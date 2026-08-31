Maneskin, la reunion è realtà: la band torna insieme sul palco di Sanremo 2027

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio di nuovo insieme all’Ariston. Dopo la lunga pausa e le carriere soliste, il gruppo che ha portato il rock italiano nel mondo riparte simbolicamente dal luogo in cui, nel 2021, cambiò per sempre la propria storia.

I Måneskin tornano insieme. E per farlo hanno scelto il palco che più di ogni altro rappresenta il punto di svolta della loro incredibile parabola artistica: quello del Festival di Sanremo.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saranno tra i protagonisti di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio. La reunion della band romana è stata confermata da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77ª edizione del Festival. I dettagli dell’esibizione restano per il momento riservati, ma la certezza è quella che milioni di fan aspettavano: i quattro Måneskin torneranno sullo stesso palco.

Un ritorno dal fortissimo valore simbolico. Perché proprio all’Ariston, nel 2021, la storia del gruppo cambiò dimensione. Con “Zitti e buoni” i Måneskin vinsero il Festival di Sanremo, per poi conquistare pochi mesi dopo anche l’Eurovision Song Contest. Da quel momento il fenomeno italiano diventò un caso internazionale: classifiche, tournée mondiali, festival, collaborazioni e platee sempre più grandi trasformarono quattro ragazzi partiti da Roma in una delle rock band italiane più conosciute al mondo.



Dopo anni vissuti praticamente senza sosta tra studio, promozione e tournée, la band decide infatti di rallentare. Non c’è mai stato un annuncio ufficiale di scioglimento, nonostante le indiscrezioni che per mesi hanno accompagnato le scelte individuali dei quattro musicisti. Terminata una lunghissima fase di attività internazionale, i componenti iniziano semplicemente a esplorare strade personali.

Il percorso più esposto mediaticamente è quello di Damiano David, che si trasferisce negli Stati Uniti e costruisce una vera carriera solista, mostrando un’identità musicale differente da quella del frontman dei Måneskin. Nel 2025 arriva il suo primo album da solista, Funny Little Fears, accompagnato da un tour internazionale. Damiano parlerà apertamente anche della necessità di quella pausa, spiegando come il bisogno di allontanarsi temporaneamente dalla band nascesse da una ricerca personale e non dalla fine del rapporto con gli altri componenti.



Sanremo riporta insieme i Måneskin, chiudendo idealmente un cerchio iniziato proprio all’Ariston sei anni prima. Resta da capire cosa accadrà dopo: se l’apparizione al Festival sarà un evento unico oppure l’inizio di una nuova fase, con nuova musica, concerti o magari un tour mondiale.