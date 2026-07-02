Garlasco, il punto sulle gemelle Cappa: mai indagate (ma sempre protagoniste)

In quasi vent’anni di inchiesta sul delitto di Garlasco, le gemelle Cappa non sono mai state indagate. Eppure, nell’immaginario collettivo, sono da sempre le protagoniste

Protagoniste indiscusse del clamore mediatico intorno al caso Garlasco. Fin dal 2007, anno del delitto, destano sospetti e sono sulla bocca di tutti coloro (e parliamo della gente comune) che sono interessati o quantomeno incuriositi dal terribile assassinio di Chiara Poggi.

Eppure, sembra proprio che Paola e Stefania Cappa, meglio note come le fantomatiche «gemelle K», siano del tutto estranee all’omicidio.

Le intercettazioni delle gemelle Cappa

Nel corso del 2025 (più precisamente da gennaio a maggio), quando la nuova inchiesta su Andrea Sempio era sul punto di aprirsi (de facto, si è aperta a marzo), le Cappa sono state intercettate per cinque mesi. Da questa investigazione, tuttavia, non sarebbe emerso alcun elemento che riguardi quanto accaduto quel giorno a Garlasco, nella villetta di via Pascoli.

L’avvocato difensore delle due sorelle, Valeria Mettica, ha rivelato che appena 16 conversazioni intercettate erano legate all’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. A suo avviso, questo dimostrerebbe ineluttabilmente la totale estraneità delle sue assistite all’omicidio.

Il rapporto tra Sempio e le Cappa

Lo scorso 5 maggio, inoltre, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini su Sempio, le gemelle Cappa erano state convocate in caserma a Milano in quanto persone informate sui fatti. In quell’occasione, Paola e Stefania avrebbero dichiarato che la vittima «non aveva mai nominato» il 38enne in loro presenza. È una versione dei fatti, questa, che coincide con quella dell’indagato, il quale frequentava casa Poggi solo in virtù del suo forte legame di amicizia con Marco, fratello di Chiara.

Le Cappa, peraltro, sosterrebbero di non aver mai conosciuto Sempio di persona (avevano età e compagnie diverse), e addirittura di averne sentito il nome per la prima volta solo nel 2016, quando si aprì la prima inchiesta che lo riguardava (poi archiviata).

Perché sono sempre state tra le protagoniste di Garlasco

Nessun coinvolgimento, dunque. Peraltro, non sono mai state oggetto di indagine durante tutti questi anni. Verranno ricordate più che altro a livello di presenza scenica, di voci, di indiscrezioni e di sospetti poi mai realmente confermati a livello investigativo. Emblematici gli occhiali da sole dietro ai quali hanno sempre tentato di celare qualsiasi espressione visiva. Stasi e Sempio sono passati alla storia, oltre che per il loro coinvolgimento diretto nelle indagini, per la timidezza e la tendenza a non riempire la scena, a essere poco appariscenti. Le Cappa sono l’esatto contrario: pur rimanendo sempre in secondo piano nell’ambito investigativo, la loro presenza scenica è stata (e continua a essere) costante, indiscutibile, inafferrabile. Protagoniste di Garlasco senza esserne coinvolte.