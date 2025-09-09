Di Padre in figlio – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore

I magistrati critichino loro stessi

Il confronto tra Panorama e l’Associazione nazionale magistrati mette al centro il rapporto tra giustizia e politica. Da un lato il riconoscimento della professionalità della maggior parte dei giudici, dall’altro la denuncia delle derive ideologiche e delle correnti interne al Csm. Un dibattito acceso che richiama scandali passati, sfiducia dei cittadini e il nodo delle responsabilità per gli errori giudiziari.

Di padre in figlio

Dalla scalata di Pier Silvio Berlusconi alla tedesca ProSiebenSat all’acquisizione dell’americana Kellogg’s da parte di Giovanni Ferrero. Così la seconda generazione di imprenditori diventa “grande” e tramanda il successo dei genitori.

L’Italia del NO

Il ponte sullo Stretto ha acceso i barricaderi di sinistra, ma a ben vedere è un copione che si ripete. Nel tempo hanno protestato per tutto, dal Mose alla Tav, dall’autostrada A1, ai rigassificatori, alla tv a colori. È il gioco ormai trito dei “progressisti” contro il progresso.

Guardoni: vecchia storia, nuovi mezzi

Registrarsi su siti come Phica.eu, il condannatissimo portale adesso chiuso, e commentare volgarmente le donne, vestite o meno che siano, famose o no. Lo fanno alcuni “leoni da tastiera” del sesso, e si dà addosso a tutti gli uomini. Calma.

Il «Trans terrorismo»

Negli Usa crescono le stragi riconducibili a persone transgender. Non aiuta un clima politico nel quale attivisti e dem radicali spingono a difendersi con le armi. Che infatti dilagano nella comunità Lgbt, ormai sul piede di guerra.