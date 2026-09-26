Benzina sotto i 2 euro, Eni blocca i prezzi: quanto si risparmia e cosa cambia per gli automobilisti

Eni introduce un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel nelle stazioni Enilive. Ecco quanto costerà fare rifornimento, quanto si potrà risparmiare e cosa succede alle accise

Il pieno di benzina non potrà costare più di 1,99 euro al litro, quello di diesel non supererà i 2,19 euro. Eni ha deciso di mettere un tetto ai prezzi dei carburanti distribuiti attraverso la propria rete Enilive, intervenendo direttamente sul costo alla pompa in un momento in cui fare rifornimento è diventato un problema sempre più pesante per i bilanci delle famiglie e delle imprese italiane. Non si tratta di uno sconto uguale per tutti, né di un provvedimento che obbligherà gli altri distributori ad abbassare i listini, ma di un limite massimo che il gruppo energetico applicherà alla propria rete, con l’obiettivo dichiarato di contenere gli effetti dei rincari internazionali e impedire che benzina e gasolio superino determinate soglie di prezzo.

La decisione arriva mentre lo sconto fiscale sul diesel viene ridimensionato e il governo cerca nuove soluzioni per contrastare il caro carburanti, anche attraverso un confronto con le aziende della raffinazione. Per gli automobilisti, però, la questione è soprattutto una: capire dove e quanto si potrà effettivamente risparmiare, perché il tetto annunciato da Eni non significa che ogni litro di benzina costerà necessariamente 1,99 euro, ma che nelle stazioni interessate dall’iniziativa il prezzo non dovrà superare quella cifra.

Quando scatta il tetto ai prezzi e quanto durerà

Il nuovo limite entrerà in vigore lunedì 28 settembre e avrà una durata iniziale di 30 giorni, con la possibilità di essere prorogato fino alla fine dell’anno. L’eventuale estensione dipenderà dall’andamento del mercato internazionale, dalla disponibilità dei carburanti e dalle condizioni di approvvigionamento, elementi che Eni continuerà a monitorare per valutare la sostenibilità dell’iniziativa.

Il tetto riguarda la rete Enilive, che conta oltre 4.000 stazioni di servizio in Italia, comprese quelle che espongono ancora il tradizionale marchio Eni e che non hanno completato il passaggio alla nuova identità commerciale del gruppo.

Per gli automobilisti non sarà necessario richiedere un bonus, presentare una domanda o utilizzare una particolare carta fedeltà: il limite sarà applicato direttamente ai prezzi dei carburanti interessati presso i distributori della rete. Resta comunque importante verificare il prezzo effettivamente esposto alla pompa, distinguendo tra le diverse modalità di erogazione e controllando eventuali condizioni applicate ai singoli servizi.

Quanto si risparmia davvero con un pieno di benzina o diesel

La differenza rispetto ai prezzi medi rilevati sulla rete stradale nazionale permette di comprendere quale possa essere il beneficio economico per gli automobilisti. Secondo i dati dell’Osservatorio carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta a 2,154 euro al litro, mentre quello del gasolio raggiunge i 2,338 euro.

Con il tetto annunciato da Eni, la differenza rispetto a queste medie è di 16,4 centesimi al litro per la benzina e di 14,8 centesimi per il diesel, un risparmio che diventa particolarmente significativo quando si considera il costo complessivo di un rifornimento.

Per un automobilista che deve riempire un serbatoio da 50 litri, il costo massimo teorico di un pieno di benzina sarà di 99,50 euro, contro i 107,70 euro calcolati utilizzando il prezzo medio nazionale precedente all’applicazione del tetto, con una differenza di 8,20 euro. Nel caso del gasolio, invece, il rifornimento costerà al massimo 109,50 euro, rispetto ai 116,90 euro corrispondenti alla media nazionale, con un risparmio di 7,40 euro.

Si tratta naturalmente di un confronto indicativo, perché il beneficio effettivo dipenderà dal prezzo praticato dal distributore presso il quale si sarebbe effettuato il rifornimento e dalle condizioni del mercato. Chi trova già benzina o gasolio a un prezzo inferiore rispetto al tetto annunciato non avrà necessariamente un vantaggio economico scegliendo una stazione Enilive, mentre chi utilizza abitualmente distributori più costosi potrà ottenere un risparmio maggiore.

Il tetto, in altre parole, rappresenta una protezione contro i prezzi più elevati, non la garanzia che qualsiasi rifornimento presso un distributore Eni sarà automaticamente più conveniente di quello effettuato presso un’altra compagnia.

Accise sul diesel, lo sconto si dimezza: perché il gasolio rischia di costare di più

La decisione di Eni arriva in coincidenza con una modifica del sistema di agevolazioni fiscali applicato al diesel, che rischia di incidere direttamente sul costo del rifornimento per milioni di automobilisti, autotrasportatori e imprese che utilizzano veicoli alimentati a gasolio.

Dal 26 settembre lo sconto sulle accise del diesel passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, considerando anche l’Iva, con una riduzione del beneficio fiscale pari a 6,1 centesimi per ogni litro acquistato. La nuova misura rimarrà in vigore fino al 5 ottobre, mentre il governo ha previsto ulteriori interventi attraverso il meccanismo delle accise mobili.

Per un pieno da 50 litri, il dimezzamento dello sconto equivale a un aumento potenziale della componente fiscale di 3,05 euro, nell’ipotesi che la variazione venga trasferita interamente sul prezzo finale. L’effettivo costo alla pompa dipenderà tuttavia anche dalle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e dalle decisioni commerciali dei singoli operatori.

