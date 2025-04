Perché Trump e gli Stati Uniti ce l’hanno con noi

Quali sono gli ostacoli che, secondo il governo degli Stati Uniti, gli altri Paesi utilizzano per bloccare le merci Usa e giustificano quindi i dazi americani? La risposta è pubblicata in un librone di 397 pagine pubblicato il 31 marzo scorso e brandito dal presidente Donald Trump nella conferenza del 2 aprile. Intitolato «2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program», il testo contiene, Paese per Paese, le varie misure che le imprese americane considerano delle barriere al loro export. Dopo una breve introduzione, l’elenco parte dall’Algeria e termina con il Vietnam per un totale di 59 nazioni. All’Unione Europea, considera come un unico Paese, sono dedicate 34 pagine. Di seguito pubblichiamo alcuni stralci tratti dalla sezione riservata all’Unione europea

Introduzione

I beni e i servizi prodotti dagli Stati Uniti incontrano comunque ostacoli persistenti nell’accesso e nel mantenimento dell’accesso a determinati settori del mercato dell’UE, il che limita le opportunità per i lavoratori e le imprese statunitensi di beneficiare del commercio transatlantico. Questo capitolo del Rapporto Nazionale sulle Stime Commerciali (NTE) evidenzia gli ostacoli più significativi, alcuni dei quali persistono nonostante i ripetuti sforzi di risoluzione attraverso consultazioni bilaterali, riunioni dei comitati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o risoluzione delle controversie dell’OMC. Alcuni ostacoli sono stati evidenziati nel Rapporto NTE annuale per molti anni.

Tariffe

Il tasso tariffario medio applicato della Nazione Più Favorita (NPF) dell’UE era del 5,0% nel 2023 (ultimi dati disponibili). Il tasso tariffario medio applicato della NPF dell’UE era del 10,8% per i prodotti agricoli e del 4,1% per i prodotti non agricoli nel 2023 (ultimi dati disponibili). L’UE ha consolidato il 100% delle sue linee tariffarie all’OMC, con un tasso tariffario consolidato medio dell’OMC del 5,0%. Sebbene le tariffe dell’UE siano generalmente basse per i beni non agricoli, alcune tariffe dell’UE sono elevate, come tassi fino al 26% per il pesce e i frutti di mare, il 22% per i camion, il 14% per le biciclette, il 10% per i veicoli passeggeri e il 6,5% per i fertilizzanti e le materie plastiche.

Codici

Molti prodotti alimentari trasformati, come i prodotti di confetteria, i prodotti da forno e le preparazioni alimentari varie, sono soggetti a un sistema di codici tariffari speciali nell’UE. Nell’ambito di questo sistema, spesso indicato come tabella “Meursing”, l’UE applica una tariffa su ciascun prodotto importato in base al contenuto di proteine del latte, grassi del latte, amido e zucchero del prodotto. Di conseguenza, i prodotti che gli Stati Uniti e altri paesi potrebbero considerare equivalenti ai fini della classificazione tariffaria ricevono talvolta aliquote di dazio diverse nell’UE a seconda della composizione specifica di ciascun prodotto. La difficoltà di calcolare i dazi Meursing impone un onere amministrativo non necessario e crea incertezza per gli esportatori, in particolare per coloro che cercano di spedire nuovi prodotti nell’UE.

L’Italia e le banane

A seguito di anni di controversie, iniziate nell’ambito dell’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio del 1947 (GATT 1947) e successivamente nell’ambito dell’Intesa sulla Risoluzione delle Controversie dell’OMC, gli Stati Uniti e altri paesi nel 2010 hanno raggiunto accordi con l’UE per risolvere le lamentele sui successivi regimi di importazione di banane dell’UE. A partire dal 2013, un soggetto interessato statunitense ha espresso preoccupazioni al governo degli Stati Uniti in merito alle azioni intraprese dal 2010 dalle autorità doganali italiane per riscuotere il pagamento retroattivo dei dazi doganali a causa della reinterpretazione unilaterale da parte delle autorità della validità di determinate licenze di importazione di banane dell’UE ai sensi delle normative pre-2006. Nel 2017, la Corte Suprema italiana, per motivi giurisdizionali, si è pronunciata contro il governo italiano e ha ordinato alle autorità di rimborsare i dazi riscossi al soggetto interessato statunitense. Sebbene i dazi siano stati rimborsati al soggetto interessato entro il 31 dicembre 2024, le autorità doganali italiane continuano a riemettere alcune delle precedenti valutazioni di dazi retroattivi nei confronti del soggetto interessato.

