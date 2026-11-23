La storia la conosciamo tutti. Chiara Poggi fu trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, a Garlasco. Alberto Stasi, all’epoca suo fidanzato, fu processato e condannato in via definitiva nel 2015 (dopo due precedenti assoluzioni) a 16 anni di reclusione.

Tornando al presente, sono nette le parole scelte da Giuseppe Colli, ex sindaco di Cilavegna e protutore legale di Stasi, per descrivere il lavoro investigativo condotto a Garlasco nel 2007: le indagini sarebbero state «pasticciate». Un giudizio pronunciato davanti al Palazzo di giustizia di Pavia, in una giornata densa di sviluppi per il caso.

Ma Colli non si limita a criticare singoli passaggi dell’inchiesta originaria: mette in discussione proprio l’impostazione complessiva che portò alla condanna definitiva dell’allora fidanzato della vittima. «Cade proprio il presupposto di fondo che era a fondamento di quelle condanne», ha dichiarato. «In realtà è tutto un altro cinema».

L’ipotesi di revisione per Stasi

Alla domanda diretta se oggi esistano i presupposti per chiedere la revisione della condanna, Colli non esita a rispondere: «Assolutamente sì». Secondo il protutore legale, le nuove indagini in corso presso la Procura di Pavia potrebbero fornire ulteriori fattori decisivi. «Aggiungeranno elementi di certezza sulla sua innocenza», ha dichiarato.

E qui vale la pena chiarire una questione tecnica. La revisione è uno strumento straordinario previsto dal Codice di procedura penale: consente di chiedere un nuovo esame di una condanna definitiva quando emergono prove nuove che, valutate singolarmente oppure insieme a quelle già acquisite, possano dimostrare che il condannato dovrebbe essere prosciolto. Non è un ricorso ordinario, insomma: l’ammissibilità e il merito vengono valutati dai giudici competenti, e il filtro è molto rigoroso.

Le parole di Colli rappresentano dunque la posizione della difesa, non una valutazione giudiziaria. Al momento, la sentenza definitiva nei confronti di Stasi rimane, allo stato, invariata.

La strategia di difesa del 43enne

A precisare la tattica difensiva è l’avvocato Giada Bocellari, legale di Stasi, intervenuta alla trasmissione Verità Nascoste condotta da Milo Infante. Bocellari ha confermato l’esistenza di nuovi elementi probatori, senza tuttavia rivelarne il contenuto né indicare quando il ricorso verrà formalmente presentato. «Abbiamo prove nuove ma non darò date», ha dichiarato.

La scelta di non anticipare i tempi è del tutto deliberata. «Non si fanno i ricorsi, non si fanno gli atti, non si scrivono gli atti di pancia, d’istinto o sull’onda mediatica», ha spiegato la legale. E ha aggiunto: «Spesso i tempi della giustizia non sono i tempi della stampa o dei media. Il nostro obiettivo è fare un lavoro fatto bene, serio e nel rispetto delle persone coinvolte, ma anche della magistratura».

Una posizione legittima e comprensibile, considerata la complessità del caso e l’attenzione pubblica (smisurata) che continua a circondarlo. Preparare una richiesta di revisione solida richiede quindi un lavoro approfondito, soprattutto quando si tratta di smontare una condanna definitiva.

La situazione attuale di Garlasco

Il quadro attuale è ancora piuttosto nebuloso, ma comincia a delinearsi con maggiore precisione. La difesa di Stasi ritiene di disporre di prove nuove e sta lavorando per organizzarle in vista di una richiesta di revisione. Il protutore Colli sostiene che i presupposti per presentare il ricorso esistano già, concretamente. L’avvocato Bocellari conferma a sua volta questa tesi, ma sceglie di non anticipare né contenuti né scadenze.

Dal canto suo Stasi, secondo quanto riferito da Colli, si mantiene sereno e convinto della propria innocenza. L’iter giudiziario, se e quando prenderà avvio, seguirà i suoi tempi. Quelli della giustizia, appunto, che quasi mai coincidono con quelli dell’informazione.