È proprio in questo contesto che il tetto annunciato da Eni assume particolare importanza, perché introduce un limite massimo al prezzo del gasolio nella rete Enilive mentre viene ridotta una delle agevolazioni fiscali utilizzate per contenere i rincari. La società ha precisato che il price cap è collegato al sistema di riduzione delle accise in vigore e che la sua eventuale prosecuzione sarà valutata anche in funzione dell’evoluzione del mercato.

La differenza tra benzina e diesel, peraltro, rimane evidente anche nei nuovi limiti annunciati: il gasolio potrà costare fino a 20 centesimi al litro in più rispetto alla benzina, una situazione che pesa soprattutto sui consumatori e sulle aziende che utilizzano il diesel per percorrenze elevate.

Perché Eni ha deciso di bloccare i prezzi dei carburanti

Nella comunicazione con cui ha annunciato l’iniziativa, Eni ha attribuito il rincaro dei carburanti alla contrazione dell’offerta internazionale di prodotti raffinati, legata alle crisi geopolitiche in corso, e alla riduzione della capacità di raffinazione europea, sottolineando come la chiusura di quasi 30 raffinerie nell’arco di quindici anni abbia contribuito a rendere il mercato più vulnerabile alle difficoltà di approvvigionamento.

Secondo la società, l’aumento delle quotazioni internazionali ha raggiunto livelli particolarmente onerosi per famiglie e imprese italiane, rendendo necessario un intervento diretto sui prezzi praticati dalla propria rete commerciale.

Eni presenta il tetto come un contributo di solidarietà al Paese e ai consumatori, che si aggiunge alla politica commerciale attraverso la quale il gruppo afferma di avere trasferito soltanto parzialmente sui propri prezzi consigliati gli aumenti registrati sui mercati internazionali, assorbendone una parte.

L’iniziativa si inserisce inoltre nella strategia industriale del gruppo, impegnato nella gestione delle bioraffinerie di Venezia e Gela e nella trasformazione del sito di Livorno, con investimenti destinati allo sviluppo di prodotti a minore impatto ambientale e al mantenimento della capacità produttiva sul territorio nazionale.

Il governo ringrazia Eni e convoca le raffinerie: si cerca una soluzione al caro carburanti

L’annuncio è stato accolto favorevolmente da Palazzo Chigi, che ha espresso il proprio ringraziamento a Eni, definendo l’introduzione del tetto un’iniziativa diretta a contenere l’impatto del caro carburanti sulle famiglie italiane in un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni sui mercati energetici.

L’intervento del gruppo energetico arriva mentre il governo cerca di individuare ulteriori strumenti per aumentare la disponibilità di prodotti raffinati e contenere le oscillazioni dei prezzi alla pompa, attraverso un confronto diretto con gli operatori del settore.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno convocato per l’8 ottobre le società impegnate nella raffinazione e nella produzione di prodotti derivati dal petrolio, con l’obiettivo di valutare se e in quale misura gli impianti nazionali possano aumentare la produzione.

L’intenzione dichiarata è quella di rafforzare la disponibilità di carburanti sul mercato italiano e attenuare le conseguenze delle difficoltà internazionali di approvvigionamento, intervenendo su uno degli elementi che contribuiscono alla formazione del prezzo finale.

Le associazioni dei consumatori: ora anche le altre compagnie abbassino i prezzi

La scelta di Eni ha ricevuto un’accoglienza favorevole anche dalle associazioni dei consumatori, che considerano il tetto ai prezzi un possibile strumento per contenere la crescita dei costi alla pompa e auspicano che altre compagnie petrolifere adottino misure analoghe.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, pur ipotizzando che la decisione del gruppo possa essere collegata anche al dibattito sull’eventuale tassazione degli extraprofitti delle società energetiche. Si tratta di una valutazione dell’associazione e non di una motivazione dichiarata da Eni.

Per i consumatori, il consiglio rimane quello di confrontare i prezzi effettivamente praticati dai distributori prima di effettuare il rifornimento, utilizzando anche l’Osservaprezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il servizio consente di verificare i prezzi comunicati dai gestori delle singole stazioni di servizio, individuare gli impianti presenti sul territorio e confrontare il costo dei carburanti nelle diverse modalità di erogazione.

Benzina e diesel, il tetto Eni basterà a fermare i rincari?

Il limite annunciato da Eni rappresenta un intervento circoscritto alla propria rete commerciale e non una riduzione generalizzata dei prezzi dei carburanti sul mercato italiano. Le altre compagnie continueranno a determinare autonomamente i propri listini, mentre il prezzo effettivo di benzina e gasolio dipenderà dall’evoluzione delle quotazioni internazionali, dalle condizioni di approvvigionamento, dalla fiscalità e dalla concorrenza tra gli operatori.

La possibilità che altre società decidano di introdurre iniziative analoghe rimane aperta, ma non può essere considerata una conseguenza automatica della scelta di Eni, così come non è garantito che il tetto venga mantenuto fino alla fine dell’anno.

Per gli automobilisti, intanto, la novità è concreta: nelle stazioni Enilive il prezzo massimo scenderà sotto la soglia dei due euro per la benzina e si fermerà a 2,19 euro per il gasolio, con un beneficio che potrà diventare particolarmente significativo per chi utilizza quotidianamente l’automobile o percorre molti chilometri per lavoro.

Il vero banco di prova sarà però l’andamento dei prezzi dell’intero mercato, perché un limite applicato da un singolo operatore può alleggerire il costo del rifornimento per i suoi clienti, ma non elimina le cause internazionali dei rincari né gli effetti delle modifiche fiscali sul prezzo finale dei carburanti.