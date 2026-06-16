EMU Group accelera il percorso di crescita: Ing. Giuseppe Ruozzo nuovo Amministratore Delegato

Con una lunga esperienza manageriale tra industria, design e sviluppo internazionale l’Ing. Ruozzo guiderà il Gruppo nella prossima fase di crescita globale e sviluppo del brand

EMU Group S.p.A. annuncia la nomina dell’Ing. Giuseppe Ruozzo come nuovo Amministratore Delegato dell’azienda avviando una nuova fase di evoluzione strategica del Gruppo, orientata al rafforzamento internazionale del brand e alla valorizzazione dell’eccellenza italiana nel mondo dell’outdoor design Made in Italy.

L’ing. Ruozzo porta in EMU una solida esperienza maturata tra industria, design e sviluppo internazionale, con competenze trasversali che spaziano dalla crescita industriale allo sviluppo dei mercati globali, dall’innovazione di prodotto alla crescita sostenibile.

Oggi EMU è una realtà industriale presente in 85 Paesi, con una produzione annuale superiore alle 450.000 unità e di circa 3.800 tonnellate di materie prime trasformate ogni anno. Numeri che raccontano la dimensione internazionale dell’azienda e la forza di un know-how manifatturiero costruito in 75 anni di storia.

«La nomina di Giuseppe Ruozzo nasce dalla volontà della proprietà di dare continuità al percorso di crescita di EMU Group S.p.A., rafforzando al tempo stesso la capacità dell’azienda di affrontare le nuove sfide dei mercati internazionali», dichiara Vittorio Biscarini, Presidente di EMU Group S.p.A.

«La scelta – prosegue – si inserisce in una visione condivisa con la famiglia e con la governance aziendale, nella direzione di un design evoluto, un savoir-faire artigianale per la creazione di un prodotto senza tempo, che ne valorizzi l’identità, la cultura industriale e i valori che hanno reso EMU un punto di riferimento internazionale nell’outdoor design Made in Italy».

Le collezioni EMU si distinguono per comfort, eleganza e riconoscibilità stilistica, grazie a una continua ricerca sui materiali, sulla sostenibilità e riciclabilità delle proprie collezioni, e grazie anche alla collaborazione con alcuni dei più autorevoli designer internazionali.

In questo percorso si inserisce l’arrivo dell’Ing. Giuseppe Ruozzo, chiamato a guidare la prossima fase di sviluppo del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento internazionale e consolidare il ruolo di EMU come eccellenza industriale italiana nel settore dell’outdoor e dell’hospitality.

«Entrare in EMU rappresenta per me una grande opportunità professionale e umana», commenta l’Ing. Giuseppe Ruozzo.

«EMU è un’azienda con una forte identità industriale e un brand riconosciuto a livello internazionale, costruito nel tempo attraverso qualità, cultura del prodotto e capacità manifatturiera. Un patrimonio sviluppato grazie alla visione imprenditoriale e ai valori della famiglia Biscarini, che hanno guidato la crescita dell’azienda mantenendone autenticità, solidità e visione di lungo periodo.

In continuità con questo percorso lavoreremo per rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo nei mercati strategici coniugando respiro internazionale e prossimità ai mercati, mantenendo centrale la relazione con il cliente finale e con i partner locali, valorizzando innovazione e cultura del Made in Italy, interpretando pienamente il payoff che accompagna il brand EMU: “We think outside”.»