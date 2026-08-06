Capsule e cialde del caffè, dal 12 agosto cambia la differenziata: ecco dove si buttano

Dal 12 agosto 2026 capsule, cialde e bustine per tè e altre bevande saranno considerate imballaggi. Arrivano l’etichettatura ambientale e nuovi obblighi per i produttori, ma non esisterà un unico bidone valido in tutta Italia

La domanda accompagna ogni caffè preparato con la macchina domestica: dove si butta la capsula usata? Nell’indifferenziato, nella plastica, nei metalli oppure nell’umido? Dal 12 agosto 2026 dovrebbe diventare più semplice trovare la risposta, perché sulle confezioni dovranno comparire le informazioni necessarie per identificare il materiale e scegliere la raccolta corretta.

La novità nasce dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cosiddetto PPWR, che si applicherà in tutti i Paesi dell’Unione europea a partire dal 12 agosto. Per la prima volta, capsule e cialde saranno formalmente considerate imballaggi anche quando vengono utilizzate e gettate insieme al caffè rimasto al loro interno.

Non significa, tuttavia, che dalla stessa data tutte le capsule potranno essere gettate indistintamente nella plastica o nei metalli. Il materiale, la compostabilità del prodotto e soprattutto il sistema di raccolta disponibile nel proprio Comune continueranno a fare la differenza.

Perché capsule e cialde diventano imballaggi

Fino a oggi la classificazione giuridica dipendeva anche dal modo in cui la capsula arrivava alla fine dell’utilizzo. Erano già considerate imballaggi, per esempio, le capsule lasciate vuote dalla macchina o progettate per essere aperte e svuotate dal consumatore. Rimanevano invece fuori dal sistema quelle destinate a essere eliminate insieme al caffè esausto.

Dal 12 agosto questa distinzione scompare. Il nuovo regolamento include nella definizione di imballaggio sia le cialde permeabili e le unità monodose che diventano morbide dopo l’uso, sia le capsule rigide e non permeabili utilizzate nelle macchine per il caffè. La scelta europea nasce proprio dalle abitudini dei consumatori, che normalmente gettano questi prodotti senza separare l’involucro dal residuo della bevanda.

La classificazione riguarderà anche le bustine del tè e le unità monodose utilizzate per preparare altre bevande. Dal punto di vista giuridico, quindi, non saranno più considerate soltanto una parte del prodotto alimentare, ma veri e propri imballaggi da gestire all’interno delle relative filiere di raccolta e recupero.

Cosa cambia per chi compra il caffè

La conseguenza più visibile sarà l’etichettatura ambientale. Dal 12 agosto capsule, cialde e bustine destinate ai consumatori italiani dovranno riportare la codifica identificativa del materiale e l’indicazione relativa alla raccolta, seguendo le regole già applicate agli altri imballaggi venduti nel nostro Paese.

In pratica, il consumatore non dovrà più stabilire da solo se una capsula sia prevalentemente composta da alluminio, plastica, carta o materiale compostabile. Dovrà leggere l’indicazione presente sulla confezione e verificare le disposizioni del proprio Comune.

Non arriverà però, almeno per ora, un pittogramma europeo completamente nuovo e uguale in tutti gli Stati membri. L’etichetta armonizzata prevista dal PPWR entrerà in vigore dal 12 agosto 2028, o successivamente qualora gli atti tecnici europei richiedano più tempo. Fino ad allora, in Italia continuerà a essere utilizzato il sistema nazionale basato sul codice del materiale e sull’indicazione della raccolta.

Dove si buttano le capsule dal 12 agosto

La regola più importante è che non tutte le capsule dovranno essere conferite nello stesso contenitore.

Le capsule e le cialde realizzate in plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma EN 13432, potranno essere conferite insieme ai rifiuti organici. In questo caso il residuo di caffè e il suo contenitore potranno essere avviati congiuntamente agli impianti di compostaggio.

