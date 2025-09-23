Carbone&C alla riscossa – Panorama in edicola

Dalle polemiche su Giorgia Meloni e gli Anni di piombo al ritorno del carbone nell’Europa in crisi energetica. Renzi archivia Italia Viva e lancia “Casa riformista”, mentre Leone XIV ribadisce la missione redentrice della fede. Intanto l’industria europea dei droni militari corre verso miliardi di investimenti.

L’editoriale del direttore

L’odio che ci fa ricordare le Brigate Rosse

La polemica su Giorgia Meloni e gli Anni di piombo riporta alla memoria le origini delle Brigate rosse, nate dentro il Pci tra giovani cresciuti a pane e Resistenza. Dal racconto di Alberto Franceschini emerge come la violenza politica si sviluppò gradualmente, alimentata da silenzi e complicità. Un monito attuale: l’odio verbale può trasformarsi in lotta armata.

La copertina: Carbone&C alla riscossa

Nonostante il contributo crescente di rinnovabili e nucleare, lo scorso anno le fonti fossili hanno segnato nuovi record

di produzione e consumo. Persino in Europa, il continente che sta portando avanti con maggior forza – ma molte tensioni

– la transizione verde. Una scelta che ha spinto l’acceleratore sull’elettrificazione, generando però una fame di energia che

fotovoltaico ed eolico non riescono a placare. E così si torna ai vecchi combustibili, si riaprono le miniere e si pompa sempre più petrolio, mentre il blocco del gas russo sta favorendo quello liquefatto d’origine americana. Con tanti saluti al Green deal. n’alleanza che unisce forza, economia e inclusione.

Politica – Disperazione centrista

La sua Italia Viva è morta: i finanziatori l’hanno abbandonata, di elettori appena l’ombra. Così, dopo sei anni di stenti, Renzi

ne inventa un’altra. Spalleggiato dall’eminenza grigia Goffredo Bettini – e sfoggiando la campionessa Silvia Salis – ecco “Casa riformista”. Obiettivo: i voti moderati persi da Elly Schlein. O, almeno, uno straccio di 3 per cento per entrare in Parlamento.

Chiesa – La verità del Papa

Cercano di travisare le sue parole, incasellarlo come “conservatore”, addirittura di renderlo ostile alle democrazie. Ma Leone XIV ha parlato chiaro e da agostiniano anche nel libro-intervista appena uscito: compito della fede è redimere un mondo che sbaglia. Chi tifava Bergoglio, lo accetti. Intanto sono pronte nomine chiave in Vaticano..

Difesa – L’economia dei droni decolla

La guerra tra Russia e Ucraina sta accelerando gli investimenti europei sui veivoli privi di pilota e sui software a uso militare. Un mercato che potrebbe superare i 27 miliardi di dollari nei prossimi anni. A cui guardano anche i capitali privati che finanziano decine di start-up come Helsing, Quantum Systems e Tekever.