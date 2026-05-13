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Dopo Heated Rivalry, arriva Off Campus: la serie che trasforma l’hockey nel nuovo fenomeno hot

Dopo Heated Rivalry, arriva Off Campus: la serie che trasforma l’hockey nel nuovo fenomeno hot
Mariella Baroli
Mariella Baroli
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Dai romance virali di BookTok alle serie streaming, il ghiaccio diventa il nuovo scenario del desiderio contemporaneo. Dopo il successo di Heated Rivalry, Off Campus porta su schermo rivalità, tensione sessuale e vulnerabilità maschile trasformando l’hockey nell’ossessione pop più hot del momento.

L’hockey non è mai stato così sexy. Negli ultimi anni il ghiaccio è diventato uno dei set più efficaci del romance contemporaneo, trasformando uno sport percepito come duro, maschile e quasi di nicchia in un immaginario pop dominato da desiderio, tensione emotiva e dinamiche ossessive.

Il punto di svolta ha un nome preciso. Heated Rivalry. Un romance sportivo diventato culto che ha preso l’estetica aggressiva dell’hockey e l’ha riscritta attraverso una relazione clandestina tra due rivali. Non più soltanto competizione, testosterone e disciplina atletica, ma vulnerabilità, attrazione repressa e conflitto identitario. La storia tra Shane e Ilya non ha semplicemente conquistato BookTok. Ha cambiato il modo in cui il romance guarda allo sport maschile, dimostrando che il ghiaccio può essere uno spazio perfetto per racconti adulti, sensuali e profondamente contemporanei. Dopo Heated Rivalry, era inevitabile che qualcuno capisse il potenziale televisivo dell’hockey.

Dopo Heated Rivalry, arriva Off Campus: la serie che trasforma l’hockey nel nuovo fenomeno hot

Ora tocca a Off Campus raccogliere quell’eredità e trasformarla in linguaggio seriale. Basata sui romanzi di Elle Kennedy, la saga segue un gruppo di giocatori universitari tra sesso occasionale, feste, competizione sportiva e relazioni che diventano rapidamente ingestibili. Ma ridurla a una semplice serie college sarebbe superficiale. Il successo dei libri, con milioni di copie vendute, ha preparato il terreno per un adattamento che punta tutto su chimica, tensione e costruzione del desiderio.

Perché il vero punto non è l’hockey. L’hockey è il dispositivo estetico. È il contatto fisico, l’aggressività controllata, la vicinanza costante dei corpi, l’idea di ragazzi emotivamente irrisolti costretti a convivere tra spogliatoi, adrenalina e pressione competitiva. Off Campus lo capisce perfettamente e usa il ghiaccio come acceleratore emotivo.

L’adattamento su Amazon Prime Video arriva inoltre in un momento estremamente preciso. Il pubblico non cerca più storie romantiche perfette o personaggi idealizzati. Cerca tensione, dinamiche messy, vulnerabilità maschile e relazioni abbastanza caotiche da sembrare reali. E Off Campus ha tutti gli ingredienti giusti per diventare il prossimo fenomeno romance mainstream.

Dopo Heated Rivalry, arriva Off Campus: la serie che trasforma l’hockey nel nuovo fenomeno hot
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