prova regina

Ci sono delitti che entrano nella storia giudiziaria per una confessione improvvisa, per un’arma ritrovata, per una traccia biologica capace di chiudere ogni discussione. E poi c’è Garlasco. La morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Giovanni Pascoli, non è soltanto una delle pagine più dolorose della cronaca nera italiana. È diventata, negli anni, il caso-scuola del processo indiziario, quello in cui non esiste una prova unica, assoluta, definitiva, ma una sequenza di elementi che, letti separatamente, possono apparire fragili e discutibili, mentre valutati insieme finiscono per costruire una sola immagine processuale.

È questo il cuore della condanna definitiva di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, riconosciuto colpevole dell’omicidio e condannato a 16 anni di reclusione con sentenza divenuta definitiva nel dicembre 2015. Un verdetto arrivato dopo un percorso tormentato, pieno di assoluzioni, annullamenti, perizie, contestazioni e ombre investigative. Perché il caso Garlasco non è mai stato semplice. Non lo è stato per gli investigatori, non lo è stato per i giudici, non lo è stato per l’opinione pubblica, che ancora oggi continua a interrogarsi su una vicenda in cui la giustizia ha scritto una verità processuale, ma il dibattito pubblico non ha mai smesso di cercare altri spiragli.

La condanna senza una prova regina

Il punto da cui partire è proprio l’assenza della cosiddetta pistola fumante. Nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi non viene trovata l’arma del delitto. Non c’è una confessione. Non c’è un video. Non c’è un testimone che abbia visto l’assassino colpire. Non emerge neppure un movente fragoroso, evidente, capace da solo di spiegare la brutalità dell’aggressione.

Stasi, dal primo giorno, mantiene la propria versione. Racconta di essersi recato a casa di Chiara dopo essersi preoccupato perché lei non rispondeva al telefono. Dice di aver trovato la porta aperta, di essere entrato, di aver scoperto il corpo della fidanzata e di aver poi chiamato i soccorsi. È una versione che attraversa tutto il processo, ma che per i giudici della condanna definitiva presenta incongruenze decisive.

Nel processo penale italiano, quando manca una prova diretta, la condanna può fondarsi sugli indizi. Ma non su indizi qualsiasi. Devono essere gravi, precisi e concordanti. Significa che non basta una suggestione, non basta una stranezza, non basta un sospetto. Serve un quadro complessivo capace di superare il ragionevole dubbio. Garlasco diventa esattamente questo: il processo in cui la verità giudiziaria non nasce da un colpo di scena, ma da una lettura progressiva, quasi chirurgica, delle anomalie.

Le due assoluzioni e il ritorno della Cassazione

Il percorso giudiziario all’inizio sembra andare in tutt’altra direzione. Nel 2009 Alberto Stasi viene assolto dal Gup del Tribunale di Vigevano con formula piena, per non aver commesso il fatto. Nel 2011 la Corte d’Assise d’Appello di Milano conferma l’assoluzione. In quei primi due gradi di giudizio, gli elementi raccolti dall’accusa vengono ritenuti insufficienti per arrivare a una condanna. Pesano le incertezze delle indagini, le lacune iniziali, le difficoltà della prova scientifica e la mancanza di un elemento risolutivo.

Sembra la fine della vicenda processuale. Invece nel 2013 interviene la Cassazione, annulla l’assoluzione e dispone un nuovo processo d’appello. Il punto non è soltanto la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici, ma soprattutto il metodo con cui gli indizi devono essere letti. Non più uno per uno, isolandoli fino a renderli deboli, ma nella loro convergenza. È lì che il caso cambia direzione.

Nel nuovo giudizio d’appello, celebrato a Milano, la Corte arriva alla condanna. Il 17 dicembre 2014 Stasi viene condannato a 16 anni. Un anno dopo, il 12 dicembre 2015, la Cassazione conferma definitivamente quella decisione. La motivazione successiva della Suprema Corte riconoscerà anche le ombre della prima inchiesta, definita segnata da errori e superficialità, ma riterrà comunque corretta la valutazione complessiva degli indizi compiuta dai giudici d’appello.

Il nodo delle scarpe pulite

Fra gli elementi più importanti c’è quello delle scarpe. Stasi racconta di essere entrato nella villetta, di aver percorso gli ambienti, di aver visto il corpo di Chiara e di essere poi uscito. Ma nella casa c’è sangue. Molto sangue. Eppure sulle sue scarpe non vengono trovate tracce ematiche riconducibili al passaggio nella scena del crimine.

Per i giudici questo diventa un punto cruciale. Non perché da solo basti a dimostrare la colpevolezza, ma perché rende problematica la ricostruzione fornita dall’imputato. La Cassazione sottolinea che il racconto di Stasi sul ritrovamento del corpo viene ritenuto incongruo, illogico e falso, anche perché le macchie di sangue sul pavimento non risultano alterate dal passaggio che lui dice di aver compiuto e perché neppure sui tappetini dell’auto vengono trovate tracce da trasferimento.

La questione non è più soltanto se Stasi sia entrato o meno in casa. È se il percorso che racconta di aver fatto sia compatibile con lo stato dei luoghi e con l’assenza di sangue sulle scarpe. Per i giudici della condanna, quella compatibilità non regge.

