Italian Design Icons of China, Piaggio Gruppo

Per guidare i nostri lettori alla scoperta delle eccellenze italiane che brillano sui mercati internazionali, abbiamo creato la serie “Italian Icons of China”. Attraverso interviste esclusive, raccontiamo storie di visione, strategia e successo, offrendo preziosi spunti sia alle grandi multinazionali sia alle PMI e agli imprenditori con uno sguardo rivolto al futuro globale.

Tra queste eccellenze spicca Piaggio Group, protagonista mondiale della mobilità su due ruote, celebre per marchi iconici come Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, che coniugano design italiano, innovazione e artigianalità per rivoluzionare la mobilità urbana nel mondo. In Asia-Pacifico, il Gruppo ha saputo costruire una presenza solida e strategica, con un focus particolare su Vietnam, Cina e Indonesia.

A guidare questa crescita dinamica nei mercati APAC c’è Gianluca Fiume, laureato in Economia e con una vasta esperienza internazionale. Dopo ruoli di rilievo in Benetton Group e Beretta Company, è entrato in Piaggio nel 2008 come responsabile Mercato 2 Ruote Domestic Europe, ampliando poi le sue responsabilità ai mercati emergenti. Dal 2017 è Executive Vice President Asia Pacific 2 Wheeler, vive e lavora in Vietnam con la missione di promuovere costantemente la crescita e l’innovazione nei mercati più vivaci della regione.

In questa intervista esclusiva, Gianluca Fiume ci svela la strategia vincente di Piaggio in Asia e ci racconta le prospettive appassionanti per il futuro della mobilità premium.

Lei è entrato in Piaggio Group nel 2008 e oggi guida l’azienda in una regione chiave come l’Asia-Pacifico. Piaggio è presente in Vietnam da quasi vent’anni, dove ha assunto un ruolo centrale nel settore della mobilità premium e nello sviluppo industriale locale, con marchi iconici come Vespa, che il prossimo anno celebrerà il suo 80° anniversario. Come descriverebbe il percorso di Piaggio in Vietnam e quale significato ha Vespa per i consumatori locali?

Il Vietnam non è soltanto un punto sulla mappa globale di Piaggio, ma rappresenta il cuore strategico delle nostre attività in Asia. Diciassette anni fa, la famiglia Colaninno individuò il potenziale emergente del Vietnam e decise di stabilire la prima fabbrica di veicoli a due ruote del Gruppo Piaggio e il primo centro di Ricerca e Sviluppo in Asia, situato a Phu Tho.

Questa scelta strategica di fare del Vietnam il fulcro delle nostre operazioni in Asia-Pacifico è stata lungimirante e ha consolidato un rapporto significativo tra Piaggio e il paese. Da allora, il centro di R&S Asia-Pacifico ha rafforzato il legame con la nostra sede in Italia, celebrando il design e l’artigianalità italiani, elementi che ci hanno reso uno dei pochi leader globali a innovare anche nel modello di business.

Con i suoi 79 anni, Vespa è sempre stata reinventata e reinterpretata, mantenendo però sempre intatto il suo spirito unico: libertà, gioia, eleganza, raffinatezza e quell’inconfondibile fascino tutto italiano. Il popolo vietnamita, condividendo l’amore per la bellezza e il design tipico italiano, ha accolto con entusiasmo l’essenza di Vespa, creando una fusione armoniosa che rappresenta il connubio tra cultura italiana e cultura Vespa. D’altra parte, è proprio il tocco umano vietnamita a infondere quell’emozione profonda che rende Vespa un’icona unica nel suo genere.

Piaggio continua ad avere un grande successo in Vietnam, diventando sinonimo di qualità, stile e innovazione nella mobilità. Quali fattori chiave ritiene abbiano contribuito a costruire e consolidare questo successo in un mercato così dinamico?

La nostra “Spotless Strategy” rappresenta la linea guida che si concentra su valori fondamentali: attenzione alla persona, qualità del prodotto, visione a lungo termine e dedizione verso i clienti. Il nostro compito è unire tecnologia, ingegneria ed emozione per realizzare prodotti distintivi e coinvolgenti. È un percorso senza fine, volto a suscitare meraviglia e piacere in chi ci segue, stimolando il desiderio di volere sempre di più. Ogni giorno lavoriamo per migliorare continuamente, innovare e dare potere alle persone, mantenendo sempre al centro il cliente.

Per noi il mercato non è solo uno spazio per fare affari, ma una conversazione — un dialogo fatto di emozioni e storie che Piaggio e i nostri iconici marchi condividono con le persone. Il nostro obiettivo è dialogare con il maggior numero possibile di persone, trasmettendo l’essenza raffinata, affascinante, appassionata ed energica del design italiano. Non competiamo semplicemente, lo facciamo con passione. Questa passione è il motore che ci spinge a portare emozioni di bellezza, gioia, libertà e sorprese, ed è la nostra forza e base per lo sviluppo.

