Chiara Ferragni: fatturato in calo di oltre 16 milioni dopo il Pandoro Gate

Il bilancio 2024 di TBS Crew Srl, la storica società fondata da Chiara Ferragni, registra un crollo del fatturato: da 17,66 milioni di euro del 2023 a 1,3 milioni. Il calo ha comportato il passaggio da un utile netto di 4,4 milioni a una perdita di 2,28 milioni di euro, compensata solo in parte dalle riserve accumulate negli anni precedenti. Nella relazione sulla gestione, Ferragni attribuisce il risultato negativo alle ripercussioni del Pandoro Gate, specificando che «numerosi rapporti commerciali sono stati sospesi» e che «la società opera attualmente con un’attività commerciale limitata».

Nessuna ripresa prevista nel 2025

Anche per il 2025 non è atteso un recupero della clientela. Il documento previsionale approvato dall’organo amministrativo indica un livello di ricavi «in linea con l’esercizio precedente» e una politica orientata al contenimento dei costi. Il piano include una ristrutturazione della struttura operativa, la razionalizzazione dei contratti commerciali e un’attività di monitoraggio delle vicende giudiziarie in corso, che restano un fattore determinante per la ripresa.

Tagli a personale e stipendio

In seguito al calo di attività, il personale è stato ridotto da 16 a 14 unità. Ferragni ha inoltre dimezzato il proprio compenso da amministratrice unica, portandolo da 320.004 euro nel 2023 a 160.000 nel 2024. La liquidità in cassa — circa 9 milioni di euro — consente per ora alla società di sostenere le perdite, ma in assenza di una ripresa significativa dei ricavi, sarà necessario proseguire con le misure di ridimensionamento.