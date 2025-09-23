Carbone&C alla riscossa – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore
L’odio che ci fa ricordare le Brigate Rosse
La polemica su Giorgia Meloni e gli Anni di piombo riporta alla memoria le origini delle Brigate rosse, nate dentro il Pci tra giovani cresciuti a pane e Resistenza. Dal racconto di Alberto Franceschini emerge come la violenza politica si sviluppò gradualmente, alimentata da silenzi e complicità. Un monito attuale: l’odio verbale può trasformarsi in lotta armata.
La copertina: Carbone&C alla riscossa
Nonostante il contributo crescente di rinnovabili e nucleare, lo scorso anno le fonti fossili hanno segnato nuovi record
di produzione e consumo. Persino in Europa, il continente che sta portando avanti con maggior forza – ma molte tensioni
– la transizione verde. Una scelta che ha spinto l’acceleratore sull’elettrificazione, generando però una fame di energia che
fotovoltaico ed eolico non riescono a placare. E così si torna ai vecchi combustibili, si riaprono le miniere e si pompa sempre più petrolio, mentre il blocco del gas russo sta favorendo quello liquefatto d’origine americana. Con tanti saluti al Green deal. n’alleanza che unisce forza, economia e inclusione.
Politica – Disperazione centrista
La sua Italia Viva è morta: i finanziatori l’hanno abbandonata, di elettori appena l’ombra. Così, dopo sei anni di stenti, Renzi
ne inventa un’altra. Spalleggiato dall’eminenza grigia Goffredo Bettini – e sfoggiando la campionessa Silvia Salis – ecco “Casa riformista”. Obiettivo: i voti moderati persi da Elly Schlein. O, almeno, uno straccio di 3 per cento per entrare in Parlamento.
Chiesa – La verità del Papa
Cercano di travisare le sue parole, incasellarlo come “conservatore”, addirittura di renderlo ostile alle democrazie. Ma Leone XIV ha parlato chiaro e da agostiniano anche nel libro-intervista appena uscito: compito della fede è redimere un mondo che sbaglia. Chi tifava Bergoglio, lo accetti. Intanto sono pronte nomine chiave in Vaticano..
Difesa – L’economia dei droni decolla
La guerra tra Russia e Ucraina sta accelerando gli investimenti europei sui veivoli privi di pilota e sui software a uso militare. Un mercato che potrebbe superare i 27 miliardi di dollari nei prossimi anni. A cui guardano anche i capitali privati che finanziano decine di start-up come Helsing, Quantum Systems e Tekever.