Attentato a Trump al gala dei media: spari e panico a Washington, arrestato l’aggressore. Ora si apre il nodo sicurezza

Una serata costruita per celebrare la libertà di stampa si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in una scena di panico puro, con il rumore secco degli spari a interrompere conversazioni e brindisi e a imporre un’unica reazione possibile: cercare riparo. Nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Donald Trump è stato evacuato d’urgenza dagli agenti del United States Secret Service mentre centinaia di giornalisti si gettavano sotto i tavoli, trasformando uno degli appuntamenti più simbolici del giornalismo americano in un teatro di paura.

Spari a pochi metri dal presidente

La dinamica, per quanto ancora in fase di ricostruzione, ha contorni già chiari: un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel, a pochi metri dal presidente e dai principali membri dell’amministrazione. Il protocollo di sicurezza è scattato immediatamente, con Trump e il vicepresidente J. D. Vance portati via in direzioni opposte, come previsto nei casi di emergenza, mentre altri esponenti di primo piano – tra cui il direttore dell’FBI Kash Patel – venivano messi al sicuro.

In sala, circa 2.600 persone. Testimoni parlano di attimi sospesi, poi di un movimento istintivo e collettivo verso il basso: corpi che si schiacciano a terra, sedie rovesciate, telefoni stretti tra le mani mentre si cerca di capire cosa stia accadendo. Un agente del Secret Service è rimasto ferito durante l’intervento, ma è fuori pericolo.

Un uomo solo, armato fino ai denti

L’aggressore è stato fermato sul posto dopo essere stato colpito dagli agenti. Si tratta di Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California. Secondo quanto emerso, avrebbe agito da solo, un “lupo solitario” nelle parole di Trump, con un obiettivo dichiarato: colpire funzionari dell’amministrazione, senza indicare esplicitamente il presidente come bersaglio diretto.

Con sé aveva un arsenale significativo: un fucile a canna liscia, una pistola e diversi coltelli. Un dettaglio che sposta immediatamente il focus su una domanda inevitabile, e per certi versi più inquietante dell’attacco stesso: come è stato possibile entrare armati in un evento con un livello di sicurezza teoricamente massimo?

Lunedì Allen comparirà davanti a un giudice con due capi d’accusa, tra cui l’uso di un’arma da fuoco durante un crimine violento e l’aggressione a un agente federale.

Il discorso di Trump e il clima politico

Poco dopo l’evacuazione, ancora in smoking, Trump è tornato a parlare pubblicamente con un tono insolitamente controllato, ringraziando gli agenti e invitando il Paese a ridurre la tensione. “Serve pace”, ha detto, allargando il discorso oltre l’episodio e toccando un clima politico sempre più polarizzato, in cui la violenza sembra emergere con una frequenza crescente.

Un appello che, nelle intenzioni, prova a ricomporre, ma che si scontra con una realtà fatta di episodi ripetuti e di una pressione costante sul sistema politico e mediatico americano.

Il precedente del 2024: una linea che non si è mai interrotta

Quella di Washington non è una frattura improvvisa. Il 13 luglio 2024, durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, Donald Trump era stato bersaglio di un tentativo di assassinio: un attentatore aprì il fuoco colpendolo a un orecchio mentre si trovava sul palco. Un episodio che segnò profondamente la percezione della sicurezza attorno alla sua figura e, più in generale, degli eventi politici negli Stati Uniti.

Letto in questa sequenza, l’attacco al gala dei media non appare più come un caso isolato, ma come parte di una traiettoria più ampia, in cui la violenza politica si infiltra anche negli spazi più controllati e simbolici.

Il nodo sicurezza: cosa non ha funzionato

Ora l’indagine, affidata anche all’Federal Bureau of Investigation, dovrà chiarire non solo il movente, ma soprattutto il punto di rottura nel sistema di sicurezza. Perché il vero interrogativo, quello che resta sospeso dopo la notte di Washington, non riguarda soltanto chi ha sparato, ma come sia stato possibile arrivare fin lì.

Trump ha annunciato che la serata verrà riorganizzata entro un mese. Ma la questione, ormai, va oltre l’evento: riguarda la capacità di proteggere il potere in un contesto in cui la minaccia, sempre più spesso, nasce dall’interno e si manifesta senza preavviso.