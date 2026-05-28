Oro, debito e guerre: il ritorno del metallo che sfida il dollaro

Per decenni è stato considerato un relitto del passato, un bene rifugio da tirare fuori soltanto nei momenti di panico finanziario. Oggi, però, l’oro sta tornando al centro del sistema economico globale. Non solo come protezione contro l’inflazione o le crisi bancarie, ma come vero e proprio strumento geopolitico in un mondo attraversato da guerre, debiti record, scontro tra grandi potenze e crescente sfiducia nel dollaro americano. È questa la tesi centrale del report “In Gold We Trust Report 2026”, uno dei documenti più seguiti dagli investitori internazionali, che fotografa un cambiamento strutturale in corso nell’economia mondiale. Il report parte da un presupposto preciso: l’ordine nato dopo la Guerra Fredda starebbe entrando in una fase di trasformazione profonda, caratterizzata da inflazione persistente, crescita debole, aumento del debito pubblico e competizione sempre più aggressiva tra Stati Uniti, Cina, Russia e potenze regionali. Secondo gli autori, il metallo prezioso starebbe vivendo una nuova “remonetizzazione”. In pratica, l’oro non sarebbe più soltanto una materia prima o un bene rifugio, ma un asset strategico destinato a riacquistare un ruolo centrale nei sistemi monetari e nelle riserve delle banche centrali. Un ritorno che avrebbe già iniziato a manifestarsi negli ultimi anni attraverso gli acquisti massicci di oro da parte di numerosi Paesi emergenti. Tra i protagonisti di questa corsa figurano soprattutto Cina, India, Turchia e Russia, ma il fenomeno coinvolge anche molte economie del Golfo e diversi Stati asiatici. Alla base ci sarebbe il timore di un’eccessiva dipendenza dal sistema finanziario occidentale e dal dollaro, soprattutto dopo le sanzioni imposte a Mosca in seguito alla guerra in Ucraina. Il congelamento delle riserve russe custodite all’estero ha infatti lanciato un messaggio chiaro a molti governi: le riserve in valuta possono diventare vulnerabili in caso di crisi geopolitica.

L’oro come asset neutrale

Da qui il ritorno dell’oro come “asset neutrale”, non controllabile da governi stranieri e non soggetto al rischio di congelamento politico. Il report sostiene che la fiducia nel dollaro stia progressivamente diminuendo e che la cosiddetta “de-dollarizzazione” non sia più soltanto uno slogan propagandistico di Cina e Russia, ma un processo reale, seppur lento e complesso. Non significa che il dollaro sia destinato a crollare nel breve periodo. Gli Stati Uniti mantengono ancora il controllo del sistema finanziario globale, dei mercati obbligazionari più profondi e delle principali infrastrutture finanziarie internazionali. Tuttavia, il documento evidenzia come l’equilibrio stia cambiando. Sempre più Paesi cercano infatti di ridurre la dipendenza dalla valuta americana nei commerci internazionali, negli accordi energetici e nelle riserve strategiche. A rendere il quadro ancora più fragile è il livello raggiunto dal debito globale. Gli autori parlano apertamente di un sistema costruito su una montagna di debiti pubblici e privati che difficilmente potrà essere sostenuta nel lungo periodo senza inflazione o repressione finanziaria. In questo scenario, le banche centrali si troverebbero intrappolate: da una parte la necessità di contenere l’inflazione, dall’altra il rischio di provocare crisi economiche e fallimenti aumentando troppo i tassi di interesse. L’oro, secondo questa visione, diventerebbe quindi una forma di assicurazione contro l’instabilità sistemica. Non a caso il report sottolinea come il prezzo del metallo prezioso abbia continuato a mantenersi su livelli elevati nonostante il rafforzamento dei rendimenti obbligazionari americani, un comportamento considerato anomalo rispetto ai cicli del passato. Uno degli aspetti più interessanti riguarda il legame tra oro e tensioni geopolitiche. Le guerre in Ucraina e Medio Oriente, il confronto crescente tra Washington e Pechino, le crisi nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz vengono interpretate come segnali di una frammentazione dell’ordine globale. In un mondo più instabile, sostengono gli analisti, gli Stati tendono ad accumulare beni tangibili e strategici piuttosto che affidarsi completamente agli strumenti finanziari tradizionali.

Il ruolo delle materie prime

Il documento dedica ampio spazio anche al ruolo delle materie prime, considerate centrali nella nuova competizione internazionale. Energia, rame, terre rare e oro sono infatti elementi chiave per il controllo delle catene industriali, della transizione tecnologica e della sicurezza economica. In questo contesto, il metallo giallo torna ad assumere una funzione politica oltre che finanziaria. Non manca un capitolo dedicato alle criptovalute, in particolare Bitcoin. Gli autori vedono il mondo digitale e quello dell’oro fisico non necessariamente come alternativi, ma come strumenti complementari in un contesto di sfiducia verso le valute tradizionali e verso l’intervento crescente degli Stati nei mercati finanziari. Tuttavia, il report continua a considerare l’oro come il principale bene rifugio globale grazie alla sua storia millenaria, alla liquidità e alla capacità di conservare valore nei periodi di crisi. Il documento analizza anche il settore minerario, sostenendo che le società estrattive potrebbero beneficiare di un nuovo superciclo delle materie prime. Dopo anni di investimenti ridotti e produzione limitata, la domanda crescente potrebbe infatti creare squilibri strutturali tra offerta e richiesta, con effetti sui prezzi. Il messaggio finale del report è netto: il mondo starebbe entrando in una nuova fase storica caratterizzata da instabilità geopolitica, frammentazione economica e ritorno della competizione tra potenze. In questo scenario l’oro tornerebbe ad assumere un ruolo centrale non soltanto nei portafogli degli investitori, ma anche nelle strategie degli Stati. Una visione che resta inevitabilmente controversa e criticata da chi considera il documento eccessivamente favorevole all’oro. Tuttavia, il fatto che banche centrali, governi e grandi investitori stiano aumentando l’attenzione verso il metallo prezioso dimostra che qualcosa, nel sistema economico globale, si sta realmente muovendo.