La bicicletta nera e i pedali: l’indizio più controverso

Altro grande nodo è quello delle biciclette. Una testimone racconta di aver visto, la mattina del delitto, una bicicletta nera da donna nei pressi della villetta dei Poggi. La famiglia Stasi disponeva di una bicicletta nera da donna, che però non venne sequestrata subito. La Cassazione, nelle motivazioni, considera quella mancata acquisizione immediata un errore investigativo significativo, un passaggio che ha avuto ripercussioni negative sull’accertamento della verità.

C’è poi la questione dei pedali della bicicletta bordeaux Umberto Dei di Stasi, sui quali furono rilevate tracce biologiche attribuite a Chiara Poggi. Negli anni si è discusso molto dell’ipotesi di uno scambio di pedali tra biciclette, ma è un punto che va trattato con cautela, perché non può essere presentato come una certezza semplice e definitiva. Più corretto dire che la vicenda delle biciclette resta uno degli elementi più controversi e insieme più rilevanti del processo: non la prova isolata dell’omicidio, ma un tassello dentro un quadro più ampio, reso ancora più problematico proprio dalle lacune iniziali dell’indagine.

In questo senso Garlasco mostra anche il lato più fragile della prova scientifica quando arriva tardi, quando i reperti non sono stati acquisiti subito, quando ogni elemento finisce per essere interpretato dentro un conflitto peritale destinato a durare anni.

Il dispenser del sapone e la scena del bagno

Nella bozza originaria questo punto era formulato in modo scorretto: il dispenser non si trovava nel bagno di casa Stasi, ma nel bagno della villetta dei Poggi. E non si tratta, nella ricostruzione giudiziaria della condanna, di una semplice traccia genetica mista sul dispenser di casa dell’imputato, bensì di impronte digitali attribuite a Stasi sul dispenser del sapone nella casa della vittima.

Anche questo elemento viene letto dai giudici non come prova autosufficiente, ma come parte della ricostruzione complessiva. Secondo la sentenza di condanna, l’assassino avrebbe potuto lavarsi le mani nel bagno al piano terra dopo il delitto. La presenza dell’impronta di Stasi sul dispenser viene dunque valutata insieme all’assenza di tracce ematiche su di lui, al racconto ritenuto non credibile e agli altri elementi di contorno.

È proprio qui che il caso Garlasco mostra la sua natura più complessa: ogni singolo indizio può essere discusso, contestato, spiegato in altro modo. Ma il processo indiziario non ragiona per frammenti isolati. Ragiona per convergenze.

La verità processuale e il ragionevole dubbio

La condanna di Alberto Stasi non nasce da una scena madre. Nasce da un ragionamento giudiziario. I giudici non trovano l’arma, non individuano un movente netto, non hanno la confessione. Ma ritengono che la sequenza degli elementi raccolti renda la versione dell’imputato incompatibile con lo stato dei luoghi e con la dinamica ricostruita.

È il punto più delicato e, ancora oggi, più discusso: nel processo penale non si chiede una certezza filosofica o assoluta, ma una certezza processuale. Una certezza che deve superare il ragionevole dubbio, non cancellare ogni possibile interrogativo umano o mediatico. Nel caso Garlasco, la Cassazione ritiene che gli indizi, valutati insieme, convergano verso la responsabilità di Stasi.

Questo non significa che la vicenda sia stata lineare. Anzi. Le stesse motivazioni della Suprema Corte riconoscono che le indagini iniziali non furono limpide e furono caratterizzate da errori e superficialità. Ma, secondo i giudici, quelle criticità non bastarono a demolire il quadro complessivo costruito nell’appello bis.

Perché Garlasco continua a dividere

Il motivo per cui Garlasco continua a tornare nel dibattito pubblico è proprio questo. È un caso in cui convivono una condanna definitiva e una lunga scia di dubbi, nuove piste, riletture mediatiche, istanze difensive e accertamenti successivi. La giustizia ha chiuso il processo Stasi con una sentenza definitiva, ma l’immaginario collettivo non ha mai smesso di riaprire il fascicolo.

Anche le nuove indagini emerse negli ultimi anni hanno riportato il caso al centro della cronaca, senza però cancellare automaticamente la condanna definitiva già pronunciata. Nel diritto, una nuova pista non equivale da sola a una revisione. Serve un percorso processuale autonomo, con prove nuove e valutazioni giudiziarie precise. È una distinzione fondamentale, spesso travolta dal rumore televisivo e dalla tentazione di trasformare ogni sviluppo in una svolta definitiva.

Garlasco resta, per questo, un caso simbolo. Non solo del dolore di una famiglia e della morte atroce di una ragazza di 26 anni, ma anche del modo in cui la giustizia prova a orientarsi quando non ha davanti una confessione, una telecamera o un’arma ancora calda. È il caso che più di molti altri ha mostrato quanto possa essere potente, ma anche fragile, il mosaico degli indizi.

E forse è proprio questa la ragione per cui, a distanza di quasi vent’anni, continua a inquietare. Perché nel delitto di Garlasco non c’è mai stata una sola immagine capace di spiegare tutto. Ce ne sono state molte, parziali, contestate, imperfette. La condanna è nata dal loro incastro. Il dubbio pubblico, invece, dalla possibilità che anche un mosaico apparentemente completo possa continuare a proiettare ombre.