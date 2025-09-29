Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente – Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio



Il 15 settembre 2025, Shanghai ha ospitato la terza edizione del Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, un riconoscimento che, anno dopo anno, si conferma come punto d’incontro privilegiato tra eccellenze italiane e cinesi. L’evento è stato promosso dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo – del CRAM, Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Shanghai – e con Italian Trade Agency, ITA.

A guidare il pubblico attraverso la serata è stato il Maestro di Cerimonia, Avv. Carlo Diego D’Andrea – Vice Presidente Associazione Abruzzesi in Cina, che con eleganza e passione ha sottolineato i momenti più significativi dell’evento. Dopo i saluti istituzionali di Tiziana D’Angelo, Console Generale d’Italia a Shanghai, e di Augusto Di Giacinto, Direttore dell’Ufficio ICE di Shanghai, hanno portato i loro interventi Luigi Febo, Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, e Alessandra Relmi, Direttore di Confimi Industria. “È un grande onore per me rappresentare la città di Chieti e l’Abruzzo alla terza edizione del Premio Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, così il Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Luigi Febo, intervenuto a Shanghai nell’ambito dell’iniziativa che celebra il genio dell’inventore abruzzese, padre dell’elicottero moderno e della Vespa.

“Con questo premio – ha detto Febo alla cerimonia – non celebriamo solo l’innovazione, ma riaffermiamo l’attualità di un’eredità che continua a ispirare designer e imprese in tutto il mondo.”

Il presidente Gorgoretti ha poi aggiunto: “Sono molto felice della crescita del Premio Corradino d’Ascanio e della nostra Associazione degli Abruzzesi in Cina. Le aziende premiate oggi sono Walter Tosto S.p.A., simbolo di eccellenza tecnologica e internazionalizzazione, e Midea Italia S.r.l., capace di coniugare sviluppo e apertura globale – sono esempi concreti di innovazione e lungimiranza, nonché della capacità di Abruzzo e Cina di crescere insieme costruendo ponti di cooperazione.”

Nel suo discorso, Relmi ha dichiarato: “Il Premio D’Ascanio è un’occasione unica per valorizzare le eccellenze industriali e innovative che uniscono l’Italia e la Cina. Confimi è orgogliosa di sostenere questo dialogo concreto tra imprese e territori.”

Il momento centrale della cerimonia è stato la consegna del premio a due realtà di assoluto rilievo internazionale: Walter Tosto S.p.A. e Midea Italia S.r.l.

A ritirare il premio per Walter Tosto è stato Andrea Tina, Global General Purchase Manager, che ha sottolineato: “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento che celebra la nostra continua spinta verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Ringraziamo gli organizzatori per aver creato un ponte così importante tra Italia e Cina.”

Per Midea Italia è intervenuto il General Manager, Alberto Di Luzio, che ha affermato: “Questo premio ci incoraggia a rafforzare il nostro impegno nello sviluppo sostenibile e nell’innovazione. Siamo grati agli organizzatori per questo riconoscimento, che testimonia la solidità della collaborazione tra i nostri Paesi.”

Un sentito ringraziamento è andato agli sponsors della serata, in particolare alle Tenute DP, che hanno offerto i pregiati vini abruzzesi protagonisti dell’aperitivo di networking.

A rendere indimenticabile la serata è stata la straordinaria performance de “La Divina Commedia Musical”, che, in tournée negli ultimi due mesi in 15 città cinesi, ha emozionato il pubblico con un intreccio di cultura, arte e spiritualità. A seguire, un aperitivo con prodotti tipici abruzzesi ha creato un’atmosfera conviviale, favorendo il dialogo tra istituzioni, imprese e la comunità italiana in Cina. Questa terza edizione del Premio D’Ascanio ha confermato ancora una volta il suo ruolo di piattaforma privilegiata per promuovere il “Made in Abruzzo”, celebrare l’innovazione e consolidare i legami tra l’Abruzzo e la Cina nei campi dell’economia, della cultura e del turismo. Citando nuovamente il Presidente Febo: “Porto qui l’orgoglio di Chieti e dell’Abruzzo: una terra che vuole continuare a innovare, a creare, a collaborare con la Cina, con l’Europa e con il mondo”.

A cura di: Avv. Carlo D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina