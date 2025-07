Action, ecco perché il colosso olandese low cost conquista anche l’Italia

Prezzi bassi, assortimento che cambia ogni settimana, niente pubblicità e solo passaparola. Come funziona il fenomeno del retail europeo da 14 miliardi di ricavi e 3.000 negozi (160 in Italia)

Sorpresa Action. Prezzi bassi, niente pubblicità, articoli che cambiano sempre e volumi alti. Così il discount non-food fondato nel 1993 in Olanda è diventato il più potente d’Europa, con oltre 3mila negozi, quasi 20 milioni di clienti settimanali in 11 Paesi e 14miliardi di euro di ricavi nel 2024 (+21,7% sull’anno precedente). E funziona anche in Italia, dove i punti vendita sono arrivati a 160. La formula? Un assortimento di sei mila articoli a prezzi minimi (66% sotto i 2 euro), con una rotazione settimanale di 150 nuovi prodotti. Tutto senza usare marketing, ma nel silenzio, solo con il passaparola.

Cosa si trova da Action? Articoli per la casa, prodotti per la pulizia, cartoleria e materiale scolastico, piccoli articoli per il fai-da-te, giocattoli e prodotti per bambini, articoli per animali, prodotti per il tempo libero e il giardinaggio, cosmetica e cura della persona e tessili e piccoli articoli di abbigliamento. Il discount non-food nel 2024 ha portato 14 miliardi di euro e ha creato oltre 10.600 nuovi posti di lavoro. In un solo anno sono stati aperti 352 nuovi punti vendita, superando i 3mila store totali. Dopo Germania, Francia e Belgio, Action sta conquistando anche l’Italia, con un ritmo di aperture costante. Sono 160 in totale e solo in giugno hanno aperto tre (a Città di Castello, Deruta e Suzzara), con una media di venti assunzioni per punto vendita.

Il modello Action: prezzi bassi, rotazione veloce, niente pubblicità

Il successo si fonda su un formato standardizzato, identico in ogni Paese: prezzi bassi, volumi alti, rotazione veloce dell’assortimento e un layout essenziale che rende i negozi ordinati e intuitivi, senza fronzoli né cartellonistica aggressiva. Gli store sono tutti uguali: tra gli 800 e gli 880 metri quadrati e aperti sette giorni su sette. Caratteristica comune è il dinamismo dell’assortimento: solo un terzo di prodotti è fisso, il resto cambia ogni settimana, alimentando l’effetto “caccia al tesoro” che incentiva il ritorno dei clienti. E poi c’è il silenzio: niente comunicazione tradizionale, pubblicità o e-commerce, ma il discount non-food si affida al passaparola e all’esperienza d’acquisto in negozio. Una delle forze del format è anche nella verticalizzazione logistica (15 hub in Europa, tra cui quello strategico di Altedo in Emilia-Romagna), che consente un rifornimento rapido e continuo, rendendo sostenibile il modello del basso prezzo ad alto volume. Infine, c’è anche il tema sostenibilità: tutti i punti vendita sono gas-free dal 2024 e il 99% del cotone utilizzato è certificato, con l’obiettivo di ridurre del 50% le emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. E per i clienti funziona anche questo.