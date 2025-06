Report Sicurezza & Lavoro: L’Italia del lavoro, per mantenere alta la sua competitività, deve scegliere la strada della sicurezza

Un ruolo fondamentale spetta alle aziende produttrici di dispositivi per la sicurezza, attrezzature per le bonifiche ambientali, sistemi di prevenzione tecnologici e innovativi. Infine, ma di primaria importanza, i consulenti della sicurezza che concorrono a proteggere la salute e il benessere dei lavoratori attraverso l’informazione, la formazione e il supporto all’imprenditore per l’attuazione delle norme a tutela della salute dei dipendenti. Punto di riferimento in questo ambito è lo studio CPS consulenti per la sicurezza, a cui è stata dedicata la copertina, perché l’impegno e la professionalità in questo campo sono una condizione imprescindibile. L’analisi di Marco Massidda è di grande interesse in tal senso.

«Sponsored By Golfarelli EDITORE»

Per scaricare il magazine «Report Sicurezza & Lavoro» basta cliccare il link qui sotto