In Piaggio consideriamo le “Persone” come il nostro quinto marchio, insieme ai quattro iconici (Vespa, Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi). Le persone sono il cuore della nostra personalità e DNA aziendale: accogliamo con cura dipendenti, partner, fornitori, enti pubblici e, soprattutto, i clienti, che rendono tutto possibile incarnando i valori espressi dal simbolo italiano: libertà, felicità, sorriso, gioia di vivere e amore per la bellezza.

Guardando l’intera regione Asia-Pacifico, quali ritiene siano le principali tendenze che stanno trasformando il mercato della mobilità su due ruote, e quali strategie sta adottando il Gruppo Piaggio per cogliere queste nuove opportunità?

Nel vibrante scenario dell’Asia Pacifico, la crescita di una classe media prospera e i processi di urbanizzazione spingono la domanda verso veicoli che coniugano estetica raffinata e rappresentano uno stile di vita moderno. I prodotti iconici di Piaggio rispondono perfettamente a questa richiesta, offrendo un’esperienza di guida sofisticata e un senso di distinzione sociale.

Nonostante Vespa abbia quasi 80 anni, il suo spirito è sempre giovane. Rinnoviamo costantemente la gamma, mantenendo il simbolo al passo coi tempi e fedeli alle sue qualità distintive: libertà, gioia, eleganza e sofisticatezza tipicamente italiane. Lavoriamo con impegno incessante sull’innovazione e la personalizzazione per trasformare i nostri mezzi da semplici veicoli di trasporto a espressioni uniche della personalità del proprietario, invitando gli utenti a un viaggio di possibilità e creatività, in sintonia con lo spirito dei nostri marchi. Creiamo e diffondiamo uno stile di vita Vespa, dove i nostri fan sanno godersi la vita, apprezzare la bellezza e osare essere se stessi.

Con una storia di 140 anni, Piaggio Group rimane fedele alla sua missione di soddisfare le esigenze più avanzate di mobilità e le preferenze in evoluzione dei clienti, impegnandosi a garantire prodotti di alta qualità, stilosi e sostenibili, in linea con il nostro patrimonio e le aspirazioni del mercato.

Con la crescente attenzione in Asia verso la mobilità elettrica e sostenibile, quale ruolo avranno i modelli elettrici di Piaggio e Vespa nella vostra strategia di crescita per la regione Asia-Pacifico?

Piaggio è pioniere nell’industria dei veicoli a due ruote a livello globale: nel 2018 abbiamo lanciato Vespa Elettrica, il nostro primo scooter completamente elettrico, perfetta sintesi del design iconico Vespa e innovazione avanzata. Nel 2021 è arrivato Piaggio 1, uno scooter elettrico pensato per la mobilità urbana e indirizzato soprattutto ai giovani.

Siamo consapevoli dell’importanza crescente dei veicoli elettrici, soprattutto nel Sud-Est asiatico, e stiamo intensificando gli studi e gli investimenti in questo ambito, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza di guida ai nostri clienti nella regione.

Al contempo, Piaggio Group adotta un approccio sostenibile che considera l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione, approvvigionamento dei materiali, produzione, utilizzo fino allo smaltimento, per garantire un impatto ridotto e responsabile.

Parlando del mercato Asia-Pacifico, la Cina resta un mercato molto dinamico. Ogni anno il Premio Corradino d’Ascanio, dedicato al fondatore della Vespa e promosso dall’Associazione Abruzzesi in Cina, celebra l’eccellenza italiana e gli investimenti cinesi in Italia. Quanto è importante oggi il dialogo tra imprese italiane e investitori asiatici, in particolare cinesi, per favorire uno sviluppo reciproco?

Il mercato cinese ha un ruolo cruciale nella strategia globale del Gruppo, e iniziative come il Premio Corradino d’Ascanio testimoniano l’impegno profondo di Piaggio verso la Cina. Questi eventi mirano a costruire un legame sempre più stretto e significativo con i consumatori cinesi.

Il potenziale della Cina è enorme, e sempre più consumatori desiderano esprimere la propria individualità attraverso prodotti iconici, perfettamente in linea con la filosofia dei marchi italiani, incluso Piaggio Group.

Come leader industriale con una storia e un’esperienza ricche, continueremo a offrire prodotti e servizi di alta qualità ai consumatori cinesi, affinché possano vivere e apprezzare il fascino unico dei nostri brand.

Quali suggerimenti darebbe alle imprese italiane che vogliono approcciare l’Asia?

Quando prodotti iconici italiani arrivano in Asia, non devono trasmettere solo funzionalità, ma anche le emozioni e l’estetica che definiscono il design italiano — un’armonia di scopo e bellezza che parla direttamente ai consumatori asiatici.

I mercati asiatici sono giovani e dinamici, e comprendere i comportamenti locali è essenziale. Spesso ciò significa differenziare l’offerta, proponendo sia prodotti entry-level che premium con alto livello di personalizzazione.

Personalmente, racconto spesso l’esperienza di Piaggio in Vietnam per stimolare l’interesse delle aziende italiane verso questa regione. In Vietnam, con il marchio Vespa, abbiamo adottato un approccio unico basato sulla connessione emotiva e sull’artigianalità, creando un’eredità che supera le generazioni e suscita un profondo apprezzamento per l’attrattiva duratura del brand.

A cura di: Avv. Carlo Diego D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina