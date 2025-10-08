Italia superstar del turismo: 146 milioni di arrivi e 240 miliardi di Pil nel 2025

Bilancio decisamente positivo per il turismo italiano nel 2025. L’Italia conferma la sua posizione di seconda destinazione più scelta d’Europa, con 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze previste entro fine anno. Un aumento del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024. A dare i numeri è l’ultima edizione del Forecast Tourism 2025 di Demoskopika, presentata al TTG Travel Experience di Rimini. Un trend che si riflette direttamente sul Pil, destinato a toccare quota 237,4 miliardi di euro nel 2025, secondo le stime Enit.
Turismo in Italia: oltre 82 milioni di arrivi internazionali trainano il mercato
A trainare la crescita in Italia è soprattutto il turismo internazionale, secondo l’analisi di Demoskopika. Gli arrivi stranieri in Italia dovrebbero raggiungere entro fine anno quota 82,3 milioni, in crescita dell’11,3% rispetto al 2024, mentre le presenze supereranno i 263 milioni (+3,5%). Una spinta che compensa la leggera frenata del mercato domestico, dove gli italiani in vacanza sono stimati in 64 milioni (-2,7%) per un totale di circa 214 milioni di presenze (+0,8%). Secondo i dati Enit nei primi sette mesi del 2025 le presenze straniere hanno toccato quota 151,8 milioni (+10,4%), con Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna ai vertici per flussi e spesa. Solo i viaggiatori tedeschi, nei primi sei mesi dell’anno, hanno speso in Italia 3,6 miliardi di euro (+5,7% rispetto al 2024). La bilancia dei pagamenti turistici, inoltre, si conferma ampiamente positiva: nel primo semestre 2025 gli stranieri hanno speso 24,9 miliardi di euro nel nostro Paese, contro i 15,7 miliardi spesi dagli italiani all’estero. Saldo attivo di oltre 9 miliardi di euro quindi.
Entro fine anno la spesa turistica complessiva dovrebbe sfiorare i 135 miliardi di euro, con un incremento del 6,7% sul 2024. Buoni risultati anche se Demoskopika avverte: il tema dei prezzi resta cruciale. L’inflazione dei voli nazionali (+19,4%) e l’aumento dei costi di ospitalità (+6,5%) e ristorazione (+3,1%) rischiano di incidere e sfidare la competitività internazionale.
Il valore economico del turismo: 240 miliardi di Pil e 3,2 milioni di posti di lavoro
Secondo Enit, il turismo nel 2025 contribuirà per circa 240 miliardi di euro al Pil italiano, generando oltre 3,2 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. E guardando al prossimo decennio le proiezioni parlano di un balzo che arriverebbe a toccare i 282,6 miliardi entro il 2035, grazie a una crescita sostenuta della spesa turistica. A trainare i flussi, oltre alle tradizionali città d’arte, c’è anche il ritorno dei viaggi culturali, l’espansione del turismo esperienziale e la valorizzazione dei borghi, che continuano ad attrarre soprattutto i mercati europei di fascia medio-alta.
Con un saldo record della spesa turistica, il Pil in ascesa e l’occupazione in aumento il turismo per l’Italia si piazza, come succede ormai da anni, come una delle colonne portanti della crescita economica nazionale del prossimo decennio.