«Report Logistica»: i protagonisti dell’innovazione per la logistica industriale

In un contesto globale di estrema incertezza abbiamo individuato le realtà che contribuiscono in modo sostanziale alla competitività del Paese. Esempi concreti di resilienza. Un Made in Italy di eccellenza che ha trainato l’export verso mercati strategici senza mai trascurare la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico. Interventi autorevoli di aziende che investono in nuove tecnologie, ma nel contempo valorizzano le risorse umane, come: AEM Logistica, Software Link, Autotrasporti Ferrario, LTE Lift Truck Equipment, Siemens, Olivero, A & D, Evo Consulenza Integrata, Beghelli, Eit Manifacturing South, Magis, B2C Logistic Center, Med link, Comau Group, Move It Spedizioni, Diellesped, TRN Imballaggi, Brt-Fermopoint, Carioni Spedizioni Internazionali, Gruppo Zuegg, SoGeMa, Piaggio, Zanetti Solution, GS Industry, U-Power, DHL. Abbiamo coinvolto istituzioni e associazioni del settore, chi muove il mondo ci ha fornito un prezioso contributo informativo che testimonia l’altissimo livello di innovazione, ricerca e sviluppo di ogni comparto.