Confusione doganale

Nonostante l’esistenza di una legislazione doganale che governa tutti gli Stati membri, l’UE non amministra le sue leggi attraverso una singola amministrazione doganale. Piuttosto, ci sono agenzie separate responsabili dell’amministrazione della legge doganale dell’UE in ciascuno Stato membro. Pertanto, è difficile per l’UE garantire che le sue regole e decisioni sulla classificazione, la valutazione, l’origine e le procedure doganali siano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri, e le esportazioni statunitensi soffrono dell’applicazione disomogenea e incoerente di questi requisiti. Il programma di Informazioni Tariffarie Vincolanti, previsto dalla legge a livello dell’UE, ma amministrato a livello di Stato membro, prevede decisioni anticipate sulla classificazione tariffaria e sul paese di origine. Tuttavia, le norme dell’UE non richiedono all’agenzia doganale di uno Stato membro di seguire le decisioni dell’agenzia doganale di un altro Stato membro in merito a questioni materialmente identiche. In alcuni casi in cui l’agenzia doganale di uno Stato membro amministra la legge dell’UE in modo diverso da, o è in disaccordo con, le Informazioni Tariffarie Vincolanti emesse da un altro Stato membro, la questione può essere deferita al Comitato del Codice Doganale (CCC). Il CCC è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione europea. Sebbene un obiettivo dichiarato del CCC sia quello di aiutare a conciliare le differenze tra gli Stati membri e quindi contribuire a raggiungere l’uniformità dell’amministrazione, in pratica il suo successo a tale riguardo è stato limitato. Il CCC e altre istituzioni a livello dell’UE non forniscono trasparenza nel processo decisionale o opportunità di partecipazione da parte degli operatori, il che potrebbe renderli strumenti più efficaci per raggiungere l’amministrazione e l’applicazione uniformi della legge doganale dell’UE. Inoltre, l’UE manca di tribunali o procedure per la revisione tempestiva e la correzione a livello dell’UE delle azioni amministrative relative alle questioni doganali. Invece, la revisione è fornita nei tribunali di ciascuno Stato membro, e le regole relative a queste revisioni variano da Stato membro a Stato membro. Un operatore che incontra un trattamento diverso in più Stati membri deve presentare un ricorso separato in ciascuno Stato membro la cui agenzia ha emesso una decisione sfavorevole. In ultima analisi, una questione di interpretazione della legge dell’UE può essere deferita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Sebbene le sentenze della CGUE si applichino in tutta l’UE, il deferimento di una questione alla CGUE è generalmente discrezionale, può richiedere molti anni e potrebbe non fornire un rimedio sufficiente. Pertanto, ottenere correzioni con effetto a livello dell’UE per le azioni amministrative relative alle questioni doganali è spesso complesso e dispendioso in termini di tempo. Gli Stati Uniti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di un’amministrazione uniforme della legge doganale dell’UE con l’UE in vari forum, incluso l’Organo di Risoluzione delle Controversie (DSB) dell’OMC. La Commissione europea ha cercato di modernizzare e semplificare le regole e i processi doganali. Il Codice Doganale dell’Unione (CDU), adottato dalla Commissione europea nel 2013, è entrato in vigore nel 2016. Mentre il CDU contiene una serie di modifiche procedurali, l’elemento chiave di un’infrastruttura informatica armonizzata deve ancora essere completato. Gli Stati membri continuano a utilizzare diversi modelli di dati. Nel 2019, la data di completamento prevista per la piena attuazione dei sistemi di dati doganali armonizzati è stata estesa dalla fine del 2020 alla fine del 2025. La Commissione europea prevede di intraprendere una riforma globale dell’Unione doganale a partire dal 2028. Gli Stati Uniti continueranno a monitorare il processo di attuazione del CDU, concentrandosi sul suo impatto sulla coerenza del trattamento doganale ai sensi della legge doganale dell’UE.

