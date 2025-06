Israele: «Controlliamo i cieli dell’Iran». Ma poi subisce alcuni attacchi mortali in casa

Israele avrebbe preso il controllo dei cieli iraniani. Secondo fonti militari non confermate ufficialmente, l’aviazione israeliana avrebbe ottenuto la capacità di sorvolare indisturbata porzioni significative dello spazio aereo iraniano, probabilmente in preparazione di una possibile risposta militare agli attacchi subiti. La notizia, se confermata, segnerebbe un’escalation decisiva nel confronto tra i due Paesi, aumentando il rischio di un conflitto diretto su larga scala.

Nel frattempo, una nuova ondata di attacchi missilistici provenienti dall’Iran ha colpito Israele nelle ore notturne, provocando almeno otto morti e circa 200 feriti, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Tra le vittime ci sono anche alcuni bambini. Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il Paese, costringendo milioni di persone a correre nei rifugi, in una delle notti più drammatiche dall’inizio dell’escalation regionale.

Nella regione centrale del Paese, almeno quattro persone sono morte, tra cui un bambino di 10 anni, mentre circa 100 sono rimaste ferite in un attacco missilistico che ha colpito zone densamente abitate. A darne notizia è il Magen David Adom (MDA), l’organizzazione di soccorso israeliana equivalente alla Croce Rossa. Ulteriori danni e feriti si registrano nella regione di Shfela, dove altre 37 persone sono state colpite dai detriti e dall’onda d’urto delle esplosioni.

Un attacco lungo la costa centrale, nel distretto di Tel Aviv, ha causato diverse vittime e decine di feriti, come confermato anche dalla polizia israeliana con un post pubblicato sul social X. I soccorritori hanno operato per ore tra le macerie di edifici colpiti, mentre le ambulanze trasportavano feriti nei principali ospedali della zona. Nel nord del Paese, nella regione della Galilea occidentale, un missile ha distrutto un edificio di tre piani, causando la morte di tre donne. Due di loro sono state estratte dalle macerie già prive di vita, mentre la terza è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

A Haifa, infine, un missile ha centrato un’abitazione civile. Nell’attacco è morta una donna e altre 14 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, mentre continuano le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le autorità israeliane, al momento, non hanno ancora diffuso una dichiarazione ufficiale sull’accaduto, ma l’intero Paese resta in stato di massima allerta, con la minaccia di nuovi lanci che incombe e una risposta militare che sembra sempre più probabile.