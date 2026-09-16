CasaFacile arriva a Cersaie 2026: a Bologna incontri e consulenze gratuite per trasformare la casa

CasaFacile sarà a Cersaie 2026, dal 21 al 25 settembre a Bologna, con un incontro dedicato all’ospitalità e consulenze gratuite per ripensare gli spazi di casa.

Dal 21 al 25 settembre Bologna torna a essere la capitale internazionale della ceramica, dell’architettura e dell’arredobagno con Cersaie 2026, appuntamento che ogni anno riunisce aziende, progettisti, architetti e appassionati di interior design alla ricerca delle novità destinate a entrare nelle case nei prossimi mesi.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche CasaFacile, che porterà in fiera non soltanto idee e ispirazioni, ma anche due appuntamenti pensati per trasformare la visita a Cersaie in un’occasione concreta per approfondire il rapporto tra progettazione, ceramica e nuovi modi di abitare.

Quando la ceramica diventa protagonista dell’ospitalità

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle 10.30, al Café della Stampa, Mall 29-30, dove l’architetta Nicoletta Carbotti sarà protagonista dell’incontro “B&B: Ben congeniato e bello: quando la ceramica è protagonista dell’accoglienza”.

Un tema che guarda a uno dei settori in maggiore trasformazione degli ultimi anni, quello dell’ospitalità, dove la progettazione degli spazi non deve più rispondere soltanto a esigenze funzionali, ma contribuire a costruire un’identità immediatamente riconoscibile. Durante l’incontro saranno quindi proposti spunti pratici per trasformare le necessità di B&B e strutture ricettive in elementi capaci di caratterizzare gli ambienti, mostrando come materiali e superfici possano diventare parte integrante dell’esperienza degli ospiti.

A Cersaie anche la consulenza gratuita di CasaFacile

Per chi, invece, sta pensando di cambiare volto a una stanza o vuole capire come valorizzare meglio uno spazio della propria abitazione, CasaFacile propone anche una consulenza gratuita con l’architetto CF Style Marco D’Andrea, disponibile nelle giornate del 24 e 25 settembre.

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a [email protected], indicando nell’oggetto “Cersaie 2026”, il giorno preferito tra il 24 e il 25 settembre e la disponibilità al mattino o al pomeriggio. L’appuntamento sarà confermato via mail e chi partecipa dovrà portare con sé la planimetria in scala 1:50 dell’ambiente sul quale desidera ricevere la consulenza.

Un modo per vivere Cersaie non soltanto come grande vetrina delle tendenze dell’abitare, ma come luogo nel quale tradurre ispirazioni, materiali e nuove idee in soluzioni concrete per la propria casa.