Omicidio Charlie Kirk, la pista dell’estremismo di sinistra: il killer avrebbe confessato su Discord

Stanno emergendo ulteriori dettagli inquietanti sull’omicidio di Charlie Kirk. Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha reso noto che, prima dell’assassinio, il sospetto killer, Tyler Robinson, aveva scritto una nota che recitava: “Ho l’opportunità di eliminare Charlie Kirk e ho intenzione di coglierla”. Patel ha inoltre rivelato che è stato rinvenuto il Dna di Robinson su un cacciavite e un asciugamano, trovati nei pressi del luogo del delitto.

Non solo. L’Fbi ha anche fatto sapere di stare indagando per capire se il killer abbia agito da solo o meno. “Stiamo indagando per capire se si è trattato di un’azione più vasta, se c’è stata qualche complicità, che sia finanziaria o da parte di qualcuno che ne conosceva i dettagli e non lo ha segnalato”, ha affermato il vicedirettore del Bureau, Dan Bongino, il quale ha altresì detto di sospettare che l’assassino possa essere stato “aiutato” da una “rete estesa”. “È abbastanza ovvio che si sia trattato di un attacco motivato da ragioni ideologiche”, ha proseguito. Poche ore prima, sia Patel che il governatore dello Utah, Spencer Cox, avevano dichiarato che, sulla base delle testimonianze dei famigliari, Robinson fosse ormai da tempo imbevuto di estremismo di sinistra.

“Molto probabilmente lo incrimineranno domani o questa settimana e lo incrimineranno per omicidio di primo grado”, ha dichiarato, lunedì sera, la procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi. “È ancora troppo presto, dal punto di vista legale, per dirlo, ma credo che il governatore abbia detto che vogliono chiedere la pena di morte, che è una pratica molto diffusa nello Utah, e nello Utah c’è ancora il plotone di esecuzione”, ha continuato, per poi aggiungere: “E poi noi, come procuratori federali, cercheremo di capire se abbiamo anche accuse federali. E naturalmente, se così fosse, lo incrimineremo e lavoreremo a stretto contatto con lo Stato per garantire che questo orribile essere umano affronti la massima punizione prevista dalla legge”.

In tutto questo il Washington Post ha riferito che Robinson, poche ore prima di essere arrestato, avrebbe di fatto confessato l’assassinio in un messaggio inviato a una trentina di utenti su Discord. “Ehi ragazzi, ho una brutta notizia per tutti voi. Ero io ieri alla Uvu. Mi dispiace per tutto questo. Tra pochi istanti mi arrenderò tramite un amico sceriffo. Grazie per tutti i bei momenti e le risate, siete stati tutti fantastici, grazie a tutti per tutto”, avrebbe scritto. Secondo Cox, Robinson non starebbe attualmente cooperando con le autorità e sarebbe sotto “sorveglianza speciale” in attesa che si concluda un’analisi del suo stato mentale.

“Estremamente collaborativo” risulterebbe invece, stando al governatore dello Utah, il coinquilino transgender di Robinson, Lance Twiggs, con cui il killer aveva una relazione sentimentale. Tuttavia, una parente dello stesso Twiggs ascoltata domenica da Fox News, ha raccontato che il coinquilino “odia i conservatori e i cristiani” e ha quindi ipotizzato che possa aver esercitato una certa influenza su Robinson. “Penso che Tyler sia peggiorato parecchio nell’ultimo anno in cui si sono frequentati. Sono grandi appassionati di videogiochi e ovviamente hanno quel gruppo che li influenza, così come gli altri. Ma il mio istinto mi dice che (il coinquilino, ndr) ha avuto più influenza”, ha aggiunto.

Come che sia, nelle prossime ore, Robinson dovrebbe comparire davanti a un giudice in un’aula di tribunale. È inoltre attesa a breve la sua incriminazione formale.