Barriere tecniche

Gli esportatori statunitensi si trovano di fronte a una proliferazione di ostacoli tecnici al commercio (OTC) nell’UE, attribuibili in parte ad aspetti dei processi normativi dell’UE, che prescrivono condizioni per l’esame e l’adozione di regolamenti e decisioni correlate senza un’adeguata notifica o l’opportunità di incorporare commenti pubblici significativi da parte dei partner commerciali. Gli Stati Uniti sollevano regolarmente preoccupazioni, sia in impegni bilaterali che nel Comitato OTC dell’OMC, sul fatto che le notifiche dell’UE avvengono spesso in una fase del processo normativo dell’UE in cui è troppo tardi per rivedere la misura al fine di prendere in considerazione eventuali preoccupazioni sostanziali sollevate da altri membri dell’OMC. Inoltre, le notifiche delle misure proposte spesso mancano di specificità o incorporano per riferimento la pubblicazione di futuri standard unici europei che non esistono ancora, in modo che i produttori non europei non abbiano un’opportunità significativa di impegnarsi o offrire commenti informati.

Standard esclusivi

L’approccio esclusivo dell’UE alle misure relative agli standard, compreso il suo quadro di valutazione della conformità, e i suoi sforzi per incoraggiare i governi di tutto il mondo ad adottare il suo approccio restrittivo, impongono oneri significativi ai lavoratori e agli esportatori statunitensi. In particolare, l’approccio dell’UE ostacola l’accesso al mercato per i prodotti che non sono conformi agli standard regionali europei (EN), compresi i prodotti conformi agli standard internazionali che non sono armonizzati con gli EN, anche se questi standard internazionali possono soddisfare o superare i requisiti normativi dell’UE. I prodotti regolamentati dall’UE devono essere conformi a questi standard regionali specifici dell’UE per beneficiare di una “presunzione di conformità” con i requisiti normativi essenziali dell’UE. I lavoratori e gli esportatori statunitensi affrontano quindi oneri aggiuntivi nell’accesso al mercato dell’UE che non sono affrontati dai produttori nazionali nell’UE e spesso non sono affrontati dagli esportatori dell’UE quando accedono al mercato statunitense.

Pfas

Il 7 febbraio 2023, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato una proposta di restrizione che eliminerebbe in gran parte la produzione e l’uso di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Gli Stati Uniti sono preoccupati che la proposta dell’UE non consideri i diversi impatti sulle varie sostanze chimiche PFAS, né le implicazioni del divieto per diversi usi critici, come nella produzione di alcuni prodotti di energia rinnovabile, nonché di altri beni manufatti come semiconduttori e dispositivi medici, per i quali non esistono, al momento, alternative fattibili alle PFAS. Inoltre, la proposta potrebbe influire sull’attuazione di trattati globali per ridurre l’assottigliamento dell’ozono, come l’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, limitando le alternative alle sostanze esistenti. Gli Stati Uniti continuano a sollevare queste preoccupazioni bilateralmente, anche alle riunioni del Comitato OTC dell’OMC.

Imballaggi

Il 22 gennaio 2025, l’UE ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per sostituire una direttiva e un regolamento esistenti nel tentativo di armonizzare le normative degli Stati membri in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica generalmente dal 12 agosto 2026. Il regolamento richiede un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica e richiede che il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia conforme a severi requisiti di sostenibilità se riciclato nell’UE. Per il contenuto di plastica riciclato in un paese terzo, gli operatori/impianti di riciclaggio devono seguire gli stessi criteri di sostenibilità dell’UE. L’Unione Europea ha una scadenza del 1° gennaio 2026 per stabilire una metodologia per certificare l’equivalenza delle regole nei paesi terzi. Gli Stati Uniti continueranno a collaborare con l’UE durante l’attuazione della legislazione per garantire che gli atti di esecuzione siano sviluppati in modo da non creare barriere ingiustificate alle esportazioni statunitensi, per garantire che fornisca regole armonizzate in tutti gli Stati membri e per chiedere chiarimenti necessari per aiutare i soggetti interessati a conformarsi ai requisiti. Gli Stati Uniti continuano a collaborare con l’UE durante l’avanzamento della legislazione, anche attraverso il Comitato OTC dell’OMC, in particolare per quanto riguarda le clausole speculari proposte relative agli imballaggi di plastica riciclata per applicazioni a contatto con gli alimenti e alla sostenibilità degli impianti di riciclaggio, che richiederebbero alle autorità competenti statunitensi di verificare che gli impianti di riciclaggio statunitensi siano conformi agli standard regionali dell’UE.

