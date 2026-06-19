Future Hits Live di Radio Zeta, si aggiungono al cast: Anna, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA & Aka 7even, Nayt, Samurai Jay, Tommaso Paradiso, 22 Simba

Il 1° settembre l’Arena di Verona è già sold out per il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma il giorno dopo, mercoledì 2 settembre torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast spettacolare. Le prevendite sono già aperte! Altri grandi artisti si aggiungono al cast: Anna, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA & Aka 7even, Nayt, Samurai Jay, Tommaso Paradiso, 22 Simba.
Per la sua 5ª edizione il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: Anna, Clara, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA & Aka 7even, Lorenzo Salvetti, Merk & Kremont, Nayt, Nerissima Serpe, Rrari Dal Tacco, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tonypitony, 22 Simba.
Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.
I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-arena-di-verona-21333620/
L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL26