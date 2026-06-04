Report Sicurezza – L’Italia e la sfida della sicurezza: digitale, impresa e lavoro

La sicurezza è diventata la grande sfida del nostro tempo. Non più soltanto tutela dell’ordine pubblico, ma capacità di difendere lavoro, infrastrutture strategiche, imprese, dati e cittadini in una società sempre più interconnessa, esposta e vulnerabile agli shock globali. Dalla stabilità economica alla protezione delle filiere industriali, dalla sicurezza sul lavoro alla difesa del cyberspazio, oggi la resilienza di un Paese si misura nella sua capacità di prevenire il rischio e governare la complessità. Il numero si apre con la visione integrata di sicurezza e legalità promossa dal Governo Meloni. Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro richiama la centralità del contrasto alla criminalità e della difesa della legalità come pilastri della coesione sociale e dello sviluppo economico. Sul fronte del lavoro, il ministro Marina Calderone ribadisce la necessità di costruire un sistema produttivo più inclusivo e stabile: “Un’economia competitiva ha bisogno di imprese forti, ma anche di lavoratori motivati, qualificati e ben retribuiti”. Al centro dell’azione dell’Esecutivo restano il sostegno all’occupazione stabile, la valorizzazione della contrattazione collettiva e, soprattutto, il rafforzamento della prevenzione. “Bisogna investire nelle ispezioni, nella formazione continua, nell’innovazione organizzativa e nelle tecnologie che migliorano concretamente la sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Le nuove frontiere della sicurezza digitale Il cyberspazio è oggi uno dei principali terreni strategici, dove si intrecciano sicurezza nazionale, diplomazia, tutela delle infrastrutture critiche e competizione geopolitica. L’Italia rafforza la propria architettura di difesa digitale attraverso un approccio coordinato fondato su cooperazione multilaterale, resilienza tecnologica e governance condivisa. Lo spiega Alessandro De Pedys, direttore generale per le questioni cibernetiche della Farnesina, protagonista della nuova strategia voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel frattempo, la criminalità evolve con una velocità senza precedenti. Organizzazioni sempre più sofisticate sfruttano intelligenza artificiale, deep web, criptovalute e piattaforme digitali per colpire cittadini, imprese e infrastrutture strategiche attraverso ransomware, frodi online e furti d’identità digitale. Una minaccia globale che, come sottolinea il generale Antonio Mancazzo, comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, richiede una cooperazione internazionale sempre più stretta tra forze di polizia, magistrature e organismi sovranazionali. La parola chiave diventa prevenzione. Per Mancazzo, così come per Massimo Chirivì, presidente AIPSI – Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica, la cybersicurezza deve trasformarsi in patrimonio culturale diffuso. Imprese e cittadini sono chiamati a investire in consapevolezza, formazione continua e strumenti di protezione avanzati, superando la logica emergenziale che per anni ha caratterizzato l’approccio alla sicurezza digitale. Trasversale è il tema della collaborazione tra pubblico e privato: istituzioni, imprese, università e mondo tecnologico devono costruire insieme un ecosistema nazionale più sicuro, innovativo e competitivo. Anche perché l’intelligenza artificiale presenta oggi un doppio volto: da una parte è uno strumento sempre più potente nelle mani dei cybercriminali; dall’altra rappresenta una risorsa strategica per il contrasto alle minacce grazie alla capacità di analizzare enormi quantità di dati, individuare anomalie e anticipare attacchi in tempo reale.

L’evoluzione della cyber-sicurezza Gli imprenditori Luca Savoldi e Fabrizio Fiorini evidenziano la necessità di superare una logica puramente difensiva per approdare a un modello fondato sulla cyber-resilienza. La vera sfida non è soltanto reagire agli attacchi, ma sviluppare capacità preventive, monitoraggio continuo e strategie condivise di risposta alle crisi digitali. Centrale resta il nodo delle competenze. Il fattore umano continua a rappresentare una delle principali vulnerabilità sfruttate dal cybercrime. Per questo, la sicurezza informatica non può più essere confinata ai reparti IT, ma deve diventare parte integrante della cultura organizzativa delle aziende, coinvolgendo management, lavoratori e supply chain.

Sicurezza sul lavoro: prevenzione come valore strategico Intelligenza artificiale, sistemi predittivi, monitoraggio avanzato e nuovi modelli organizzativi stanno cambiando radicalmente il modo di concepire la sicurezza sul lavoro, aprendo la strada a una prevenzione sempre più integrata, proattiva e tecnologica. In questo scenario, il salone Ambiente Lavoro di Bologna si conferma il grande hub nazionale della sicurezza, della sostenibilità e dell’innovazione applicata alla salute professionale. Un luogo di confronto dove imprese, operatori e istituzioni presentano nuove tecnologie e best practice per costruire ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti. Andrea Monteleone, presidente di Anie Sicurezza, fotografa il dinamismo dell’industria italiana della fire & security: “I settori dell’antincendio e della videosorveglianza risultano i più brillanti in termini di fatturato, grazie a dinamiche ormai strutturali”. Monteleone analizza inoltre l’impatto della Direttiva europea NIS2, destinata a ridefinire profondamente l’approccio delle imprese alla sicurezza informatica e alla protezione delle infrastrutture strategiche. Grazie anche agli interventi del presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo e del presidente AIAS Francesco Santi, Report Sicurezza restituisce l’immagine di un’Italia che sta cambiando paradigma: la sicurezza non viene più percepita come vincolo burocratico o semplice costo operativo, ma come leva strategica per la crescita economica, la tutela del capitale umano e la competitività internazionale del sistema Paese. Che si tratti di proteggere un lavoratore in un cantiere o difendere una rete digitale da un attacco informatico, la sfida è la stessa: anticipare il rischio, investire nelle competenze e costruire una nuova cultura della responsabilità e della resilienza.

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