Vino ed etichette

Nel maggio 2023, l’UE ha adottato il Regolamento (UE) 2021/2117, che ha introdotto una dichiarazione nutrizionale obbligatoria e un elenco degli ingredienti da visualizzare sull’etichetta dei prodotti vinicoli venduti sul mercato dell’UE a partire dall’8 dicembre 2023. Il regolamento consente ai produttori di fornire elenchi obbligatori di ingredienti e informazioni nutrizionali, esclusi allergeni e contenuto energetico, tramite un’etichetta elettronica accessibile tramite un codice a risposta rapida (QR) sull’etichetta fisica. L’industria statunitense sostiene l’uso di etichette elettroniche per fornire ulteriori informazioni ai consumatori; tuttavia, l’industria statunitense ha riferito che diversi Stati membri hanno interpretazioni diverse delle linee guida dell’UE pubblicate nel 2023, in particolare sul testo che accompagna il codice QR. Gli Stati Uniti hanno sollevato questa questione bilateralmente con l’UE nell’ambito del Dialogo sul Vino Stati Uniti-Unione Europea e alle riunioni del Comitato OTC dell’OMC di marzo e giugno 2024. L’industria statunitense ha espresso preoccupazioni sul fatto che i diversi requisiti degli Stati membri relativi alla parola o alle parole che devono accompagnare i codici QR possano essere contrari alla natura dell’UE come mercato unico. Nel 2024, gli Stati Uniti hanno esportato più di 170 milioni di dollari di vino verso l’UE.

Ormoni

Nonostante le prove scientifiche che tale carne sia sicura per i consumatori, l’Ue mantiene varie misure che impongono divieti e restrizioni sulla carne prodotta utilizzando ormoni, beta-agonisti e altri promotori della crescita approvati per l’uso negli Stati Uniti. I produttori statunitensi non possono esportare carne o prodotti a base di carne nell’Ue a meno che non partecipino a un programma di verifica costoso e gravoso per garantire che ormoni, beta-agonisti o altri promotori della crescita non siano stati utilizzati nella loro produzione.

Ogm

Decenni di dati ed esperienze dimostrano la sicurezza delle colture geneticamente modificate oltre ai benefici del loro utilizzo nella riduzione dell’uso di pesticidi e dell’impatto sugli organismi non bersaglio, aumentando al contempo la salute del suolo, le rese delle colture e i redditi degli agricoltori. Nonostante questi benefici, la mancanza di prevedibilità, gli eccessivi requisiti di dati e i ritardi nel processo di approvazione delle colture Ogm dell’Ue hanno impedito l’esportazione di prodotti verso l’Ue, anche se questi prodotti sono stati approvati e coltivati in sicurezza negli Stati Uniti e in altri Paesi per molti anni.

Certificati sanitari

Da gennaio 2022, l’Ue ha pubblicato almeno quattordici versioni del certificato sanitario richiesto per le esportazioni agricole statunitensi di pesce, carne, latticini, uova, prodotti trasformati e sottoprodotti animali. Gli esportatori statunitensi sono preoccupati di esportare prodotti di origine animale e animali nel mercato dell’Ue e nei mercati di paesi terzi che richiedono il transito attraverso l’Ue a causa dell’imprevedibilità dei requisiti del certificato sanitario.

Privacy

A causa dell’affermazione della giurisdizione extraterritoriale del Gdpr da parte dell’Ue, nonché dell’ampio impatto del Gdpr su molte aree dell’economia, le aziende statunitensi hanno espresso preoccupazioni sul fatto che permanga la necessità di linee guida chiare e coerenti nell’attuazione e nell’applicazione del Gdpr.

Ostacoli agli investimenti in Italia

Le aziende statunitensi si sono lamentate del fatto che processi poco chiari e lunghi ritardi hanno ostacolato la loro capacità di richiedere e ottenere licenze o permessi per progetti di investimento energetici e infrastrutturali in Italia. Una volta concesse le licenze o i permessi, le aziende statunitensi hanno dovuto affrontare ostacoli legali e burocratici che hanno ostacolato la loro capacità di ottenere concessioni.

Farmaci in Italia.

I soggetti interessati dell’industria farmaceutica statunitense affrontano un ambiente commerciale imprevedibile in Italia, che include l’attuazione altamente variabile da parte del governo italiano di politiche complesse di prezzi e rimborsi, e hanno sollevato preoccupazioni sui ritardi nei rimborsi per i prodotti farmaceutici e sui pagamenti ritardati per i dispositivi medici. Inoltre, il tempo medio impiegato dagli ospedali pubblici italiani per pagare i fornitori di dispositivi medici continua a superare il periodo massimo consentito dalla legge dell’Ue. I soggetti interessati dell’industria statunitense continuano a chiedere al governo italiano di affrontare queste questioni.