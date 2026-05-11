Voli cancellati, ritardi e prezzi alle stelle: la guida per salvare le vacanze estive

Cancellazioni, supplementi, clausole nascoste e pacchetti vacanza più cari. Ecco la guida del Codacons per capire cosa spetta, quanto e quando e come proteggere i viaggi 2026

Vacanze estive sempre più tra incertezze e aumenti dei costi. In uno scenario segnato da rincari del petrolio, tensioni geopolitiche e possibile riduzione dei voli, conoscere i propri diritti può fare la differenza tra una vacanza salvata e migliaia di euro persi. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha preparato una guida per aiutare i consumatori a orientarsi tra diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni viaggio, anche alla luce delle nuove linee guida europee sul trasporto aereo.

Voli cancellati: quando spettano rimborso e assistenza

Chi ha organizzato una vacanza “fai da te”, acquistando separatamente volo, hotel e servizi turistici, gode di tutele precise in caso di cancellazione del volo. Secondo le norme europee, il passeggero ha diritto a scegliere tra: il rimborso integrale del biglietto; un volo alternativo il prima possibile e una riprotezione su un altro volo in una data successiva più comoda. Se la cancellazione avviene quando il viaggiatore è già in aeroporto, la compagnia aerea deve inoltre garantire assistenza immediata. Questo significa pasti, bevande, eventuale sistemazione in hotel e trasferimenti da e per l’aeroporto. Si tratta di diritti automatici previsti dal regolamento europeo sui passeggeri aerei e validi anche in presenza di disservizi legati all’attuale instabilità internazionale.

Risarcimento fino a 600 euro: quando è dovuto davvero

Uno degli aspetti che crea più confusione riguarda la differenza tra rimborso e risarcimento. Il rimborso riguarda il costo del biglietto non utilizzato. Il risarcimento, invece, è una compensazione economica aggiuntiva che può arrivare fino a 600 euro per passeggero. Ma attenzione: il risarcimento non spetta sempre. Le nuove indicazioni dell’Unione europea chiariscono che il diritto alla compensazione economica decade quando la cancellazione dipende da “circostanze eccezionali”, cioè eventi fuori dal controllo della compagnia aerea. Tra queste rientra, ad esempio, la carenza di carburante. Diverso invece il caso delle compagnie che decidono di tagliare i voli per motivi economici legati all’aumento del costo del jet-fuel: in questa situazione, secondo il Codacons, il risarcimento può essere richiesto. Un altro punto importante riguarda i supplementi carburante. Le compagnie non possono applicare rincari successivi all’acquisto del biglietto se il consumatore non ha accettato espressamente questa possibilità al momento della prenotazione. In caso contrario, il sovrapprezzo può essere considerato illegittimo.

Vacanze fai da te: il rischio di perdere i soldi se il volo viene cancellato

Il problema più delicato per chi organizza autonomamente il viaggio riguarda spesso le prenotazioni parallele: hotel, appartamenti, escursioni o noleggi auto. Se il volo viene cancellato e il turista non riesce a raggiungere la destinazione, non è automatico ottenere il rimborso delle strutture ricettive o degli altri servizi già pagati. Molto dipende dalle condizioni di cancellazione previste dal contratto oppure dalla presenza di una polizza assicurativa specifica. Per questo bisogna sempre controllare le clausole di rimborsabilità delle strutture; le penali applicate; le coperture assicurative incluse e eventuali esclusioni legate a conflitti o crisi geopolitiche. In assenza di tutele specifiche, il rischio concreto è quello di perdere le somme già versate.

Assicurazioni viaggio: cosa coprono e quando non pagano

E assicurare il viaggio è sempre consigliato? Le polizze non garantiscono copertura totale e spesso presentano limitazioni importanti. Il costo medio varia tra il 3% e l’8% del valore complessivo della vacanza e può includere: rimborso di voli e hotel; copertura delle penali; annullamento del viaggio; assistenza sanitaria e copertura bagagli. Tuttavia, esistono franchigie, massimali ed esclusioni che è fondamentale leggere attentamente. Il semplice timore di partire o la paura legata alla situazione internazionale non bastano, ad esempio, per ottenere il rimborso. I motivi devono essere documentati e rientrare tra quelli previsti dal contratto. Inoltre, molte compagnie assicurative escludono espressamente le cancellazioni dovute a guerre, terrorismo, disordini civili o crisi geopolitiche. Prima di sottoscrivere una polizza è quindi essenziale verificare con attenzione tutte le condizioni contrattuali.

Pacchetti vacanza: più tutele ma possibili rincari

La situazione è diversa per chi acquista un pacchetto turistico tramite agenzia o tour operator. In questo caso il Codice del Turismo garantisce maggiori protezioni. Se il volo viene cancellato prima della partenza, il viaggiatore ha diritto a un pacchetto alternativo equivalente o superiore senza costi aggiuntivi. Oppure ha diritto a una soluzione inferiore con restituzione della differenza di prezzo o ancora al rimborso integrale se decide di recedere. Se invece il problema si verifica durante la vacanza, l’organizzatore deve trovare soluzioni alternative adeguate senza costi supplementari. Resta però aperto il tema degli aumenti di prezzo. A causa del caro carburante, tour operator e organizzatori possono applicare rincari fino all’8% del costo del pacchetto, ma solo se l’aumento è previsto dal contratto e è comunicato 20 giorni prima della partenza e è motivato da variazioni reali dei costi energetici. Se il rincaro supera l’8%, il consumatore può annullare il contratto senza pagare penali.