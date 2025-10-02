“Retail Reinvented”: PTA Group presenta la nuova strategia europea

Fatturato quadruplicato in sette anni e oltre 115 milioni di euro attesi nel 2025. La piattaforma italiana di servizi integrati per brand e retailer presenta la nuova strategia europea durante l’evento “Retail Reinvented” a Scalo Milano

All in one solution, è questo il motto di PTA Group, la società italiana che negli anni ha costruito la più completa piattaforma di servizi per brand e retailer oggi disponibile nel mercato europeo. Un motto ribadito ancora una volta durante l’evento “Retail, Reinvented”, tenutosi mercoledì 1° ottobre presso il centro commerciale Scalo Milano Outlet & More.

L’incontro, promosso da PTA Group, ha rappresentato un momento cruciale per annunciare al mercato dei brand e dei retailer i risultati straordinari attesi per il 2025 e le novità della piattaforma integrata di servizi per venues commerciali, brand e store. A testimonianza dell’interesse suscitato dall’iniziativa, hanno partecipato oltre 120 tra manager, giornalisti, studenti ed esperti del mercato retail.

Antonio Negri, fondatore di PTA Group, ha presentato numeri che confermano la solidità e il dinamismo dell’azienda: più di 115 milioni di euro di fatturato atteso per il 2025, oltre 700mila gift card vendute in tutta Europa e 650 realtà commerciali con servizi PTA attivi.

Risultati che certamente certificano un percorso di crescita impressionante, iniziato nel 2019 e che ha permesso di quadruplicare il fatturato in soli sette anni, mantenendo tassi di incremento a doppia cifra anno dopo anno.

Ma cosa rende PTA Group un player così rilevante nel panorama europeo del retail? Le principali aree di business del Gruppo spaziano dalla progettazione e digitalizzazione degli store e dei processi di vendita, all’ottimizzazione dei processi retail, dai sistemi di gift card e loyalty, fino alla creazione di occasioni commerciali attraverso eventi, temporary e pop-up store. Una gamma di servizi che copre l’intera filiera del retail moderno, dall’ideazione alla realizzazione, dalla gestione operativa fino all’engagement del cliente finale.

L’evento ha visto anche la partecipazione di protagonisti di primo piano del mondo aziendale italiano: Marco Sanza di Enel, Giorgio Carafa Cohen di Iliad, Alessia Vercesi di Red Bull e Raffaella Dagna di Veralab.

Dal confronto è emersa una visione chiara e condivisa: la qualità del retail fisico, la creatività delle offerte e le brand experience rappresentano il mix ideale per competere nei mercati contemporanei. Una conferma che, nonostante la crescita dell’e-commerce, il punto vendita fisico mantiene un ruolo centrale quando è in grado di offrire esperienze memorabili e coinvolgenti.

L’apertura dei lavori è stata affidata al Professor Guido Di Fraia dell’Università IULM, che ha illustrato le nuove linee di tendenza della comunicazione, approfondendo in particolare i temi delle data infrastructure, del retail media network e dei media “phygital”.

Quest’ultimo termine, che fonde “physical” e “digital”, rappresenta perfettamente la direzione verso cui si muove il retail contemporaneo: un’integrazione sempre più stretta tra esperienza fisica e digitale. Il professore ha fornito anche dati significativi sul mercato del Retail Media, stimato in 640 milioni di euro in Italia per il 2025 e in 179 miliardi di dollari a livello mondiale, cifre che testimoniano l’enorme potenziale di questo settore.

In chiusura di evento, Antonio Negri ha voluto ribadire l’importanza della prossima sfida europea dell’azienda, presentando il nuovo logo e il nuovo pay-off di PTA Group. Nei prossimi anni, il Gruppo accompagnerà la propria comunicazione istituzionale proprio con l’espressione “Retail, Reinvented“, per sottolineare l’impegno costante a rivoluzionare le tecniche di vendita in tutti gli ambiti in cui operano le 8 società con specializzazione verticale e le 4 filiali estere dirette in Spagna, Portogallo, Polonia e Francia.