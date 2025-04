Ecco cosa vuole Trump – Panorama in edicola

La verità dietro i dazi di Trump, l’inutile burocrazia dell’Unione europea che opprime i cittadini, il valore delle microimprese «verdi» ad alta innovazione. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 16 aprile

L’editoriale del direttore

«Ogni tanto i lettori accusano noi giornalisti di occuparci con grande enfasi di alcuni fatti e poi, una volta data la notizia, di dimenticarcene, quasi ci annoiassimo in fretta di ciò che abbiamo raccontato. In parte è vero (…) A tutto ciò ho pensato nei giorni scorsi, guardando come la stampa ha trattato il caso Sangiuliano…»

Per fermare la rovina

La strategia di Trump sui dazi ha una motivazione sociale: l’impoverimento dei lavoratori americani a causa della globalizzazione. E ha un obiettivo: il futuro degli Stati Uniti.

La Gazzetta delle bizzarie

Invece di affrontare i pericoli che incombono sull’Unione, Bruxelles continua a fare leggi per forma e misure delle viti, reti da pesca e mercato delle larve. Un’inutile burocrazia che opprime imprese e cittadini.

Coltivare 4.0

In Italia sale il valore delle microimprese «verdi» ad alta innovazione: 2,5 miliardi di euro (+19 per cento). Così le start-up interpretano l’agricoltura sostenibile.

Il mondo a tinte forti

I colori come cura: è questo il filo conduttore di CHROMOTHERAPIA, l’originale mostra allestita negli spazi di Villa Medici a Roma (sino al 9 giugno), curata da Maurizio Cattelan e Sam Stourdzé. Un percorso espositivo vivace e originale, che ripercorre la storia della fotografia a colori attraverso lo sguardo ironico e scanzonato di 19 artisti, fra cui spicca Walter Chandoha, soprannominato «The Cat Photographer», autore dello scatto che vi proponiamo.

I luoghi dell’eterna giovinezza

Alta tecnologia, approccio olistico, comfort, lusso e trattamenti rigeneranti aiutano a invecchiare. Alla scoperta delle Spa che puntano a migliorare la qualità della vita.