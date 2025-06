Bonus bollette: al via da giugno l’accredito dei 200 euro in bolletta

Arrivano i 200 euro del bonus bollette. Da giugno al via l’erogazione del contributo straordinario approvato dal governo lo scorso febbraio nel decreto bollette e convertito in legge ad aprile. Ora le famiglie che ne hanno diritto inizieranno a vedere accreditati i 200 euro direttamente nella bolletta, senza dover presentare alcuna domanda. Unici requisiti fondamentali sono l’Isee in corso di validità (fino a 25mila euro) e la titolarità del contratto di fornitura di luce e gas.

Chi ha diritto al bonus bollette 2025: nuovi requisiti ISEE e come ottenerlo

Il bonus da 200 euro spetta alle famiglie con un Isee fino a 25mila euro. Si amplia così la platea dei beneficiari rispetto al bonus sociale ordinario, finora limitato a chi aveva un ISEE inferiore a 9.530 euro (o 20mila euro in presenza di almeno quattro figli a carico). Le famiglie già beneficiarie del bonus sociale riceveranno un’integrazione, portando il totale fino a 500 euro. Per tutti gli altri invece che rientrano nei limiti di Isee familiare fino a 25mila euro il contributo è di 200 euro. Cosa serve fare? Il contratto di fornitura deve essere intestato al richiedente, altrimenti il bonus non viene riconosciuto. E bisogna aver presentato o presentare l’Isee 2025. E le nuove regole di calcolo escludono titoli di Stato e libretti postali fino a 50mila euro, permettendo così a molte famiglie di rientrare nei limiti previsti. La stima è che con le nuove regole Isee siano 3milioni in più del previsto le famiglie che rientreranno nei parametri per avere il contributo speciale.

Come verrà erogato il contributo e quando arriva in bolletta

L’INPS ha già iniziato a trasmettere al Sistema Informativo Integrato (SII) l’elenco dei beneficiari. Sulla base di queste informazioni, i gestori delle forniture avranno tre mesi di tempo per applicare lo sconto in bolletta. Secondo quanto comunicato dall’ARERA e dal GSE, le famiglie aventi diritto inizieranno a ricevere il contributo tra giugno e settembre 2025. Il governo stima che, grazie al nuovo bonus, le famiglie potranno risparmiare fino a 300 euro annui sulla bolletta elettrica e 200 euro su quella del gas. L’ampliamento della soglia ISEE e la riforma del suo calcolo rendono la misura potenzialmente accessibile a oltre 8 milioni di famiglie.