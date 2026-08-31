Non era una normale fortezza: il segreto matematico ed esoterico nascosto in un castello pugliese

Otto lati, otto torri e otto sale per piano: Castel del Monte nasconde una geometria straordinaria. Tra Federico II, astronomia e leggende esoteriche, il mistero della sua vera funzione non è ancora del tutto risolto.

Visto dall’alto sembra quasi impossibile che Castel del Monte sia stato costruito nel XIII secolo. Non perché manchino in Europa edifici medievali capaci di impressionare per complessità tecnica o precisione geometrica, ma perché questa enorme costruzione di pietra che domina le Murge pugliesi appare come il risultato di un’unica idea ripetuta ossessivamente, una figura che entra nell’edificio, ne determina il perimetro, ritorna nelle torri, organizza le stanze e riappare persino nello spazio vuoto racchiuso al centro: l’ottagono.

Otto lati formano il corpo principale, otto torri anch’esse ottagonali sorgono sugli otto vertici, otto ambienti occupano ciascuno dei due piani e ottagonale è il grande cortile interno. L’insistenza è tale che persino il Ministero della Cultura interpreta il numero otto come uno degli elementi fondamentali attraverso i quali leggere il monumento, collegandolo a una simbologia cosmica nella quale la forma intermedia tra il quadrato e il cerchio può evocare l’incontro tra dimensione terrena e divina.

Ed è probabilmente da qui che bisogna partire per capire perché Castel del Monte non assomigli a nessun altro castello, e perché da secoli attorno a quelle mura siano nate interpretazioni che parlano di astronomia, matematica, alchimia, percorsi iniziatici e persino Templari.

Il problema è che una parte di queste teorie è diventata così famosa da finire per sovrapporsi alla storia reale. Eppure, una volta eliminate le ricostruzioni più fantasiose, il mistero non scompare affatto.

Diventa semmai ancora più interessante.

Federico II e l’ordine del 1240

Il documento dal quale parte la storia è datato 29 gennaio 1240. Da Gubbio, Federico II ordina a Riccardo da Montefuscolo, giustiziere della Capitanata, di procurare i materiali necessari per i lavori presso un edificio indicato come castrum Sancte Marie de Monte, il futuro Castel del Monte. La costruzione doveva essere già molto avanzata pochi anni dopo, tanto che nel 1246 Manfredi poté utilizzarla per rinchiudervi alcuni prigionieri.

Federico II di Svevia è del resto il sovrano perfetto perché attorno a un edificio del genere nasca una leggenda.

Imperatore del Sacro Romano Impero, cresciuto nella Sicilia normanno-araba e al centro di una corte nella quale si incontravano culture latine, germaniche, greche, ebraiche e islamiche, Federico fu uno dei personaggi intellettualmente più complessi del Medioevo europeo. Il monumento che porta più di ogni altro la sua impronta culturale riflette precisamente questa contaminazione: l’UNESCO e il Ministero della Cultura sottolineano la fusione tra elementi provenienti dall’antichità classica, dal mondo musulmano e dall’Europa settentrionale che caratterizza Castel del Monte.

Ma c’è una distinzione importante. Dire che Federico II fece costruire Castel del Monte non significa che ne sia stato personalmente l’architetto: Treccani sottolinea che non esistono basi documentarie per attribuirgli direttamente il progetto. È però difficile pensare che una residenza tanto legata alla rappresentazione imperiale sia nata senza che le idee politiche e culturali del sovrano ne condizionassero profondamente la concezione.

Ed è proprio qui che comincia l’enigma.

Un castello che non si comporta come un castello

A prima vista Castel del Monte possiede tutto ciò che ci aspetteremmo da una grande architettura del potere medievale: mura monumentali, torri, una posizione elevata e dominante, un accesso controllabile. Ma appena lo si confronta con una vera fortezza progettata esclusivamente per resistere a un assedio, qualcosa smette di tornare.

Oggi non possiede un fossato né la classica cinta muraria esterna, anche se indagini storiche e archeologiche hanno individuato attorno all’edificio resti che hanno fatto ipotizzare l’esistenza di strutture difensive non più conservate. Le scale a chiocciola presenti in alcune torri procedono inoltre in senso antiorario, una soluzione insolita rispetto alla disposizione tradizionalmente considerata più vantaggiosa per un difensore armato.

E soprattutto l’interno racconta una storia assai più raffinata di quella di una semplice macchina militare.

Ci sono camini, sistemi per raccogliere e distribuire l’acqua piovana, cisterne, latrine e ambienti organizzati in modo da creare differenti gruppi di stanze. Il piano superiore, con bifore e trifore e una decorazione originariamente molto più ricca di quella sopravvissuta, aveva caratteristiche evidentemente rappresentative. Al contrario, non sono stati identificati con certezza quegli ambienti di servizio, come grandi cucine, scuderie e strutture connesse alla gestione della corte, che ci aspetteremmo da una residenza permanente di grandi dimensioni.

