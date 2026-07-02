Kane tiene a galla l’Inghilterra Rimonta Belgio, Senegal beffato

La differenza la fanno i centravanti: chiedere a Mbappé, Haaland e, soprattutto Harry Kane. Poi c’è Leo Messi, ma siamo su un altro mondo, quello degli extraterrestri. Harry Kane invece è il centravanti che tutti gli allenatori vorrebbero, è lui che sveglia l’Inghilterra nel finale della partita con la Repubblica del Congo, è lui che ribalta lo svantaggio con due gol e ei l secondo merita di entrare nell’enciclopedia di come deve muoversi l’attaccante, controllo, giravolta e tiro all’incrocio. L’Inghilterra, in svantaggio dopo sette minuti per la rete di Cipenga, aveva accerchiato progressivamente i congolesi, ma era andato a sbattere contro l’ottima prestazione di Mpasi, bravissimo a respingere alcuni tentativi di Bellingham. Fino a che Kane non ha capito che era il momento di entrare in scena: un colpo di testa per il pareggio, un gran tiro da fuori area per il gol del 2-1. E adesso la squadra di Tuchel, che non ha giocato una grande partita se la vedrà con il Messico.

Senegal beffato

Il Belgio hè stato a un paso dal brastro e forse avrebbe meritato l’eliminazione perchè il Senegal per 87 minuti ha dominato portandosi sul 2-0. Il Belgio sembrava ormai ko, ma l’ingresso di Lukaku ha rivitalizzati i belgi.. L’ex giocatore del Napoli è stato lasciato inizialmente in panchina da Garcia che gli ha preferito De Katelaere schierato come falso nove. Fallito l’esperimento Garcia è corso ai ripari con Lukaku che dopo un brutto avvio ha firmato il gol che ha riaperto la partita. Il Belgio che per 85 minuti aveva lasciato il gioco al Senegal ha capito che gli africani erano in difficoltà e ha completato la rimonta con il gol di Tielemans dopo un’uscita completamente sbagliata del portiere senegalese. Da 2-0 a 2-2 in pochi minuti, un vero suicidio quello del Senegal che non meritava di subire la rimonta perchè ha sempre cercato il gioco mentre il Belgio si è affidato alle individualità dei suoi giocatori. In gol nel primo tempo con Diarra e nel secondo con Sarr il Senegal ha avuto un momento di black-out pagato carissimo, ma il Belgio ha segnato con i primi due tiri in porta della partita. Prima Lukaku e poi Tielemans, tutto in tre minuti e poi ai supplementari dopo le occasioni per Mbaye Lukebakio, ha deciso il rigore trasformato con freddezza da Tielemans.