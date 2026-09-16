Colpo di scena nella moda: Dario Vitale sbarca nel quartier generale di Armani

Da giorni l’indiscrezione girava tra i palazzi della moda e Panorama l’aveva già annunciato. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Dario Vitale è stato nominato direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori di Giorgio Armani. Una buona notizia, lo stilista, che in passato ha lavorato a lungo per Miu Miu, ad aprile 2025 aveva ricevuto l’incarico di Creative Officer di Versace, diventando il primo designer esterno alla famiglia Versace a guidare la direzione creativa della maison, in mezzo, però, l’acquisizione da parte del Gruppo Prada. Risultato? Vitale ha disegnato solo la spring/summer 2026 prima di essere congedato mal marchio della Medusa, che nel frattempo ha scelto Pieter Muller. Con la nomina di oggi, il designer classe 1983, torna nell’arena fashion, entrando dalla porta principale e diventando il primo direttore creativo al di fuori della famiglia Armani. «Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo», ha commentato lo stilista, «Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era». Nel suo nuovo ruolo, Vitale lavorerà a stretto contatto con Leo Dell’Orco e Silvana Armani che ha sottolineato, «Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità». Anche Giuseppe Marsocci, CEO e Managing Director del Gruppo Armani, ha voluto commentare, «La nomina di Dario Vitale segna una tappa importante per il Gruppo Armani: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del Gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani. Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia». Dario Vitale entra a far parte del Gruppo Armani con effetto immediato.