Non significa che Castel del Monte fosse completamente inadatto alla difesa: la documentazione mostra che venne utilizzato anche come luogo di detenzione e che in epoca angioina furono potenziati alcuni suoi apparati militari. Proprio per questo gli studiosi contemporanei sono molto più prudenti rispetto alla formula, suggestiva ma troppo assoluta, secondo cui «non era affatto un castello».

La domanda corretta è un’altra: perché costruire un castello così?

Otto. Poi ancora otto. E ancora otto

Se c’è un punto sul quale le interpretazioni convergono è che l’ottagono non può essere considerato un dettaglio ornamentale. Castel del Monte è costruito intorno a esso.

Il perimetro esterno è un ottagono regolare. Il cortile interno è un secondo ottagono. Agli otto vertici si innestano altrettante torri ottagonali. Tra il cortile e le mura esterne si dispongono otto ambienti trapezoidali per piano, sedici in totale. Fonti settecentesche descrivono inoltre al centro del cortile una grande vasca marmorea, oggi scomparsa, alla quale viene tradizionalmente attribuita ancora una volta una forma ottagonale.

È questa ripetizione a rendere Castel del Monte qualcosa di diverso dalla semplice applicazione di una pianta geometrica.

Come osserva la Federiciana di Treccani, l’ottagono in sé non era affatto sconosciuto all’architettura precedente; ciò che rende eccezionale il monumento pugliese è il fatto che quella forma domini praticamente ogni livello della composizione, creando un esperimento architettonico realizzato con una coerenza straordinaria.

E Federico conosceva almeno due edifici che rendono questo particolare ancora più suggestivo.

Uno era la Cappella Palatina di Aquisgrana, luogo strettamente legato alla tradizione imperiale e all’incoronazione dei sovrani germanici, dove lo stesso Federico era stato incoronato re di Germania nel 1215. L’altro era la Cupola della Roccia di Gerusalemme, che l’imperatore aveva potuto vedere durante la Sesta Crociata. Entrambi appartenevano alla grande tradizione dell’architettura a pianta centrale e ottagonale.

L’otto, dunque, poteva parlare contemporaneamente di geometria, religione e impero.

Il quadrato, il cerchio e il potere dell’imperatore

È qui che il confine tra matematica e simbolismo diventa particolarmente sottile.

Una delle interpretazioni più note considera l’ottagono come una figura di passaggio tra quadrato e cerchio: il primo associato alla terra e alla dimensione materiale, il secondo al cielo, alla perfezione e all’infinito. L’ottagono diventerebbe quindi la forma capace di mettere in comunicazione i due mondi. La stessa lettura viene ricordata dal Ministero della Cultura, che lega questa geometria alla rappresentazione del potere celeste e terreno.

Per un sovrano come Federico II, che concepiva l’autorità imperiale attraverso una potentissima costruzione simbolica e politica, un edificio basato su questo principio poteva dunque diventare molto più di una casa.

Poteva essere un’immagine del potere trasformata in pietra.

Non serve immaginare rituali segreti per arrivare fin qui. Nel Medioevo l’architettura monumentale era perfettamente capace di trasmettere messaggi attraverso proporzioni, forme, materiali e riferimenti culturali comprensibili a un’élite colta.

E Castel del Monte sembra essere stato progettato precisamente per impressionare.

Una macchina astronomica?

C’è però un elemento che ha aperto un’altra strada interpretativa.

Nel corso del Novecento alcuni studiosi hanno analizzato le proporzioni del castello, l’orientamento delle sue pareti, il movimento del Sole e il modo in cui luce e ombra cambiano all’interno dell’edificio durante l’anno, arrivando a ipotizzare che Castel del Monte possa contenere riferimenti astronomici o calendari incorporati nella sua struttura.

Non è un’idea nata completamente dal nulla. Gli studi sull’impianto geometrico hanno effettivamente individuato un livello sofisticato di conoscenze matematiche, e Treccani osserva che alcuni principi utilizzati nella progettazione possono essere messi in rapporto con le conoscenze geometriche e astronomiche che l’Occidente medievale stava recuperando anche attraverso la scienza araba e la tradizione ellenistica.

Da questo, però, a sostenere che Castel del Monte fosse un enorme osservatorio astronomico c’è un salto che le fonti disponibili non permettono di compiere.

Non abbiamo un documento di Federico II che ordini di costruire un osservatorio, né una testimonianza medievale che descriva l’edificio in questi termini. Quello astronomico rimane quindi un possibile livello di interpretazione della geometria del monumento, non una funzione dimostrata.

