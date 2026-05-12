Truffa AI su Vinted: così rischi di perdere soldi e oggetti venduti

Attenzione alla nuova truffa su Vinted. Il meccanismo è semplice e, sfruttando l’intelligenza artificiale per modificare le foto, colpisce chi vende sulla piattaforma usata da milioni di italiani. Il rischio? Perdere contemporaneamente sia il denaro sia l’oggetto spedito. Ma ci si può difendere.

Come funziona la nuova truffa AI su Vinted

La frode sfrutta le potenzialità dei software di intelligenza artificiale generativa. Oggi, infatti, basta una semplice richiesta per aggiungere a una foto graffi, crepe, ammaccature o macchie estremamente realistiche. Lo schema seguito dai truffatori è quasi sempre lo stesso: il venditore pubblica un annuncio su Vinted. A quel punto un utente acquista l’oggetto e lo riceve perfettamente integro. Ma la truffa scatta in quel momento. L’acquirente modifica le immagini con l’AI simulando danni, apre una contestazione con richiesta di rimborso e le foto ritoccate vengono presentate come “prova”. E qui entra in gioco il sistema di protezione acquisti della piattaforma. In molti casi, soprattutto quando la documentazione del venditore è scarsa, il reclamo rischia di essere accolto a favore dell’acquirente. Il risultato può trasformarsi in una vera e propria estorsione: il truffatore ottiene il rimborso e trattiene anche l’oggetto ricevuto.

Perché i venditori sono più esposti ai rischi

Uno dei problemi principali riguarda il funzionamento stesso delle piattaforme di compravendita online. I sistemi di tutela sono spesso costruiti per proteggere soprattutto chi acquista. Su Vinted, quando viene aperta una controversia entro le 48 ore dalla consegna, il pagamento può essere immediatamente bloccato in attesa della verifica. A quel punto il venditore deve dimostrare che il prodotto è stato spedito integro. Il problema è che le immagini generate o modificate con l’intelligenza artificiale sono diventate sempre più credibili. I revisori, pur utilizzando controlli automatici, bot e verifiche manuali, non hanno ancora di strumenti infallibili per distinguere una fotografia autentica da una alterata digitalmente. È qui che si inserisce la truffa: sfruttare la rapidità e la precisione dell’AI per creare “prove” difficili da contestare. Oggi con strumenti AI accessibili a tutti, anche utenti senza alcuna esperienza possono trasformare una foto in pochi secondi. Basta caricare l’immagine del prodotto ricevuto e chiedere al software di aggiungere un graffio sul display, una crepa sulla scocca o una macchia sul tessuto. Il risultato, nella maggior parte dei casi, appare assolutamente realistico.

Come difendersi dalla truffa quando vendi online: le precauzioni da adottare

Si arriverà al momento in cui le piattaforme introdurranno sistemi capaci di rilevare automaticamente immagini alterate dall’AI, ma intanto la difesa più efficace resta la prevenzione. Chi vende su Vinted dovrebbe documentare con estrema attenzione ogni fase della spedizione. Come? Registrando un video durante la fase di imballaggio. Il filmato dovrebbe mostrare chiaramente: l’oggetto integro; i dettagli del prodotto; l’inserimento nella scatola; il materiale protettivo utilizzato e la chiusura finale del pacco. Si tratta di una prova molto più difficile da manipolare rispetto a una semplice fotografia. È utile anche scattare immagini dettagliate dell’oggetto prima della spedizione, soffermandosi su angoli, superfici, cuciture e parti più delicate. Infine, è bene non accettare immediatamente richieste di rimborso basate solo su fotografie. In caso di contestazione, conviene chiedere un video dettagliato del presunto danno. Alterare un filmato in modo credibile è molto più complesso rispetto alla modifica di una singola immagine. Se si hanno sospetti di essere caduti in una truffa, è importante agire rapidamente. Tutta la documentazione raccolta (foto, video dell’imballaggio, screenshot della conversazione e dettagli della spedizione) dovrebbe essere inviata immediatamente all’assistenza Vinted. Inoltre, è consigliabile conservare i video almeno fino alla conclusione definitiva della compravendita, meglio ancora se fino al rilascio della recensione positiva da parte dell’acquirente