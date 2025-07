Elisabetta Belloni si dimette, la ex 007 molla anche la von der Leyen

Sembrerebbe già essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Elisabetta Belloni come Consigliere diplomatico di Ursula von der Leyen. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ex Direttrice generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, meglio noto come Dis (i servizi segreti italiani), avrebbe comunicato alla Presidente della Commissione europea la sua intenzione di lasciare a settembre il proprio incarico.

Belloni sarebbe giunta a questa decisione per via di “motivi personali”, annunciando inizialmente la propria scelta in un faccia a faccia con von der Leyen, e poi ufficializzando il tutto tramite una lettera. L’ex Direttrice continuerà comunque il suo lavoro sino a settembre, prendendo quindi parte alle missioni dei vertici dell’Unione Europea in Giappone e soprattutto in Cina.

Si chiude quindi dopo nemmeno un anno l’esperienza all’interno della Commissione. Belloni, d’altra parte, era già finita sotto i riflettori quando nel dicembre dello scorso anno aveva annunciato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la sua intenzione di dimettersi prematuramente dalla carica di Direttrice generale dei servizi segreti italiani. La decisione, che aveva scosso la comunità d’intelligence italiana, era stata formalizzata il 6 gennaio 2025, con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato prevista per maggio 2025.

Le dimissioni a ridosso del termine del suo mandato come Direttrice del Dis avevano dato vigore alle voci che indicavano forti dissapori con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, delegato ai servizi segreti, oltre che con il capo dell’Aise (l’agenzia d’intelligence che si occupa degli interessi italiani all’estero), Giovanni Caravelli.

Poco dopo la sua rinuncia, Belloni aveva dichiarato al Corriere che «gli ultimi mesi di mandato sarebbero stati un vero e proprio stillicidio». L’ex Direttrice aveva anche dichiarato, in merito alle voci relative ad un incarico presso la Commissione europea, che «sarebbe un onore ma anche su questo voglio essere chiara nel dire che non c’è nulla di deciso. Al mio futuro comincerò a pensare il 16 gennaio». Pochi giorni dopo Belloni assunse il suo nuovo incarico di Consigliere diplomatico di Ursula von der Leyen.

Incarico durato appena sette mesi. Tempo in cui, sempre secondo quanto riportato da Repubblica, non sarebbero mancati i momenti di tensione con il capo di gabinetto di Ursula von der Leyen, tensioni che potrebbero aver contribuito alla decisione di lasciare anzitempo anche questo incarico in Europa. Solo due settimane fa, l’ambasciatrice era presente a Roma insieme alla presidente della Commissione europea e alla premier italiana, in occasione del vertice sul Piano Mattei.

Ora per l’ex Direttrice e prossima “ex Consigliera” restano ancora due impegni diplomatici di alto livello. Per il futuro, invece, tutto resta ancora da vedere.