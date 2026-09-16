Diritti tv, a Sky l’Europeo 2028 (qualificazioni e Nations League compresa)

La corsa degli azzurri verso il riscatto (e non solo) con appuntamento in Regno Unito e Irlanda nel giugno 2028: ecco cosa contiene l’accordo con la Uefa.

Sarà Sky a trasmettere le partite dell’Europeo 2028, quello ospitato da Regno Unito e Irlanda in cui il calcio italiano sogna di dare il primo segnale di uscita dalla crisi dopo il Mondiale – terzo di fila – vissuto da spettatori davanti alla televisione. L’accordo con la Uefa prevede la trasmissione di tutte e 51 le partite della manifestazione di cui 24 in esclusiva. Il via il 9 giugno 2028 con finale in programma un mese dopo.

Un’offerta che si amplia anche ad altri momenti che porteranno a Euro 2028. Sky, infatti, si è assicurata anche i diritti dei match della Nations League che parte nell’autunno di quest’anno per concludersi con le Finals nel giugno 2027 e che è ormai parte integrante del processo di qualificazione ai tornei più importanti, oltre al meglio delle fasi in cui le nazionali del Vecchio Continente cercheranno di strappare uno dei 28 pass a disposizione per la fase finale.

Giuseppe De Bellis, Executive Vice Presidente Sport, News and Entertainment di Sky: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo che arricchisce ulteriormente l’offerta europea della Casa dello Sport e conferma Sky come premium partner di Uefa. Ma questa acquisizione significa anche credere nella strada verso la riconquista del calcio italiano del suo posto continentale o globale; accompagnare il pubblico alla scoperta dei giocatori che, indossando la maglia azzurra, hanno il compito di ripristinare l’onore del calcio italiano per Nazionali. Un racconto che va in continuità con la decisione che Sky Sport sia il luogo in cui le maglie azzurre, di tutte le discipline, sono protagoniste”.

L’Europeo sarà spalmato su quattro nazioni: Inghilterra, dove torna dopo l’edizione totalmente inglese del 1996, Scozia (seconda volta nella storia) e Galles oltre all’Irlanda che, così come Cardiff, è al debutto assoluto con la massima competizione per nazionali del Vecchio Continente. Otto le sedi: Londra (Wembley e Tottenham Stadium), Manchester (l’impianto del City), Liverpool (nella nuova casa dell’Everton), Birmingham, Newcastle, Glasgow, Cardiff (Millennium Stadium) e Dublino.