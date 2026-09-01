Argentina tra inflazione e fascino eterno: la nuova vita degli italiani a Buenos Aires (reportage)

Non importa se arrivi a Buenos Aires per lavoro, per turismo o per cercare le tue radici lontane: una volta atterrato qui, capisci in fretta che la logica europea è un bagaglio che conviene lasciare in albergo. Appena ti immergi nella capitale, la realtà ti sbatte in faccia un contrasto immediato: l’eleganza del vecchio continente e la dignità della gente si scontrano con il caos che ribolle sotto la superficie. Per chi arriva dal “nord del mondo”, abituato a ritmi e schemi definiti, la città diventa una prova costante, immersa in un’economia fuori controllo dove tutto sembra possibile proprio perché mancano le regole a impedirlo. Il suo richiamo, però, resta intatto. Non parliamo più dell’immigrazione di massa delle valigie di cartone; oggi, tra i viali di Palermo e i palazzi art nouveau di Avenida de Mayo, si muove una nuova generazione di italiani: professionisti con stipendi in valuta pregiata e sognatori che hanno scelto di sfidare un contesto economico che richiederebbe un manuale di sopravvivenza per capirlo.

Cerco cosi’ risposte varcando la soglia del Circolo Italiano, nel Palazzo Leloir di Calle Libertad. Un gioiello dei primi del Novecento, dove i saloni rievocano l’opulenza di un tempo e il caffè sembra catapultarti negli anni ’30. Lì incontro Renata, 86 anni, milanese, vedova. Si è trasferita a Buenos Aires tre anni fa con la figlia più grande inseguendo il richiamo del tango. “Non parlo spagnolo”, mi confida con un sorriso malizioso mentre si sistema il capellino, “ma a 86 anni mi faccio capire benissimo”. È lucida, vispa, truccata in maniera raffinata. Mi racconta il segreto delle milonghe: i taxi dancer. “Sono ragazzi pagati per far ballare noi signore”, spiega. “Altrimenti, con le ballerine giovani e bravissime che ci sono qui, resterei a bordo pista. Nel tango ci si deve guardare negli occhi, è un’intimità profonda”. Quando ha voglia, chiama il suo ballerino e si diverte: è il suo modo per restare giovane. In questa Argentina, si cerca, nonostante tutto, di non lasciare nessuno ai margini.

Le memorie del Circolo Italiano e la trappola del carovita

Poco distante, ecco l’ingegner Alberto. Novantasei anni, romano, una mente che corre più veloce di un cinquantenne. Insegna lingua e cultura italiana a un’umanità eterogenea: argentini con radici liguri, calabresi, venete, ma anche signore armene affascinate dal Belpaese. Alberto è arrivato negli anni ’80 per lavoro e non se n’è più andato. Sua figlia ora vive a Lucca, ma lui ha trovato qui la sua vera casa. Finita la lezione, si alza, vestito di tutto punto, galante come pochi, e mi accompagna all’uscita con una cortesia d’altri tempi. Fuori dalle porte del circolo, l’Argentina mostra il volto di un’economia stremata. Lo shopping è diventato proibitivo, segnato da un protezionismo doganale che ha isolato il mercato. Questo paese ha storicamente eretto barriere per proteggere l’industria nazionale, ma il risultato è un cortocircuito: la mancanza di concorrenza permette ai marchi locali di mantenere prezzi elevati, spesso slegati dalla realtà. Il costo di un paio di jeans “Made in Argentina” lievita vertiginosamente, dai 160 ai 480 euro e piu’, per brand come Kousiko, il più apprezzato dai giovani e la prassi comune è il pagamento a rate: quattro o cinque scadenze prelevate mensilmente dalla carta di credito. Persino Zara, simbolo della moda democratica globale, qui diventa uno status symbol inaccessibile ai più.

Un isolamento che si riflette anche nelle abitudini digitali: Amazon qui non esiste e le restrizioni per l’acquisto dall’estero sono rigide, limitate a soli cinque pacchi l’anno.

La vita quotidiana poi è un gioco di prestigio: esistono due prezzi, quello “ufficiale” per chi usa la carta e quello “cash”, che spesso garantisce uno sconto del 20%.

La doppia velocità del contante e l’accesso alla cultura

È la terra del “nero”, un’economia sommersa che funge da vero ammortizzatore sociale, dove anche tra privati tutto si converte in dollari, spesso movimentati su conti esteri intestati a prestanomi per sfuggire a un’inflazione che divora ogni risparmio.

In questo contrasto stridente, la città conserva una capacità tutta sua di abbattere le distanze sociali, non è raro sedersi al bancone di un caffè e trovarsi accanto una commessa che chiacchiera amabilmente con un giudice federale: lui non si sente sminuito e lei non si sente inadeguata. Si parla di calcio, di politica, di vita. Nelle zone più povere, ti capita di incontrare ragazzi che ti chiedono qualche moneta per una foto in abito da tanghero o con la maschera in gommapiuma di Messi; ma se ti fermi a scambiare due parole, è quasi certo che siano loro a offrirti la foto, orgogliosi di condividere la loro storia più che il loro bisogno. Anche la cultura segue questa logica di doppia velocità. Musei o luoghi iconici come per esempio Palazzo Barolo, il visionario omaggio alla Divina Commedia dell’architetto Mario Palanti, sono diventate mete selettive: se per uno straniero varcare quella soglia significa pagare un ticket di quasi 30 euro, per i locali il prezzo è ridotto, ma resta comunque una cifra proibitiva, un lusso che la maggior parte dei cittadini non può permettersi di spendere per una visita.

Il cortocircuito della bellezza tra carrelli vuoti e bisturi d’oro

Il costo della vita è un paradosso crudele: paghi un caffè 3,50 euro e un comune latte detergente al supermercato ne costa 11. Con stipendi medi che si aggirano sugli ottocento, mille dollari al mese, la maggior parte delle persone è costretta a fare i salti mortali per comprare da mangiare. Eppure, a pochi isolati, risplende un’Argentina che sembra ignorarla questa crisi. È il mondo dell’élite locale, dove il dottor Andreas Freschi è un’istituzione della chirurgia del volto: i suoi lifting partono da 40.000 dollari, con liste d’attesa che superano i due anni.

Ma la città regala paradossi ancora più stridenti. Incontri professionisti come Gustavo Sampietro, tra i chirurghi plastici più noti in città: i suoi interventi hanno costi in linea con gli standard europei, specchio di una fama consolidata. Eppure, qui il PRP, il trattamento rigenerativo che sfrutta il plasma per stimolare la produzione di nuovo collagene sul viso, è diventato un’abitudine di routine. Per questa pratica, Sampietro chiede appena 40 dollari. A Milano, la stessa seduta tocca cifre astronomiche: fino a 3.000 euro. È un cortocircuito che lascia increduli: laddove la chirurgia maggiore resta un lusso per pochi, la medicina rigenerativa abbatte ogni barriera sociale. È in questo intreccio che Buenos Aires rivela la sua vera natura. Convivono realtà che sembrano appartenere a mondi diversi: chi sfida l’anagrafe in una milonga e chi fa i conti con l’inflazione davanti allo scaffale del supermercato mentre a pochi metri di distanza il tempo per i ricchi si ferma, sotto un bisturi d’oro. Alla fine, ho scoperto che questa è una città che non conosce mezze misure: ti travolge e basta, lasciandoti la certezza che qui i sogni non sono una speranza, ma l’unico modo possibile per restare a galla per chi ci vive.