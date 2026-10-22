Musk vuole unire Tesla e SpaceX: la fusione da 3.500 miliardi che può cambiare tutto

Elon Musk ha intrecciato le attività di Tesla e SpaceX per anni. Ora sta valutando se unirle in un’unica società. Da circa vent’anni guida entrambe le imprese, organizzando le proprie giornate in base agli impegni di ciascuna. Le due realtà hanno condiviso spesso persone, strumenti e progetti. Lo scorso anno, secondo una fonte informata, SpaceX prese in considerazione l’idea di progettare una tuta spaziale per Optimus, il robot umanoide di Tesla. La settimana scorsa Tesla ha svelato una nuova versione della Roadster, equipaggiata con propulsori a razzo sviluppati da SpaceX e destinata, nelle intenzioni dell’azienda, ad arrivare sul mercato a breve. Negli ultimi mesi Musk ha inoltre orientato entrambe verso un obiettivo comune, ampliandone le attività nel campo dell’intelligenza artificiale. Martedì scorso Musk ha dichiarato di voler esaminare una possibile fusione tra SpaceX e Tesla. Se realizzata, sarebbe l’aggregazione aziendale più grande mai vista. Poiché è amministratore delegato di entrambe, ha spiegato che i comitati indipendenti dei rispettivi consigli stanno studiando l’ipotesi, pur precisando che l’intesa potrebbe anche non concretizzarsi.

Un progetto complesso

Con il supporto di legali e consulenti finanziari, i comitati analizzeranno le prospettive delle due imprese e individueranno la forma più adatta per un’eventuale operazione. Poi sottoporranno le conclusioni ai rispettivi consigli di amministrazione, cui spetterà decidere se andare avanti. Durante un incontro con gli investitori di SpaceX, Musk ha descritto il processo come una sorta di «danza Kabuki»: due gruppi discutono tra loro, mentre lui, ha detto, non può prendere parte al confronto. La battuta è arrivata in risposta a una domanda di un analista sull’eventuale accordo. L’operazione si inserirebbe nella visione di Musk: un futuro con automobili autonome, robot umanoidi e lanci di razzi ogni settimana, sostenuto da satelliti e grandi centri di calcolo. Alcuni investitori e analisti ipotizzano che l’intesa possa avvenire interamente attraverso uno scambio di azioni, con SpaceXpronta a riconoscere agli azionisti Tesla un premio contenuto. SpaceX, valutata intorno ai 2.000 miliardi di dollari, opera nei lanci spaziali, nelle reti satellitari come Starlink e nei centri dati. Tesla vale circa 1.500 miliardi e sta estendendo il proprio raggio d’azione oltre la produzione di automobili e i sistemi energetici. Dopo la notizia, martedì i titoli di entrambe le società sono saliti. Le partecipazioni rilevanti di Musk nelle due imprese, unite al potere di voto che esercita in SpaceX, gli hanno consentito di promuovere l’esame dell’accordo. Secondo analisti e investitori, una fusione dovrebbe passare al vaglio delle autorità di diversi Paesi. Alcuni ritengono che i rapporti di Musk con l’amministrazione Trump possano agevolare il percorso verso l’approvazione.

Confini sempre meno netti

Le due società non hanno precisato chi sieda nei comitati incaricati di valutare l’operazione. Diversi amministratori di Tesla e SpaceX hanno rapporti professionali o personali con Musk. Anche il venture capitalist Ira Ehrenpreis, come lui, fa parte di entrambi i consigli. In un documento pubblicato questa settimana, Tesla ha elencato vari rapporti commerciali con SpaceX e le sue controllate, per un valore complessivo di centinaia di milioni di dollari. Tra questi figurano 143 milioni ricavati dalla vendita di automobili, 3,3 milioni per inserzioni pubblicitarie sulla piattaforma X e 430 milioni derivanti dalla fornitura di batterie Megapack destinate ai centri dati di SpaceX. Le aziende condividono anche alcune spese, compresi i costi legati all’uso dell’aereo privato di Musk e alla sua sicurezza, affidata a una società esterna. Il personale passa con una certa frequenza da un’azienda all’altra per seguire iniziative specifiche. Alcuni dirigenti ricoprono incarichi in entrambe: Charles Kuehmann, per esempio, è responsabile dell’ingegneria dei materiali sia in SpaceX sia in Tesla. Ashok Elluswamy, che guida il software per l’intelligenza artificiale di Tesla, supervisiona inoltre Digital Optimus, una joint venture con SpaceX. Nel corso degli anni Musk ha aggiunto altre imprese al proprio gruppo: Neuralink, attiva negli impianti cerebrali; The Boring Company, impegnata nella realizzazione di tunnel; e xAI, la società di intelligenza artificiale confluita in SpaceX a febbraio. Musk sostiene che l’IA possa rivolgersi a un mercato da decine di migliaia di miliardi di dollari, prospettiva che, a suo giudizio, rafforza l’idea di integrare Tesla e SpaceX. Il progetto comune si fonda su una divisione dei compiti: Tesla lavora a robotaxi e robot, che definisce applicazioni di «intelligenza artificiale fisica»; SpaceX fornirebbe invece l’infrastruttura digitale, dalla potenza di calcolo dei data center alla connessione internet, necessaria per mantenerli operativi. Ross Gerber, consulente finanziario e investitore in entrambe le società, in passato sostenitore di Tesla e oggi suo critico, ha sostenuto che Tesla perderebbe valore senza l’integrazione. A suo avviso, se le imprese restassero separate, un’altra società potrebbe controllare la componente tecnologica essenziale per i prodotti Tesla.

Tesla, SpaceX e Intel collaborano per progettare e produrre chip in Texas

Per rendere concreta questa visione, entrambe devono anche affrontare difficoltà nelle forniture, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori. All’inizio dell’anno Musk ha annunciato un’iniziativa congiunta di Tesla, SpaceX e Intel per progettare e produrre chip in Texas, definendola la più ambiziosa impresa di costruzione di chip mai tentata. Una fusione potrebbe aiutare Musk anche a gestire le numerose richieste che gravano sul suo tempo e a rafforzare la propria influenza su Tesla. Per anni Tesla è stata l’unica sua impresa quotata, e questo la sottoponeva a un controllo pubblico più stretto. Musk deve rispondere al consiglio di amministrazione e agli azionisti individuali, che, secondo FactSet, detengono circa il 30% dei diritti di voto. Il tempo che dedica alle diverse attività è diventato motivo di attenzione per il consiglio e per gli investitori. Le preoccupazioni sono aumentate dopo l’acquisto di Twitter nel 2022, la fondazione di xAI nel 2023 e il periodo trascorso a Washington nel 2025, quando Musk ha guidato il Dipartimento per l’Efficienza Governativa nei primi mesi del secondo mandato di Donald Trump. Nel 2025, mentre le vendite di Tesla diminuivano, Musk minacciò di sviluppare altrove i propri progetti di intelligenza artificiale se non avesse ottenuto il 25% dei voti in azienda. A novembre gli azionisti approvarono un nuovo piano di compensi che gli ha consentito di accrescere sensibilmente la propria quota. Dai documenti societari risulta che, al 30 settembre, possedeva circa un quinto di Tesla. La quotazione in borsa di SpaceX ha dato a Musk una posizione diversa. Quando la società è stata ammessa al mercato a giugno, la struttura scelta gli ha lasciato oltre l’80% dei diritti di voto, garantendogli un potere sufficiente a bloccare decisioni non condivise. Se SpaceX dovesse comprare Tesla, secondo il Wall Street Journal è probabile che Musk conserverebbe il controllo.