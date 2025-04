Young Platform lancia conto di pagamento e carta di debito con cashback fino al 3,6%

Young Platform accelera sull’integrazione tra finanza tradizionale e digitale. Con la nuova campagna “The Box”, la scaleup italiana introduce una serie di innovazioni strategiche: un conto di pagamento in valuta fiat, una carta di debito con cashback fino al 3,6% erogato in token Young, e l’espansione verso strumenti di investimento tradizionali come azioni, ETF, commodity e servizi DeFi. L’obiettivo? Superare i confini tra crypto ed economia reale, rendendo la gestione finanziaria più semplice, inclusiva e accessibile.

Fondata nel 2018, Young Platform è oggi la piattaforma di riferimento per il mondo delle criptovalute in Italia, con 2,5 milioni di utenti registrati. A distinguerla è un approccio educativo e regolamentato (MiCA), pensato per avvicinare anche i meno esperti al mondo finanziario. E proprio in risposta al basso livello di alfabetizzazione economica nel Paese – solo il 40% degli italiani possiede competenze adeguate secondo l’Edufin Index – l’azienda lancia nuovi strumenti per una gestione integrata del risparmio.

Tra le principali novità: un conto di pagamento dotato di IBAN e una carta di debito che consente di effettuare spese quotidiane in euro, ricevendo fino al 3,6% di cashback. Questo rimborso, generato dalle commissioni dei pagamenti elettronici, verrà restituito agli utenti in token Young, fungendo da incentivo per avvicinarsi al mondo crypto in modo graduale e consapevole.

Accanto alla sezione crypto – che consente di acquistare, vendere e conservare criptovalute – verrà introdotta un’area dedicata al risparmio in valuta fiat. Gli utenti potranno impostare obiettivi finanziari personalizzati, con cadenze e importi specifici. Inoltre, saranno disponibili funzionalità avanzate di margin trading (Futures), investimento in azioni, ETF, commodity e soluzioni DeFi come il Lend & Borrow per ottenere o offrire liquidità.

«Vogliamo trasformare l’educazione finanziaria da ostacolo a porta d’ingresso per l’indipendenza economica – afferma Andrea Ferrero, CEO e co-fondatore di Young Platform –. Con “The Box” abbattiamo le barriere tra finanza classica e crypto, offrendo una piattaforma sicura, regolamentata e accessibile a tutti».

“The Box” è anche un concorso a premi, autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che invita a ripensare il rapporto con il denaro. In palio: prodotti Apple e Sony, Gift Card Amazon, esperienze di volo e la carta Young fosforescente con cashback fino al 3,6%.