Ed è proprio l’assenza di una risposta definitiva ad aver aperto la porta alle teorie più spettacolari.

Alchimia, Templari e percorsi iniziatici: quanto c’è di vero?

Da Castel del Monte ai Templari il passo, nella letteratura esoterica, è stato brevissimo.

L’ottagono, Federico II, Gerusalemme, le conoscenze arabe, le proporzioni matematiche e un edificio dalla funzione sfuggente formano una combinazione quasi irresistibile. Nel tempo sono state così avanzate interpretazioni che leggono il castello come tempio iniziatico, centro alchemico, percorso simbolico della conoscenza o luogo collegato all’Ordine dei Templari.

Sono teorie affascinanti. Ma non sono dimostrate.

La storiografia specialistica è anzi molto severa nei loro confronti. La Federiciana di Treccani avverte esplicitamente che la forma di Castel del Monte ha favorito interpretazioni eccessivamente fantasiose non sostenute da argomenti convincenti; anche l’Istituto Italiano dei Castelli definisce indimostrate le ipotesi di un luogo esoterico destinato a misteri iniziatici o collegato ai Templari.

Persino la teoria del «tempio astronomico» è stata criticata dagli studiosi che hanno cercato di riportare Castel del Monte dentro il sistema castellare federiciano, ricordando che il desiderio moderno di trasformare ogni anomalia architettonica in un codice segreto rischia di farci perdere di vista ciò che sappiamo davvero dell’edificio.

E paradossalmente non ne abbiamo bisogno.

Perché ciò che sappiamo è già abbastanza straordinario.

La vera macchina di pietra di Federico II

Castel del Monte potrebbe essere stato contemporaneamente residenza, luogo di rappresentanza, presidio territoriale e manifestazione simbolica dell’autorità imperiale, senza che una funzione elimini necessariamente le altre. È questa, oggi, una delle letture più equilibrate: il Ministero della Cultura parla di una residenza confortevole collocata in una posizione strategica, nella quale controllo del territorio e rappresentazione del potere finiscono per sovrapporsi.

Pensarlo soltanto come una fortezza significa quindi probabilmente ridurlo. Ma sarebbe altrettanto riduttivo trasformarlo in un gigantesco talismano medievale.

Castel del Monte appartiene a un mondo nel quale scienza, matematica, religione, astrologia, filosofia naturale e rappresentazione politica non erano compartimenti separati come li immaginiamo oggi. La stessa geometria poteva essere allo stesso tempo tecnica costruttiva e linguaggio simbolico; la disposizione di una finestra poteva avere una ragione pratica senza smettere di produrre un effetto scenografico; un edificio poteva servire all’imperatore e insieme rappresentare l’idea stessa dell’Impero.

È forse questa la chiave più interessante per attraversare le sue sedici sale. Non cercare necessariamente una stanza segreta. Guardare invece l’intero castello come se fosse il messaggio.

Il mistero che rimane dopo aver tolto la leggenda

A quasi ottocento anni dalla costruzione, infatti, manca ancora la risposta alla domanda più semplice: per quale ragione Federico II volle esattamente questo edificio, in questo luogo e con questa forma?

Non sappiamo con certezza quale fosse la sua destinazione primaria. Non conosciamo il nome dell’architetto. Non sappiamo fino a che punto la simbologia dell’otto fosse stata esplicitamente progettata come messaggio politico, cosmologico o religioso. E non possiamo stabilire se alcuni rapporti astronomici siano intenzionali oppure il risultato inevitabile di una struttura costruita secondo una geometria tanto rigorosa. La stessa storiografia specialistica riconosce che sulla funzione originaria di Castel del Monte continuano a esistere opinioni differenti.

Sappiamo però che qualcuno, nel cuore del Duecento, concepì sulle Murge un enorme oggetto geometrico abitabile, capace di riunire in un’unica costruzione l’eredità classica, il gotico europeo, suggestioni provenienti dal Mediterraneo islamico e una concezione quasi astratta dello spazio.

Forse non fu mai un tempio dei Templari. Probabilmente non fu un laboratorio segreto di alchimisti. E non esistono prove che fosse stato costruito come osservatorio astronomico.

Ma togliere queste leggende non rende Castel del Monte meno misterioso. Al contrario: significa trovarsi davanti a qualcosa di molto più difficile da spiegare, perché la sua stranezza è reale.

Otto lati. Otto torri. Otto stanze a ogni piano. Un ottagono dentro un ottagono, moltiplicato fino a trasformare un castello pugliese del XIII secolo in una delle architetture più enigmatiche del Medioevo europeo.

E forse il segreto di Castel del Monte è proprio questo: non possiede un codice nascosto da decifrare in qualche parete, perché il codice è l’edificio stesso.