Per le capsule rigide in alluminio o plastica bisognerà invece seguire l’etichetta e le indicazioni del gestore locale. La nuova classificazione consente di inserirle nelle filiere degli imballaggi, ma la possibilità di raccoglierle materialmente insieme a metalli o plastica dipende dalla capacità degli impianti di intercettare oggetti tanto piccoli e leggeri.

È il caso di Milano, dove le capsule di alluminio possono già essere gettate nel sacco giallo della plastica e dei metalli anche quando contengono ancora i residui di caffè. Il sistema è possibile grazie all’impianto di Muggiano, dotato di una tecnologia capace di separare e recuperare anche le frazioni più piccole di alluminio. Il modello sarà progressivamente esteso ai Comuni dell’hinterland serviti da Amsa, ma non può essere automaticamente applicato a tutto il territorio nazionale.

Dove non esiste una raccolta specifica o un impianto adeguato, potranno continuare a essere utilizzati i punti di riconsegna messi a disposizione dai produttori oppure le modalità indicate dal Comune. Gettare una capsula nel contenitore della plastica o dei metalli soltanto perché è realizzata in quel materiale potrebbe infatti non essere sufficiente a garantirne il riciclo.

Le cialde dovranno diventare compostabili

Il regolamento europeo introduce anche un cambiamento destinato a modificare la produzione nei prossimi anni. Entro il 12 febbraio 2028 le bustine permeabili, le cialde per caffè e le unità monodose che diventano morbide dopo l’uso dovranno essere compatibili con il compostaggio industriale.

L’obbligo non riguarda automaticamente tutte le capsule rigide utilizzate nelle macchine. Per le unità monodose non permeabili, infatti, l’Unione europea lascia agli Stati membri la possibilità di richiedere la compostabilità soltanto quando siano disponibili sistemi adeguati di raccolta dell’organico e impianti in grado di trattare questi materiali.

La distinzione è fondamentale: la dicitura “biodegradabile” non basta per gettare una capsula nell’umido. Il prodotto deve essere certificato come compostabile secondo gli standard previsti e l’etichetta deve indicare chiaramente il conferimento nella raccolta organica.

I nuovi costi per i produttori

Il cambiamento non riguarda soltanto il cestino di casa. Dal momento in cui saranno considerate imballaggi, capsule e cialde entreranno nel sistema della responsabilità estesa del produttore. Le aziende saranno quindi chiamate a contribuire ai costi di raccolta, selezione, trattamento e riciclo attraverso il Contributo ambientale Conai, calcolato in base al materiale utilizzato.

Per le capsule in alluminio, il contributo sarà inizialmente pari a 12 euro per tonnellata, ma dal primo ottobre 2026 salirà a 120 euro per tonnellata attraverso l’introduzione di un contributo aggiuntivo destinato allo sviluppo dei sistemi di raccolta e degli impianti. Per plastica, carta e bioplastica saranno applicate le rispettive fasce contributive; anche filtri, chiusure e altri elementi accessori saranno conteggiati in base al materiale di composizione.

Da agosto partirà inoltre una sperimentazione della durata massima di dodici mesi per valutare i costi effettivi della gestione delle capsule a fine vita. I contributi iniziali potranno quindi essere rivisti quando sarà più chiaro quanto costa raccogliere e riciclare ciascun tipo di prodotto.

La regola da ricordare

Dal 12 agosto non sarà corretto affermare semplicemente che tutte le capsule vanno nella plastica, nei metalli o nell’umido. La vera novità è che dovranno essere riconosciute e gestite come imballaggi, con responsabilità precise per le aziende e istruzioni più chiare per chi le utilizza.

Per il consumatore il gesto quotidiano rimarrà semplice: controllare l’etichetta e seguire le disposizioni del proprio Comune. La destinazione potrà cambiare a seconda del materiale e del territorio, ma l’obiettivo del nuovo sistema è evitare che milioni di capsule potenzialmente recuperabili continuino a finire nell’indifferenziato.