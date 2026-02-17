Milano, Palazzo Taverna cambia proprietario: possibile trasloco per gli inquilini (fra cui Galliani)

Sarà sfratto con sgarbo? Palazzo Taverna Medici del Vascello, storico edificio milanese tra via Montenapoleone e via Manzoni, ha di recente cambiato proprietario, e i suoi inquilini (fra cui spiccano nomi illustri) rischiano di doversi trasferire. Illustri, sì, perché fra loro c’è anche un gigante come Adriano Galliani, uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano, uno dei massimi artefici delle fortune calcistiche del Milan. A partire dal 2022, infatti, lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi aveva affittato un lussuoso appartamento all’interno del palazzo.

Il nuovo proprietario di Palazzo Taverna

L’edificio ha un’origine molto antica, ma è stato ampiamente ristrutturato nel XVI secolo. Si compone di 8 appartamenti su 3 piani, con 169 mq di rimesse e cantine. Sulla facciata è affissa una targa, in memoria di alcuni avvenimenti che hanno fatto la storia della città. Qui si costituì il Comitato di Guerra degli insorti e, in seguito, il Governo Provvisorio di Milano durante le Cinque Giornate, quando l’armistizio proposto dal maresciallo Radetzky venne rifiutato.

Fino al termine dello scorso anno, la proprietà era della marchesa Rossella Manzone, la quale l’aveva ereditata nel 2023. Il nuovo acquirente, che l’ha rilevata per la cifra di 52,5 milioni di euro, è José Auriemo Neto, imprenditore 49enne originario di San Paolo, in Brasile. Parliamo del responsabile di Jhsf, una delle più importanti holding brasiliane nel settore del lusso tra alberghi, residenze e centri commerciali.

Cerchiamo di capire un po’ meglio le dimensioni del nuovo acquirente. Nel 2009, Neto aveva firmato accordi di partnership esclusivi con Hermès e Jimmy Choo, e ne aveva inaugurato diversi punti vendita in un centro commerciale di Jhfs. Successivamente, nel 2012, era nato un forte legame con Valentino, con l’apertura di alcuni negozi in Brasile. Navigando verso il presente, nel 2024 Jhfs vanta un fatturato di circa 280 milioni di euro e un utile di 136 milioni.

Il possibile nuovo progetto a Milano

Considerando il curriculum del nuovo proprietario, si ipotizza che Palazzo Taverna possa diventare un albergo di lusso. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Neto ha già assaggiato il potenziale della ristorazione di lusso in Italia: durante l’estate del 2025, l’imprenditore brasiliano, insieme ad altri partner, ha avviato in Sardegna (a Porto San Paolo, di fronte all’isola di Tavolara) la costruzione di un hotel da 50-60 camere, 30 ville private con beach club, spa e marina.

Il progetto ipotizzato, prima di iniziare, sarà costretto a fare i conti con i suoi celebri inquilini. Galliani aveva firmato con l’ex proprietaria una scrittura privata, che gli permetteva di abitare nell’appartamento fino al 30 giugno 2026. Dopo il rogito firmato a gennaio 2026 tra la marchesa e Neto, tuttavia, ora sarà l’imprenditore brasiliano a decidere del destino degli affittuari, Galliani compreso.