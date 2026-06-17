Garlasco, l’inquietante messaggio della madre di Sempio riletto dopo un mese

Meno di un mese fa, in un’intervista a Quarto Grado dello scorso maggio, Daniela Ferrari, madre di Sempio, si era espressa con parole che dimostravano una profonda stanchezza di vivere: «Neanche la morte mi fa paura sinceramente, neanche quella. Forse sarebbe la cosa migliore per riposare. Io ti dico la verità, io ci ho pensato, se io dovessi fare una cosa del genere, cosa dicono? La mamma si è ammazzata perché sa che il figlio è colpevole. E sai quanti messaggi mi sono già arrivati di gente che mi dice: “Ammazzati, che è meglio?”. Quando si chiuderà questa cosa, cosa succederà? Che mio figlio per alcuni sarà sicuramente il colpevole, nonostante tutto. Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva».

Una rilettura delle parole della madre di Sempio

Queste parole, che risalgono a poche ore dalla chiusura della nuova indagine a carico del figlio Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’autore unico dell’omicidio di Chiara Poggi, suonano in modo ancora più inquietante se rilette oggi 17 giugno, alla luce della notizia sconvolgente che vede Ferrari ricoverata d’urgenza in ospedale per un’overdose di farmaci. È stato il legale Liborio Cataliotti, avvocato difensore del figlio 38enne nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, a renderlo noto nella trasmissione Dentro la notizia, su Canale 5. Ha aggiunto inoltre che la donna «è stata ricoverata urgentemente al pronto soccorso per un’overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno».

Le condizioni della madre di Sempio

A causa delle sostanze ingerite, Ferrari sarebbe stata addirittura sottoposta a una lavanda gastrica. La notizia sarebbe giunta all’orecchio degli avvocati difensori di Sempio (Cataliotti, appunto, e Angela Taccia) mentre questi ultimi si trovavano in Cassazione. «Come team difensivo ci siamo raccomandati che Andrea stia vicino alla mamma, la tranquillizzi e le dica che noi moltiplicheremo addirittura gli sforzi perché si dimentichi gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le mail, perché spenga tutto, perché non è indagata e non è coinvolta», ha dichiarato ancora Cataliotti. «Ha il solo torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento e forse questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni».